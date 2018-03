16-03-2018 | 10h15

Comme je voyage souvent à Cuba pour pouvoir écrire mes chroniques intitulées « Lettre de Cuba » publiées dans le cahier « Voyages » du Journal de Montréal, tous les samedis, je rencontre de nombreux Cubains qui me demandent tous d'où je viens. J'ai beau leur expliquer que je viens d'un pays qui se nomme Québec, ça ne leur rentre pas dans la tête. Pour eux, je suis du Canada et je suis donc « el Canadiense », veut veut pas.

Parfois, je sors l'artillerie lourde, lorsque je juge que ça en vaut la peine. Je leur explique la Catalogne et le mouvement indépendantiste catalan qui a défrayé les manchettes au cours des derniers moi. Ils parlent une langue différente des Espagnols, ils habitent un territoire bien délimité, ils ont une histoire bien à eux, des traditions culinaires et culturelles différentes.

Ensuite j'enchaîne avec le Québec qui présente un cas similaire. Nous sommes d'origine française et parlons le français, la langue de nos ancêtres. Nous avons une culture latine, différente de celle des Canadiens qui parlent anglais. Nous sommes majoritairement métissés avec nos frères Amérindiens. Nous habitons un territoire bien délimité, qui est devenu malheureusement une réserve, car auparavant le Canada français couvrait une bonne partie de l'Amérique du Nord et on nous a confinés aux frontières actuelles du Québec. Je leur rappelle d'Iberville, mort empoisonné à La Havane parce qu'il avait le projet de libérer toute la côte américaine des Anglais. Je parle des patriotes de 1837-1838, des deux référendums pour accéder à notre souveraineté, surtout du dernier, en 1995, qui nous a été volé.

Parfois, je sens une petite lueur d'espoir chez mes interlocuteurs, on dirait qu'ils commencent à comprendre notre combat, mais si peu, finalement, car « le Canada est un si beau pays ». Pourquoi vouloir se séparer? Ils semblent n'avoir rien compris. Alors, tout est à refaire.

Parfois, je sors l'argument de Porto Rico, qui devrait leur être plus sensible, car le gouvernement Cubain s'est beaucoup impliqué dans la lutte des indépendantistes portoricains, en leur apportant un soutien moral et en défendant le cas colonial de Porto Rico devant les divers organismes de l'ONU. Je brandis alors les mêmes arguments. Langue différente, l'espagnol, un territoire bien à eux, une île dans les Caraïbes, une histoire et une culture latine qui n'a rien à voir avec celles des Américains. Un désir d'assumer leur pleine destinée et leur souveraineté. Je rappelle que le gouvernement de Trump n'a rien fait ou si peu pour venir en aide à l'île dévastée par le dernier cyclone qui a ravagé le pays et détruit ses infrastructures à 90%. Ça oui, ils semblent le comprendre. Alors, je leur explique calmement que le Québec, c'est un peu le Porto Rico du nord, le cyclone en moins. Nous voulons être un vrai pays, car nous sommes différents des autres Canadiens et le gouvernement central d'Ottawa brime nos aspirations, ne défend pas nos intérêts et s'en fout carrément.

Là encore, mes interlocuteurs cubains semblent comprendre notre combat, mais le prestige du Canada est si grand sur cette île que mes explications demeurent lettres mortes. Prestige de quoi, je me le demande bien, car ils sont bien peu, parmi les jeunes générations, à savoir que le Canada et le Mexique furent les deux seuls pays des Amériques à maintenir leurs relations diplomatiques et commerciales avec l'île frappée par le terrible blocus américain. Cela se passait à un autre siècle...

Alors, mon combat est-il vain? Je ne le crois pas. Il faut bien souvent prêcher dans le désert pour récolter les fruits lorsqu'ils sont mûrs. Ce que je vais continuer de faire, jusqu'à ce que mes forces me le permettent.