Le sauveur

26-01-2018 | 09h55

Il arrive devant les journalistes, l'air mi-figue mi-raisin, un peu roublard, confiant et sûr de lui. Il a répété cette scène maintes fois et aujourd'hui, ce sera comme hier. Un tremolo dans la voix, l'indignation facile, la pose étudiée, un brin démagogue, raccoleur et jouant la carte du populiste, avec les mots appropriés, il promettra mer et monde. Il sauvera le système de santé affaibli par des années d'incuries libérales, il sauvera le système d'éducation, exsangue par tant de coupures libérales, il accordera ses largesses aux centres d'hébergement en promettant deux, trois, de nombreux bains, il ressuscitera presque les morts, et pour la classe moyenne, il baissera les impôts et les taxes.

Les enfants, les élèves, les adultes et les aînés, lui, François Legault, il connaît ça, il en fera ses amis, ses supporteurs, ses électeurs. Si les électeurs ont déjà voté pour les libéraux, malgré leur odeur nauséabonde de corruption, si les mêmes électeurs semblent rejeter majoritairement un parti dont la feuille de route est glorieuse et qui leur propose un avenir d'indépendance, de devenir quelque chose comme un grand peuple, ils devraient donc être susceptibles de voter pour un parti qui est en quelque sorte une copie conforme du Parti libéral au pouvoir mais sans la feuille de route de la corruption. Bonnet blanc, blanc bonnet, une formule qui fonctionne merveille. Le changement dans la continuité. La solution de rechange qui n'en est pas vraiment une. Digne de Mandrake le magicien. Succès assuré.

Devant les journalistes, il se fera accusateur, jouera encore une fois de ses différents tons de voix, calculant ses respirations, haussant puis baissant le ton, une larme à l'oeil, presque, comme un bon élève qui a réussi haut la main son école nationale de théâtre. Le voilà qu'il présente sa dernière recrue, un autre bon docteur, sûrement un successeur, chuchote-t-on, à un autre bon docteur, Gaétan Barrette, au poste de ministre de la Santé, alors que ledit nouveau venu est déjà présent dans l'équipe de la CAQ depuis sa fondation. Mais qui va oser souligner cette supercherie? Tous sont accrochés au « show » de boucane que le chef de la CAQ donne, à sept ou huit mois du déclenchement des élections générales. Et on applaudit.

À l'opposé, voilà que Pierre Karl Péladeau annonce être tenté par un retour à la politique active à l'intérieur de la députation du Parti québécois, et aussitôt les mêmes journalistes spéculent sur le mythe du sauveur propre au Parti québécois. Si le soi-disant sauveur vient des rangs du Parti québécois, alors que ce parti est une véritable marmite de talents dans toutes les disciplines, une véritable pépinière de futurs premiers ministres, on en rigole, on le déprécie, on le ridiculise. Mais lorsque le seul sauveur, le seul « talent » (entre guillemets) de son parti, l'unique François Legault fait son show devant les mêmes journalistes, on ne rigole plus, on le traite avec respect et personne ne fait allusion à son statut de sauveur, de personnalité unique de son parti. Si le PQ, c'est « nous », à la CAQ, c'est plutôt « moi, moi et moi ».

Quoi qu'il en soit, le seul fait que la possibilité d'un retour de Pierre Karl Péladeau en politique suscite autant d'attentes et de commentaires est un bon signe pour le mouvement indépendantiste. Si cela se concrétisait, on aura affaire à un tir de barrage unifié de la part des trois autres formations politiques. Une nouvelle coalition pourrait fort bien naître : PLQ/CAQ/QS ou la Plaqsolidaire. Les sceptiques seront confondus, comme disait le capitaine Bonhomme.