Comment s'y retrouver?

03-11-2017 | 09h34

Je n'ose pas trop m'aventurer à commenter les derniers développements concernant la saga où s'opposent l'UPAC, le député Guy Ouellette, différents corps policiers, l'Assemblée nationale et tutti quanti, tellement tous les scénarios sont plausibles. Même une chatte ne reconnaîtrait pas ses chats, selon l'expression consacrée.

Toutes sortes de théories circulent, de nombreux scénarios sont élaborés pour tenter d'expliquer l'attitude et les réactions des uns et des autres, la dernière étant le refus du ministre Moreau d'appuyer la motion visant à saluer le discours, qualifié d'historique, du président de l'Assemblée nationale qui, lui, voulait défendre les privilèges et les droits des parlementaires à la suite de l'arrestation du député Ouellette. Le ministre Moreau, le seul de l'Assemblée nationale à ne pas appuyer la motion, ne semblait pas en faire une simple question de sémantique, il justifiait son attitude à partir vraisemblablement d'une position de principe dont il a été impossible de connaître les tenants et aboutissants.

Moi, si on m'appelait comme des policiers l'ont fait avec le député Ouellette, lui-même ancien policier, pour me dire qu'on s'apprête à « tout » révéler, soit je demeure coi si je n'ai rien à me reprocher, soit j'accours au lieu du rendez-vous pour savoir ce qui se passe. C'est ce qu'a fait le député Ouellette. Appât ou piège? On s'en fout, il a mordu ou il est tombé dedans... Il a alors été arrêté, on a saisi son ordinateur et son téléphone cellulaire et on a perquisitionné son domicile. Ce geste d'accourir sur les lieux semblait, en quelque sorte, un aveu de culpabilité, il me semble. De plus, comme il avait demandé à prendre la parole à l'Assemblée nationale, avec l'immunité parlementaire qui vient avec ce privilège, on s'attendait à ce qu'il contre-attaque pour se blanchir. Mais il n'a fait que répéter qu'il était victime d'un coup monté. Il n'a convaincu personne. Pourquoi?

Dans toute cette saga, qui concerne l'enquête criminelle Mâchurer portant sur, essentiellement, l'ex-premier ministre Jean Charest, le collecteur de fonds du Parti libéral Marc Bibeau, Violette Trépanier, l'ex-directrice du financement du PLQ, et le « pont en or » dont aurait bénéficié Jean Charest pour accéder à la direction du PLQ, on ne sait plus qui défend qui. L'UPAC dit rechercher celui qui est à l'origine des fuites médiatiques au Bureau d'enquête de Québecor Média, en avril dernier. En quoi consistaient ces fuites? Des éléments de preuve accumulés pendant la longue enquête sur Jean Charest et son argentier Marc Bibeau : des courriels, un organigramme sur les relations entre ces deux hommes et des proches, dont l'ex-délégué du Québec à New York, Bruno Fortier, qui y est allé de quelques confidences, des relevés de voyages, etc. Rappelons que ce ne sont pas des ouï-dire, mais bien des documents écrits que le Journal de Montréal a publiés. Cela suppose qu'une personne qui avait accès à ces documents a pu les photographier puis les expédier au journaliste, soit à l'aide de son téléphone cellulaire, soit avec son ordinateur. Une scène digne d'un grand film d'espionnage.

Ces fuites, selon le chef de l'UPAC, Robert Lafrenière, nuisent à l'enquête et la retardent indûment. Maintenant, qui a intérêt à couler de telles informations, au risque de faire échouer l'enquête Mâchurer? À qui profite le crime? On peut croire que Jean Charest en est le grand bénéficiaire. Premièrement, l'enquête porte désormais sur ce « bandit » qui a coulé l'information auprès du Journal et on semble avoir sorti le gros arsenal pour le traquer, à tel point qu'on en fait une affaire personnelle entre deux hommes. Deuxièmement, advenant la mise en accusation de Jean Charest, de Marc Bibeau ou de certains proches, leurs avocats auront tous les arguments nécessaires pour faire tomber les charges tellement le brouillard va demeurer persistant, au point où même un juge n'y reconnaîtra pas ses coupables...

Il est fort probable que nous ne connaîtrons jamais le fin fond de l'histoire. On aura dépensé des millions de dollars à enquêter pendant maintenant cinq ans, pour en arriver à rien. Jean Charest et sa garde rapprochée seront bien les seuls à s'en réjouir.