23-03-2018 | 10h23

Au lieu de continuer d'accuser la société québécoise de racisme, si on essayait plutôt de nous unir autour d'un même projet social, sans distinction de couleur de la peau et d'origine ethnique. Le projet de créer un pays québécois pourrait justement contribuer à susciter l'adhésion de tous ceux qui se disent favorables à un tel projet avant-gardiste.

Nous sommes les héritiers de nos ancêtres, venus majoritairement de France et, minoritairement, du Royaume-Uni et de ses colonies. Une bonne partie des Canadiens français ont vécu avec les populations amérindiennes et ils se sont métissés, faisant en sorte que de 60 000 habitants au moment de la défaite de 1760, nous nous sommes multipliés et avons prospéré jusqu'à devenir la société que nous connaissons aujourd'hui.

Il ne faut pas oublier qu'au moment de la défaite de 1760, la France vivait sous un régime monarchique qui n'avait rien d'avant-gardiste. Le Révolution française, avec sa proclamation des droits de la personne et ses réformes administratives, nous est passée sous le nez, si on peut dire. Quant à l'Angleterre, elle n'était guère mieux et s'enrichissait aux dépens de ses colonies avec le lucratif commerce d'esclaves. Elle était loin d'être un modèle d'avant-garde et elle a exporté dans ses colonies la discrimination raciale et le racisme. Le seule but de la métropole coloniale britannique était de s'enrichir et de nous faire payer ses projets expansionnistes. Elle n'a cédé du terrain, en nous autorisant une certaine forme de gouvernance indépendante de ses structures, que lorsqu'elle fut obligée de le faire. Encore aujourd'hui, nous en subissons tous les symboles et nous payons le gros prix pour maintenir des structures désuètes héritées du temps de la colonisation.

Heureusement, nous n'avons jamais hérité des structures esclavagistes qui avaient été installées chez nos voisins du sud, aux États-Unis, de sorte qu'il n'y eut jamais de grands combats, chez les Canadiens français, pour combattre le racisme et l'esclavagisme. Le mot abolitionnisme ne fait pas partie de notre vocabulaire.

Par contre, les Canadiens français eurent à subir, depuis la défaite de 1760, toutes les formes existantes du racisme. Cela allait du français que nous parlions, le « lousy french », à notre position dans l'échelle sociale, au dernier rang juste avant nos frères amérindiens. Nous étions devenus un peuple de scieurs de bois et de porteurs d'eau. On refusait de nous servir en français et la langue du commerce, des affaires et du travail était l'anglais. Nous étions devenus les « nègres blanc d'Amérique », d'après le titre d'un livre explosif du militant révolutionnaire Pierre Vallières.

En ce sens, notre lutte pour l'indépendance revêt un caractère révolutionnaire et ne peut tendre qu'à l'union avec toutes les forces qui y sont favorables, sans distinctions raciales ou religieuses.