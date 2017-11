17-11-2017 | 10h10

Il fut un temps où la consigne de laver son linge sale en famille prédominait sur toute autre considération. Tout se passait entre quatre murs. Les différends familiaux ou autres chicanes se réglaient ainsi, sans ameuter le voisinage. On avait un sens de l'honneur qu'on semble avoir perdu aujourd'hui. Je ne parle pas de violence punissable par les tribunaux et codifiée par la justice des humains, pas de meurtres, pas de viols, pas de mains baladeuses sur une fesse ni baisers imposés, rien de saignant.

L'affaire Gilbert Sicotte illustre bien où nous en sommes arrivés avec les procès-spectacles. Il y a quelques jours, Radio-Canada a fait un boucan avec une nouvelle qui n'en était pas une et qui aurait dû demeurer entre quatre murs, c'est-à-dire se régler à l'intérieur du Conservatoire, comme tout problème disciplinaire ou tout conflit entre professeurs et étudiants. Parce qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, selon moi.

Ce lynchage sur la place publique d'un professeur qui n'a que le fervent désir de former des étudiants en théâtre, pour en faire des acteurs aguerris qui vont devoir lutter dur pour s'imposer dans « le beau milieu », pour reprendre l'expression de Raymond Cloutier, est quelque chose d'odieux. On le paie pour qu'il forme des acteurs. Il n'a aucun pouvoir autre que celui de devoir, de vouloir transformer quelqu'un de fond en comble. Si le professeur ne fait plus l'affaire, on en discute avec lui, entre quatre murs. Cela s'est fait par le passé sans qu'on ameute la galerie. Il y a des mécanismes de prévus à cette fin, et Raymond Cloutier en sait quelque chose, lui qui a passablement brassé la cage du beau milieu.

L'actrice aujourd'hui décédée Charlotte Boisjoli avait écrit un guide sur la formation des acteurs. Je me souviens qu'un des nombreux exercices consistait à faire pleurer l'aspirant-acteur, à le faire craquer. Il fallait l'amener à exprimer ses émotions, toutes ses émotions, surtout les plus enfouies au fond de lui-même. Rien de bien facile. Je ne sais pas si Charlotte sacrait mais j'imagine qu'elle a dû souvent hausser le ton pour secouer certaines torpeurs.

N'avez-vous jamais vu des spectacles de la LNI? Ça crie, ça sacre, ça pleure, ça rie, ça se fend en quatre, ça exagère, pour l'emporter sur l'adversaire. C'est aussi un jeu. Un microcosme de la vie. Si on n'a pas la couenne assez dure pour le supporter, on va voir ailleurs, on essaie autre chose. Ou on demande à changer de classe, mais on n'en fait pas tout un plat sur la place publique. N'avez-vous jamais assisté à des pièces de théâtre? N'avez-vous jamais écouté des téléromans? Ça crie, ça sacre, ça pleure. Et ça rit. C'est un jeu, pas du harcèlement psychologique.

Savez-vous pourquoi, lors de la crise d'Oka, le jeune soldat a pu résister sans réagir aux insultes de Lasagne? C'est que pendant sa formation de militaire, on lui a appris à ne pas réagir, même si on l'insultait de toutes les manières, sur sa vie privée, sur sa mère surtout (je vous épargne les qualificatifs), même si on le traitait de tous les noms, etc. Ces pratiques brutales ont peut-être lieu d'être dénoncées, mais ce qui se passe entre les quatre murs de la classe du professeur Gilbert Sicotte au Conservatoire d'art dramatique n'est pas du même ordre et méritait d'y demeurer.

Ce sera quoi, la prochaine dénonciation pour « harcèlement psychologique »? Aie-je moi-même brisé des vies en refusant 95% des manuscrits reçus pendant mes vingt-cinq ans de métier d'éditeur? Va-t-on m'accuser de brutalité psychologique et d'abus de pouvoir?

Dans le contexte actuel des dénonciations d'agressions sexuelles et de comportements abusifs de la part de personnes prépotentes, le traitement accordé au professeur Gilbert Sicotte est carrément honteux. On a agi avec lui comme s'il s'agissait d'un violeur ou d'un abuseur sexuel. On a raté une belle occasion de laver son linge sale en famille. Moi, j'exigerais réparations.