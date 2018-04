20-04-2018 | 11h52

Vivre en minoritaire comporte son lot de risques et de désavantages. Je ne parle pas ici de minorités sexuelles ou d'autres types de minorités, je parle de choix délibérés et soupesés, de choix politiques qui supposent une transformation radicale de la société et qui entraînent immanquablement un changement dans notre façon de vivre. Comme le disait le poète et moraliste italien du XIXe siècle, Giacomo Leopardi, s'opposer aux modes passagères, aller à contrecourant, c'est comme joindre le Club des solitaires et se rapprocher un peu plus de la mort.

J'en sais quelque chose, je fais partie de la génération qui dès les années soixante a commencé à rêver d'un Québec libre et démocratique, où la justice sociale existerait pour tous, un pays heureux et joyeux. Plus de cinquante ans à rêver sans jamais voir notre idéal se réaliser. Si nous étions une poignée au début à crier « Vive le Québec libre! » et « le Québec aux Québécois! », aujourd'hui, nous sommes nettement plus nombreux mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Nous sommes toujours minoritaires et le prochain rendez-vous électoral ne semble guère prometteur de changements importants.

D'où ma propension au découragement mais pas à l'abandon. Dans ce climat de semi désespoir, où je me dis que jamais je verrai de mon vivant ce pays québécois pour lequel nous avons tant lutté, comme d'autres patriotes ont dû se le dire avant moi, il y a au moins un pays qui m'inspire et m'encourage à ne jamais abandonner et c'est Cuba.

Cuba, petit pays des Antilles qui fut longtemps isolé de la communauté internationale, alors que tous les pays de l'hémisphère avaient rompu leurs relations diplomatiques et commerciales avec lui, sauf le Mexique et le Canada, n'a jamais reculé, n'a jamais remis en question sa souveraineté pour se conformer aux diktats de l'empire américain.

Il y a quelques jours, devant le VIIIe Sommet des Amériques à Lima, au Pérou, ce même sommet où le premier ministre canadien Justin Trudeau s'est empressé d'appuyer honteusement les frappes injustifiées des États-Unis et de l'OTAN contre la Syrie, ce même sommet où on a honteusement exclu le Venezuela alors que cette conférence est censée rassembler tous les pays des Amériques, peu importe leurs allégeances politiques, à cause des pressions exercées par l'OEA, ce vieux ministère des colonies à la solde de l'empire, Cuba n'a pas eu peur de hausser le ton, devant le représentant de Donald Trump, son vice-président, pour bien se faire entendre.

Bruno Rodriguez Parrilla, le ministre cubain des Relations extérieures, lui a parlé dans le blanc des yeux, comme on dit, il lui a dit ses quatre et cinq vérités, en rappelant le passé colonial des États-Unis, les actions criminelles de ce pays à l'égard de Cuba mais aussi de la majorité des pays présents à ce sommet, du Rio Bravo à la Patagonie.

Une histoire de guerres, d'annexions de territoires, de pillages des richesses et d'humiliations des populations. Il a été le seul à le faire et c'est tout à son honneur. « Cuba n'acceptera ni menaces ni chantage de la part des États-Unis, a-t-il martelé. Nous n'accepterons aucune négociation qui puisse remettre en cause notre souveraineté et nous ne reculerons en rien sur nos principes fondamentaux. » Il faut avoir du courage gros comme la terre pour s'adresser ainsi au représentant du pays actuellement le plus puissant.

Il ne faut pas se le cacher, l'Amérique latine est de nouveau menacée. L'Argentine, le Chili, le Brésil, trois gros joueurs, ont basculé à droite, en fomentant des coups d'État de velours. La Colombie sert de tremplin aux manoeuvres militaires de l'empire. L'Équateur n'échappe pas à la vague néolibérale avec un gouvernement qui pratique une politique de droite alors qu'il n'a pas été élu pour cela. Cuba, le Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua sont de plus en plus isolés et menacés. Les États-Unis ne s'en cachent pas : ils veulent retrouver leur arrière-cour, où ils faisaient la pluie et le beau temps. Mais Cuba persiste et signe, malgré les menaces, malgré le blocus qui lui est imposé depuis plus de cinquante ans, malgré les difficultés de toutes sortes. Si les États-Unis envoient des bombes contre la Syrie, Cuba y a envoyé, pour sa part, deux mille médecins, du personnel médical, des techniciens de laboratoire, des tonnes de médicaments et des milliers de doses de vaccins.

Voilà pourquoi je me sens un peu moins seul en ce moment.