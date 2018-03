Un air de guerre froide

30-03-2018 | 09h27

Un espion à la retraite et sa fille ont été sacrifiés dans la partie d'échec que se jouent actuellement les puissances occidentales presque toutes liguées contre la nouvelle Russie. Serguei Skripal, cet ancien colonel des services de renseignements russes qui était devenu un agent double pour le compte des services secrets britanniques, avait fait l'objet, en 2010, d'un échange d'espions entre les États-Unis et la Russie. Il vivait paisiblement depuis ce temps en Angleterre. Il a été retrouvé inconscient avec sa fille dans un parc de la ville de Salisbury, en Angleterre, empoisonné soi-disant par un gaz que fabriquerait la Russie. Mais on n'a avancé aucune preuve concrète pour fonder cette accusation.

Quel intérêt aurait eu Vladimir Poutine, à la veille des élections où on le donnait largement gagnant, d'éliminer cet espion désormais à la retraite depuis huit ans et qui ne menaçait nullement la sécurité de son pays d'origine? Aucun puisque Poutine se dirigeait vers une victoire électorale assurée et n'avait pas besoin de manoeuvre de diversion.

Mais quel mobile avaient les forces de l'OTAN d'empoisonner un espion en apparence peu encombrant, sinon celui de ternir une fois de plus l'image de la Russie de Poutine, qui a mis fin à l'installation d'un monde unipoliare et qui a multiplié, ces dernières années, les succès diplomatiques et militaires, comme le prouvent ses interventions en Syrie, le retour dans son giron de la Crimée, ses succès en Ukraine et en Géorgie, son alliance stratégique avec la Chine et son rôle prépondérant joué dans le rapprochement entre les deux Corées, puis cette fierté nouvelle qu'il a redonnée à sa population. Cela a de quoi inquiéter ce qu'on appelle l'Occident où l'on peut compter sur les cinq doigts de la main les pays qui osent une politique extérieure indépendante.

Alors, on en a profité pour expulser quelque cent vingt diplomates russes un peu partout dans les pays satellites des États-Unis. Donald Trump, lui, n'est pas en reste et a en expulsé une soixantaine. Cela ne s'était pas vu depuis les beaux jours de la guerre froide. On a réussi à créer une vague de russophobie un peu partout jusqu'en Australie.

Tout ce branle-bas de combat ressemble de plus en plus à une manoeuvre de diversion. Theresa May, la première ministre conservatrice de la Grande-Bretagne, est aux prises avec des graves problèmes internes, alors qu'elle négocie durement avec l'Union européenne les conditions du Brexit. Un rapprochement avec l'Europe serait bienvenu, sur la base d'une vague russophobe. Elle a qualifié la Russie d'« ennemi stratégique », tandis que le chef de la diplomatie britannique a comparé le prochain tournoi de la Coupe du monde de football, qui doit se tenir en Russie, aux Jeux olympiques de Berlin, en 1936, dans l'Allemagne hitlérienne. Rien de moins! Le gouvernement mou de Macron a emboîté le pas, bien entendu, et s'est aligné sur le camp du « bien » et sa putinophobie.

Quant à Trump, il pense retrouver la confiance de ses électeurs en inventant de nouveaux démons, celui de la Russie lui semblant le plus propice actuellement, tout comme sa guerre commerciale avec la Chine. Il vient tout juste de refaire sa garde rapprochée avec Mike Pompeo, qui est passé de directeur de la CIA au poste de secrétaire d'État, et de John Bolton, un vrai faucon nommé à la direction de la sécurité nationale. Ça craint. Il va tenter ainsi de faire oublier ses inconduites sexuelles et toutes les autres accusations qui polluent son entourage immédiat.

Ajoutez à ces manoeuvres celles que l'empire effectue du côté du Venezuela et les soi-disant attaques aux ultrasons à l'ambassade américaine à La Havane, qui n'est plus qu'une coquille vide, et on a tous les éléments pour le déclenchement d'hostilités de grande envergure.