Nationalisme et nationalisme

16-02-2018 | 11h08

J'ai souvent entendu dire de la part des partisans de Québec solidaire et du NPD que le nationalisme québécois est incompatible avec les idées de gauche, et que la preuve en est que le principal porteur de ce nationalisme est le Parti québécois, un parti bourgeois ou petit-bourgeois, l'anathème suprême.

Ces pseudo-intellectuels n'ont jamais compris, à l'instar de Pierre Elliot Trudeau, que le sentiment nationaliste naît parce que la population ne se sent pas défendue par ceux qui la gouvernent à Ottawa et que leurs intérêts vitaux sont incompatibles avec le reste du Canada. C'est un fait objectif. On a bien vu les limites de notre soi-disant souveraineté pendant les semaines qui ont précédé le référendum de 1995. Le patriotisme canadien fut porté à des sommets inégalés et le Ô Canada était devenu la chanson numéro 1 au hit-parade fédéral.

Ces jeunes loups de l'extrême gauche, qui ne doutent de rien, continuent d'affirmer que le nationalisme, comme idéologie, est de droite. La preuve, disent-ils, c'est que le mouvement nationaliste est dirigé par des élites bourgeoises et qu'on y trouve même - ô horreur ! - des hommes d'affaires comme Pierre Karl Péladeau. Jacques Parizeau fut, en son temps, maintes fois pointé du doigt. Il avait réussi le tour de force d'agglutiner toutes les forces progressistes de la nation québécoise autour du projet souverainiste en vue d'assurer la victoire du référendum de 1995. Ce qui était mal vu des jusqu'auxboutistes de l'extrême gauche.

À propos de la guerre d'Algérie, l'écrivain Jean-Paul Sartre écrivait que la gauche française se trompait en n'appuyant pas le projet indépendantiste du FLN algérien. Cette gauche, comme la nôtre, ne comprenait pas que pour améliorer les conditions de vie de la population algérienne, pour mettre fin aux inégalités économiques, il faut en finir avec le colonialisme et son système économique, social et politique. En d'autres mots, les forces souverainistes québécoises ne se reconnaissent pas dans leurs élites traditionnelles, à Québec comme à Ottawa depuis fort longtemps.

Nous prétendons que rompre le lien de dépendance avec le gouvernement fédéral canadien serait un geste hautement révolutionnaire et contribuerait nécessairement à améliorer nos conditions de vie, en plus de redonner confiance en notre capacité de surmonter les difficultés et d'accueillir les nouveaux arrivants désireux de participer à notre projet émancipateur. Ce serait un premier pas, une transition vers l'établissement d'un gouvernement véritablement social-démocrate, qu'on l'appelle socialiste, solidaire ou autre, qui romprait avec le néolibéralisme actuel et très certainement avec la corruption. C'est ce que ne semble pas comprendre QS, et encore moins le NPD, en refusant de former un front uni et unique avec le PQ pour entreprendre cette transition gagnante.

Il y a longtemps que nous, Québécois, avons résolu - dans notre tête seulement, pour l'instant, car il faut maintenant lui donner un caractère légal) - certains problèmes, comme celui de former une nation distincte (cela ne fait plus de doute), celui du territoire (les frontières actuelles du Québec plus le Labrador), celui de la langue (le français, la langue de travail et de communication) et de la culture (notre idiosyncrasie, tout ce qui fait que nous sommes différents des Canadiens et des Américains), celui d'être une nation riche de ses matières premières, de ses ressources et de son inventivité (les exemples abondent, d'Hydro-Québec au Cirque du soleil), celui de la monarchie britannique et de ses institutions représentatives ici (cela également ne fait plus de doute), etc.

Il faut que pendant la prochaine campagne électorale, notre fierté nationale et notre désir d'émancipation priment sur toute autre considération.