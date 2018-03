09-03-2018 | 09h58

Ça va saigner. Vous n'avez encore rien vu. La chasse est commencée, on dit que cette soif d'en découdre avec le soi-disant adversaire était latente depuis son arrivée à la tête du Bloc québécois, mais que l'heure de la curée a maintenant sonné. On a pris pour prétexte une querelle sémantique dont certains disent même qu'elle est capitale : celui qui met de l'avant ou priorise les intérêts du Québec sur le front fédéral, dans les tranchées mêmes face à l'ennemi à Ottawa, ne défendrait pas correctement le projet d'indépendantiste. Et vice-versa, celui qui met de l'avant ou priorise l'idée de l'indépendance du Québec ne défendrait pas correctement les intérêts du Québec.

Avouez que ça vous semble complètement hallucinant. Des frères et soeurs d'une même famille qui se chicanent sur la pace publique pour jouer ni plus ni moins à qui pisse le plus loin ou à mon père est plus fort que le tien ou encore à qui est le plus pur.

Pour moi, celui qui, à Ottawa, à l'intérieur de son mandat électoral, défend d'abord les intérêts du Québec et non pas ceux de Vancouver, travaille pour faire du Québec un pays. Et celui qui revendique le statut de pays pour le Québec dans le cadre de son mandat électoral à Ottawa défend aussi les intérêts supérieurs du Québec.

Vous en connaissez beaucoup des députés libéraux, conservateurs ou NDP/NPD qui défendent les intérêts du Québec à Ottawa? Moi, pas. Alors, pourquoi cette chicane meurtrière? Car, comme je le disais plus haut, ça va saigner, ça ne fait que commencer, rien ne semble vouloir les arrêter. D'ailleurs, chaque camp compte déjà ses appuis et bombe le torse, chacun se croyant le plus fort que l'autre.

Entre-temps, avec les élections partielles dans Chicoutimi - Le Fjord, l'exécutif du BQ dans cette circonscription, qui appuie le Groupe de Sept, menace de ne pas présenter de candidat si Martine refuse de démissionner. Et de son côté, la direction du Bloc menace d'aller de l'avant avec son propre candidat. L'impasse est totale mais on s'en fout, l'honneur est sauf, se dit-on d'un bord ou de l'autre, on a des principes et on va aller jusqu'au bout. Du coup, une circonscription qui était prenable va demeurer avec les libéraux.

L'heure n'est pas à se demander si l'existence du Bloc à Ottawa est toujours pertinente, étant donné que les conditions ont changé depuis sa fondation. Cette question a été maintes fois soulevée et débattue depuis la fondation même du BQ. Le Bloc existe et il n'est pas question de déclarer sa désuétude, d'annoncer sa mort. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ces chicanes sont inutiles, contreproductives, assassines même car elles éloignent des partisans et alimentent le cynisme dans la sphère publique, contribuant petit à petit à la déchéance du Bloc. Si le Bloc doit mourir, qu'il meure par la volonté des électeurs, et non pas avec les coups de butoir que lui assènent de l'intérieur des Brutus inconscients.

Martine et les sept dissidents ne pourraient-ils pas mettre de l'eau dans leur vin pour quelques mois? Se parler et discuter mais pas sur la place publique? Admettre que cette soi-disant différence stratégique n'en est pas vraiment une. Les deux Corées ne viennent-elles pas de se rapprocher, malgré les énormes différences de leurs programmes politiques respectifs? Vous croyez que Kim Jung-un et Moon Jae-in s'aiment d'un amour fou? Sûrement pas! Mais ils le font au nom de la paix et de la défense des intérêts de leurs populations.

D'ailleurs, demandez à nos ennemis ce qu'ils en pensent de cette différence sémantique. Ils vous répondront que c'est du pareil aux mêmes, bonnet blanc, blanc bonnet. Pour eux, il n'y a qu'un seul pays, le Canada, et qu'on ne peut défendre que les intérêts de ce pays.

Plus grave, cependant, est le risque que cette chicane déteigne sur la course à l'investiture péquiste dans la circonscription de Pointes-aux-Trembles. Une autre lutte fratricide en vue, misère! Ça va saigner.