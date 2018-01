Du sang neuf

19-01-2018 | 09h48

Cette semaine, on a annoncé en grandes pompes plusieurs départs au Parti québécois. Certains étaient annoncés, d'autres étaient plus ou moins inattendus. On a aussitôt parlé de désaffection, d'hémorragies, de pertes de confiance envers le chef du parti, de renoncement aux nobles objectifs d'indépendance, etc. On s'est mis à supputer sur les chances du Parti québécois de survivre à cette « saignée ». On a parlé de deuxième ou même de troisième opposition, de disparition, de schisme, de putsch, de bateau qui coule, etc. On a même parlé de laisser mourir le PQ « à l'agonie » pour mieux créer un nouveau parti!

Rien de plus normal, pourtant, pour un parti politique, quel qu'il soit, de se renouveler, avec l'apport de sang neuf. Dans le cas contraire, on s'empressera justement de dénoncer la stagnation des effectifs, le non-renouvellement des candidatures importantes, le vieillissement (l'âgisme étant une nouvelle maladie) de la députation, de vieux croûtons qui s'accrochent à leurs postes, etc.

L'arrivée de nouvelles candidatures pour remplacer ceux et celles qui partent pour toutes sortes de raisons est quelque chose de sain et de normal. C'est la preuve qu'un parti politique n'est pas quelque chose d'immuable, de statique. C'est aussi l'occasion d'un test important. Si on se mettait tous ensemble à dresser une liste des personnes connues qui devraient être approchées pour joindre les rangs du Parti québécois, si ce n'est déjà fait, et le représenter dans une circonscription, je suis persuadé que nous trouverions plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes intéressées à le faire. Je parle de personnes connues en dehors de leur petit milieu familial, de leur patelin. De personnes issues de différents milieux, culturel, syndical, d'affaires, communautaire, étudiant, où elles sont actives et reconnues pour leur intégrité et leur dévouement. Des personnes en qui nous accepterions de confier nos espoirs de faire le pays. Des personnes qui renouvelleront peut-être le discours et la façon de faire mais qui garderont le cap sur l'indépendance.

C'est ce qu'avait fait Jacques Parizeau, en préparant les troupes pour le grand combat du référendum. Il avait ratissé large pour que toutes les couches de la population soient parties prenantes dans cette lutte pour l'émancipation d'un peuple. Y compris les hommes et les femmes d'affaires, traditionnellement réfractaires au projet indépendantiste.

Alors que certains s'acharnent à diviser, à semer la bisbille, à jouer les jusqu'auxboutistes et les purs et durs, il faut au contraire tout faire pour rassembler ceux qui croient en un pays souverain et solidaire, ce grand dénominateur commun. Oui, solidaire, car le PQ l'a toujours été, il a toujours représenté les nobles idéaux de social-démocratie, de justice sociale et de partage. Il faut reprendre le flambeau de la solidarité sociale car, au cours des dernières années, QS a prétendu honteusement avoir le monopole des causes sociales. Le PQ, issu du fort mouvement de la Révolution tranquille, n'a pas à rougir de son passé et de ses réalisations à ce chapitre.

Certes, l'indépendance, j'entends le mouvement qui y mène, n'est pas à gauche ni à droite, il est en avant, il représente un vaste front où se disputent et jouent du coude différentes tendances et mouvances. Sans jamais oublier l'objectif final. Une fois le pays réalisé, il sera temps de se réorganiser sous différents partis, sous différentes couleurs. La gauche et la droite et le centre pourront alors compter leurs effectifs, s'affronter pour donner la couleur de ce nouveau pays qui pourra enfin inscrire sa voix dans le concert de nations.

Entre-temps, je propose qu'on dresse tous et toutes une liste de candidatures possibles de personnalités qui seraient susceptibles de briguer les suffrages aux prochaines élections et d'en discuter entre nous sur les réseaux dits sociaux. On risque très certainement de faire de belles découvertes. On ne doit pas tomber dans le piège de la démoralisation. Il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.