Racisme et situation coloniale

15-12-2017 | 10h16

Ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec, mais qui était auparavant le Canada, est né comme projet de colonisation de la France. Jusqu'à la défaite de 1760 aux mains de la plus grande puissance coloniale de l'époque, l'Angleterre, les relations avec nos frères amérindiens étaient plutôt harmonieuses et respectueuses, basées sur des échanges commerciaux et autres services.

Après 1760, les façons de faire vont changer totalement. L'Angleterre va imposer ses lois dans tous les domaines, et elle prendra le contrôle absolu du commerce intérieur et extérieur. C'est ce qui importait avant toute chose. La richesse de l'Angleterre s'est constituée, en grande partie, avec le pillage sans vergogne de ses colonies.

Tandis que 29 ans après la défaite de 1760, la France connaissait une révolution qui proclamerait haut et fort que les hommes naissent libres et tous égaux en droits, l'Angleterre s'enfonçait dans le racisme et la discrimination raciale un peu partout où elle s'installait. Dans sa colonie canadienne, le rapport de Lord Durham entendait, à moyen terme, nous faire disparaître purement et simplement comme nation. Puis vint la création de réserves afin de mieux contrôler les populations amérindiennes, voire les exterminer petit à petit. On s'est rappelé, encore tout récemment, les intentions génocidaires du général Amherst, peu après la défaite de 1760, avec son projet d'inoculer la petite vérole aux Amérindiens.

Ils furent nombreux, parmi les populations amérindiennes, à rejeter l'abdication de la France, à l'instar du chef Pontiac qui refusa de se rendre aux Anglais. Rappelons-nous également que Louis Riel a été pendu par le gouvernement colonial du Canada pour avoir voulu créer un pays pour la nation métisse. Les Rébellions de 1837-1838 furent écrasées dans le sang, l'exil et le pillage. Outre la trahison du haut clergé, il y a aussi d'autres raisons à cette défaite des patriotes. Entre autres, parce que les organisations révolutionnaires étaient aux prises avec des divisions internes, les dirigeants ne s'entendant pas sur la façon de mener la guerre à l'ennemi anglais. L'Acte d'union est venu sceller notre dépossession et notre exclusion sociale, à la grande satisfaction de la puissance coloniale britannique.

De sorte que ceux qui pensent que la nation québécoise est contaminée par le racisme systémique devraient d'abord en chercher les causes, s'il y a lieu, dans les pratiques coloniales de l'Angleterre qui a fait de nous sa colonie et ses « nègres blancs » jusqu'à la Révolution tranquille. Jusqu'à ce que le peuple québécois commence à revendiquer, par toutes sortes d'actions et de moyens, son existence. Sans oublier que nous sommes à la frontière des « États-Unis, qui a su exporter son impérialisme culturel et tout ce qui vient avec, pour le meilleur et aussi pour le pire. Curieusement, on nie notre identité, notre spécificité comme nation, mais lorsqu'il s'agit d'accuser les Québécois de racisme systémique, on n'hésite pas à formuler que nous représentons une nation.

Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, la situation coloniale du Québec est réglée. De nombreuses manifestations de ce colonialisme perdurent. Le gouvernement canadien a pris le relais de l'Angleterre mais les institutions et les symboles existent encore, comme tous ces postes de lieutenants gouverneurs et de gouverneur général qui représentent la reine d'Angleterre et qui nous coûtent une fortune. Pratiquement tous nos champs de compétence sont assujettis aux lois canadiennes, même dans le domaine de l'immigration où le gouvernement canadien fait la pluie et le beau temps sans que ayons le pouvoir d'intervenir, comme lors de l'expulsion récente de cette famille sri lankaise.

Il est tellement plus facile d'accuser l'autre de racisme plutôt que de se regarder et d'admettre ses torts et d'y mettre fin.