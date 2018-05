Go, go, go!

04-05-2018 | 09h34

J'ai lu, il y a quelques jours, un manuscrit que l'éditeur m'a demandé de corriger. Il est écrit par un Africain, plus précisément un Gabonais, qui vit chez nous depuis plus de quinze ans. Bien intégré, il va se présenter sous la bannière du Parti québécois lors des prochaines élections générales, cet automne, dans la circonscription montréalaise de Saint-Henri - Sainte-Anne. S'il est élu, il sera le deuxième Africain à devenir député de l'Assemblée nationale du Québec, après Maka Kotto.

Il est un magnifique exemple d'intégration. Bien sûr, je ne m'en cache pas, je suis partisan, même un farouche partisan, et je dois avouer que s'il se présentait sous la bannière du parti de la corruption, le PLQ, comme l'a fait Yolanda James, par exemple, ou celle de son club-école, la CAQ, comme l'avait fait Dominique Anglade, je n'aurais pas la même opinion de cette personne et je m'en confesse à l'avance, quitte à me faire tirer des roches.

Dans son manuscrit, qui sera publié, semble-t-il, avant les élections du 1er octobre prochain, Dieudonné Ella Oyono, c'est son nom, vante l'ouverture des Québécois, leur solidarité et leur humanité, contrairement à Dalila Awada, une militante bien en vue de Québec solidaire, qui avait déclaré que le Parti québécois portait en lui la bête du racisme. Il m'apporte un vent de fraîcheur qui tranche avec la hargne belliqueuse des militants de QS. Il parle d'« audace du peuple québécois qui, malgré sa position qu'on pourrait qualifier de précaire en Amérique, a réussi à traverser des siècles ». Il parle des valeurs de la société québécoise, qui sont « la solidarité, l'égalité et la résilience ».

Moi qui suis au plus bas dans mes espoirs de voir de mon vivant mon rêve d'indépendance se réaliser, moi dont le moral est en chute libre, surtout après la publication du dernier sondage sur les intentions de vote des Québécois, surtout lorsque j'assiste impuissant aux chicanes mesquines des élus du Bloc québécois - quelle honte tout de même de voir tous ces petits coqs de bassecour qui préfèrent se chicaner sur la place publique plutôt que de laver leur linge sale en privé, comme s'ils jouaient à « mon père est plus fort que le tien » -, voilà que Dieudonné me redonne espoir avec le récit de sa vie qu'il donne à lire dans cet ouvrage au titre prometteur : Comment tomber en amour avec son nouveau pays? Dix-sept ans de vie commune avec le Québec.

Maintenant, pourquoi a-t-il choisi le PQ et non pas la CAQ ou le PLQ? Cet économiste, syndicaliste, professeur universitaire et haut fonctionnaire de la fonction publique québécoise, a très certainement soupesé le pour et le contre, comme dans chacune de ses décisions. Et il en est venu à la conclusion que le PQ était le seul à offrir autant de possibilités à tous les Québécois et à ceux qui aspirent à le devenir de vivre dans une société démocratique et solidaire, où l'intelligence et les principes d'entraide priment sur le populisme et le néolibéralisme.

Mais Dieudonné nous met en garde : « Globalement, nous dit-il, le taux de chômage des nouveaux Québécois est de 2,6 points au-dessus du taux des natifs, un taux déjà élevé et certainement sous-estimé. [...] Comment ne pas être cynique devant ces faits lorsqu'on sait que depuis vingt ans, ceux qui prennent les décisions sont ceux qui se disent les plus ouverts à l'immigration. »

La lutte promet d'être chaude dans Saint-Henri - Sainte-Anne, car Dieudonné affrontera une grosse pointure du gouvernement libéral en déroute, Dominique Anglade. GO, GO, GO!