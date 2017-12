Le dur temps des fêtes

22-12-2017 | 10h20

Et si aujourd'hui, à quelques jours des célébrations de Noël, on mettait de côté nos chicanes, nos problèmes, nos revendications, pour tenter un ultime effort de nous parler, de tendre la main, d'oublier nos malheurs, de laisser la parole à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, de nous réconcilier et de laisser une chance à la vie? Est-ce possible?

Et si on oubliait le premier ministre du Canada et ses fadaises, son multiculturalisme assimilateur, sa négation de la nation québécoise et sa gouvernance en trompe-l'oeil; le premier ministre du Québec et son équipe qui s'apprêtent à nous passer un autre sapin avec leurs soi-disant mesures d'apaisement et leurs largesses tape-à-l'oeil après nous avoir asphyxiés et terrorisés (oui, terrorisés, car quand on nous oblige à vivre dans l'insécurité continue, j'appelle ça du terrorisme) pendant plus de trois ans; les corps policiers qui s'enquêtent les uns les autres en nous cachant la vérité et en menant leurs enquêtes sur la corruption selon un plan bien établi qui va nous empêcher, à terme, de connaître les coupables de ces escroqueries honteuses; la nouvelle mairesse qui semble une girouette ricaneuse et qu'on surnommera bientôt la grande protectrice des pitbulls enragés - ce qui est moins drôle - et l'obsédée de la ligne rose.

Et si on oubliait le piètre état de notre système d'éducation, avec nos enfants laissés bien souvent à la dérive avec ces programmes bidons d'éthique et culture religieuse, alors qu'on met le paquet - psychologues, psychiatres, intervenants sociaux, policiers et autres spécialistes bonbons - pour le retour appréhendé d'hypothétiques hordes de terribles djiadistes avec dans leurs bagages les recettes de bombes artisanales trouvées sur le web; notre réseau de la santé, ce panier percé si mal nommé (la dernière fois où je me suis pointé à une clinique sans rendez-vous, la médecin a refusé d'ausculter et de soigner ma fille de sept ans car elle n'est pas pédiatre, m'a-t-elle dit, mais de pédiatre, il n'y en a aucun, tout comme de médecins de famille)?

Et si, le temps d'une semaine de fêtes et de réjouissances, on oubliait nos difficultés à joindre les deux bouts tout en cachant à nos enfants, par orgueil, nos problèmes financiers, à payer nos factures d'électricité et nos cartes de crédit, à payer notre loyer et notre carte Opus, à manger à notre faim et dans la dignité alors qu'on nous bombarde d'images d'opulence, de bombance, de bulles de champagne et de robes pailletées (on semble avoir oublié la célèbre chanson de la Charlotte de Notre-Dame).

Et si, le temps des fêtes de Noël et du Premier de l'an, on arrêtait d'être amer, critiqueux, sceptique, colérique, indigné, assoiffé de justice, angoissé, malheureux, insatisfait, déprimé, revendicateur, rebelle? Si on arrêtait, pendant une toute petite semaine, de dire que « ma vie, c'est d'la marde »?

Et si, ne serait-ce que pendant cette période tellement merveilleuse de réjouissances, on acceptait la fraude, la médiocrité, les mesquineries, le crossage, les tromperies, les bassesses, les coups bas, les trahisons, le désamour, l'infidélité, les cachoteries, l'enfirouapage, l'indifférence, les non-réponses, la violence, l'intimidation, l'humiliation, le chantage, les agressions sexuelles?

Dites-moi, qu'est-ce qui arriverait de toutes ces mains tendues naïvement, de ces doigts en forme de V qui disent « Paix », de ces bras en l'air comme lors d'un hold-up, de ces oreilles et yeux fermés, de ces joues tendues, de ces bouches silencieuses, de ces dos courbés, de ce peuple à genoux?

N'est-ce pas pourtant ce même spectacle de soumission et de satisfaction béate auquel on assiste à l'année longue et qui me tue à petits feux?