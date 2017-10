Des « chemtrails » de la Série-C dans le ciel québécois?

20-10-2017 | 10h00

Pendant que le festival des dénonciations d'abus sexuels continue, alors qu'on découvre, jour après jour, les horreurs présumément commises par des personnages publics qui en menaient très large financièrement et qui occupaient une grande partie de la sphère médiatique et télévisuelle - à quand un Tout le monde en parle avec Gilbert Rozon, Éric Salvail, Gerry Sklavounos et Guy Cloutier, avec un Ti-Gy condescendant comme d'habitude? -, et que l'adoption du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse, qui accapare, lui aussi, le gros de l'attention médiatique, démontre une fois de plus que la volonté du premier ministre Couillard est d'assujettir encore et toujours les lois du Québec à la charte canadienne des droits et libertés, l' « affaire Bombardier » semble vouloir s'éclipser tout doucement dans le ciel québécois, comme si une couleuvre aussi grosse avait fini par être digérée sans trop de heurt.

En injectant 1 milliard de $ US dans Bombardier, le gouvernement québécois faisait de nous tous des actionnaires de ce fleuron québécois. Rapidement, cet investissement a été dénoncé par de nombreux experts. Plutôt que d'investir dans la maison-mère, qui mène d'autres activités, entre autres dans les technologies ferroviaires, le gouvernement de misère du Parti libéral a préféré le faire dans une « coquille vide » (l'expression est de Pierre Karl Péladeau), la Série-C (CSeries, en anglais). Je ne connais rien aux affaires, mais si je me fie à ce qu'en dit un homme d'affaires qui a réussi et qui aspirait à prendre les rennes d'une future république québécoise indépendante, nous venons de nous faire avoir pas à peu près. Le gouvernement québécois n'a pris aucune mesure pour protéger son actionnariat contre une prise de contrôle étrangère comme cela vient de se faire avec Airbus.

« Aujourd'hui, le roi est nu, affirme PKP sur son compte Facebook. Les contribuables se sont fait flouer une fois de plus. Airbus prend le contrôle de Bombardier sans payer un seul sou. Abracadabrantesque, comme diraient les Français ou comme l'expression que nous utilisons fréquemment ici : des fois, on fait dur...

« Que restera-t-il de québécois dans la propriété de la Série C dans 10 ans, alors que la part du gouvernement du Québec est passée de 49,5% à 19% et qu'Airbus aura l'option de racheter tout le programme de la Série C dans 7 ans et demi? Poser la question, c'est y répondre. »

Par ailleurs, rien n'est acquis quant au maintient des emplois à Mirabel. Pour contrecarrer les mesures antidumping imposées par le gouvernement américain, Airbus a décidé d'assembler une partie, autour de 30% pour l'instant, de l'avion de la Série-C, aux États-Unis. On connaît la chanson, et le syndicat des machinistes la connaît également. Pour l'instant, rien ne change, mais qu'en sera-t-il dans quelques années, alors que la poussière sera retombée au sujet de cette perte de contrôle?

Qui se souvient qu'il y a quelques mois à peine, un tollé de protestation s'était fait entendre contre la rémunération honteuse des hauts dirigeants de cette entreprise, qui s'étaient voté des augmentations d'environ 50%. Ainsi le président et chef de la direction de ce « fleuron québécois » aurait touché près de 13 millions de dollars en 2016 en salaire et rémunérations diverses « pour l'atteinte d'objectifs individuels précis ». Est-ce ça comprend la vente de la Série-C à Airbus?

Qui se souvient que lors du référendum de 1995, le pdg de Bombardier, Laurent Beaudoin, exhortait les Québécois à voter NON : « Les gens d'affaires doivent rejeter le projet que nous propose le gouvernement du Québec ]...] Il est exclu, mesdames et messieurs, qu'un État rapetissé aux dimensions d'un Québec indépendant puisse supporter de manière adéquate le développement de ce type d'entreprise [Bombardier]. [...] Je vous engage à participer activement au débat référendaire afin d'assurer l'avenir du Québec au sein du Canada. »

S'il y a quelque chose de grotesque dans le ciel québécois en ce moment, ce sont ces « chemtrails » laissés par la Série-C de Bombardier.