Bienvenue en Rhodésie, M. Mélenchon!

24-11-2017 | 10h08

On annonce que Jean-Luc Mélenchon, le président du groupe La France insoumise, assistera au prochain congrès de Québec solidaire, au début du mois de décembre.

Les dirigeants de QS savent-ils que Jean-Luc Mélenchon a déjà condamné le port de la burka ou du niqab, « cette prison ambulante pour les femmes », pour reprendre l'expression de la professeure Nadia El-Mabrouk : « Je combats le port du voile intégral, a dit le politicien de gauche. Mon point de départ est que le port de ce voile est un traitement dégradant pour la personne qui s'y soumet. Mais je n'oublie pas que, dans les faits, le porter en public n'est en rien une pratique purement personnelle. Il impacte lourdement son environnement. Le voile intégral a une fonction idéologique et politique. La violence symbolique qu'il produit dans l'espace public viole ostentatoirement la norme laïque qui gouverne notre vie sociale commune. [...] Le voile intégral fait de la femme qui le porte un être de seconde zone. » Tiens tiens, voilà un homme de gauche qui s'oppose aux symboles de l'obscurantisme religieux. Ici on le qualifierait de fasciste, de raciste et d'islamophobe.

À une autre occasion, il a condamné les stratégies de certaines entreprises qui commercialisent des vêtements islamiques et a encouragé les employées d'Air France à ne pas porter le voile durant leurs escales en Iran. « Ce n'est pas aux Français de s'abaisser aux moeurs étranges de tel ou tel endroits. » On est très loin, comme on peut le constater, du fameux slogan : À Rome, fais comme les Romains. »

Ce qu'il ne sait certainement pas, Jean-Luc Mélenchon, lui qui n'a jamais occulté sa condamnation des symboles religieux oppressifs envers les femmes, c'est que la porte-parole de QS, Manon Massé, a récemment participé à une manifestation qui n'était rien d'autre qu'un appui au fondamentalisme religieux. La députée de QS y a vu, elle, un « appel de la société civile », affirmant sans problème que « le racisme systémique, il est là, [...] on veut que ça, ça arrête. » À l'entendre, le Québec serait devenu une sorte de Rhodésie, un État ségrégationniste. Faudra-t-il faire appel à l'ONU pour condamner l'apartheid québécois? Un peu plus et on pourrait conclure que nous sommes de trop chez nous. Nous les intolérants, nous les racistes, nous les Nègres blancs d'Amérique, nous les partisans d'une république laïque québécoise, nous les antimulticulturalistes, nous les Guy Nantel, etc. Mais silence radio sur le fanatisme religieux et « l'islam obscurantiste ».

Cette manifestation, convoquée par quelque 170 groupes ou organisations - ça paraît bien dans un C.-V.! -, s'est tenue sous le thème de la condamnation du racisme et de la haine. Personne n'étant contre la vertu, et parce que j'en ai fait un combat personnel en raison de mes antécédents familiaux, je me sentais concerné par cet appel à rejeter et condamner toute forme de racisme, cette bête hideuse.

Mais je n'y ai pourtant pas participé. Pourquoi? Parce que Québec solidaire et ses satellites agissent de plus en plus comme s'ils détenaient le monopole des nobles pensées, comme si cette formation politique était la seule à condamner l'odieux racisme ou les inégalités sociales. En dehors de QS, point de salut.

Mais il y a aussi d'autres raisons au fait que je n'ai pas participé à cette manifestation de toute évidence québécophobe. C'est que je suis un indépendantiste québécois et que c'est très mal vu par les temps qui courent de s'afficher comme tel. On devient une cible facile à abattre, encore plus si on brandit un drapeau québécois, ce que je n'ai pas vu dans la manifestation en question. Nous serions une espèce en voie de disparition, semble-t-il, tant notre silence est grand et que nous plions facilement l'échine sans trop réagir.

Je rappelle encore une fois que Québec solidaire n'a jamais condamné les propos tenus par une militante, Dalila Awada, lors de son congrès en mai dernier, comme quoi le Parti québécois renfermait en lui « la bête du racisme ». C'était grave en mai et c'est toujours aussi grave aujourd'hui.

Je me demande si Manon Massé voudra bien présenter Dalila Awada à Jean-Luc Mélenchon pour qu'elle l'entretienne sur le racisme systémique des Québécois, du moins ceux qui revendiquent un Québec libre et laïque, et aussi sur les bienfaits du voile?