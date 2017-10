Le Che immortel

13-10-2017 | 09h54

Che Guevara est mort il y a cinquante ans. Mais on le voit toujours aussi présent sur des affiches, drapeaux, graffiti et t-shirts, on tourne des films sur des épisodes de sa vie, on écrit des livres sur sa geste héroïque, on réimprime ses principaux ouvrages (les éditions Parti pris, au Québec, ont été la première maison d'édition à publier en français son Journal de Bolivie, avant les éditions Maspero), on organise des débats, surtout au sud, sur son actualité et sa vision de la lutte révolutionnaire, et on défile, nombreux, sur les lieux où il est devenu immortel. Pourtant le Che était tout le contraire d'une personnalité glamour. Il était opposé au culte de la personnalité, n'a jamais cherché l'enrichissement personnel et avait un sens de l'autodérision assez développé.

Le 8 octobre 1967, le Che est blessé par balle et fait prisonnier à La Higuera, près de Vallegrande. Depuis plusieurs mois, il menait une lutte de guérilla en Bolivie, pays au coeur de l'Amérique latine, d'où pourrait irradier la flamme de la révolution vers d'autres territoires, surtout au Pérou et en Argentine, à partir du « foco » (foyer) qu'il était à installer dans la région de Vallegrande. Quelques années auparavant, il avait lancé son fameux mot d'ordre : « Il faut créer un, deux, trois, de nombreux Vietnam! », une stratégie obligeait les forces impérialistes américaines à se disperser sur plusieurs fronts de guerre, comme cela se produisait au Laos et au Cambodge.

Son Armée de libération nationale avait subi plusieurs pertes et quelques trahisons, dont celle du secrétaire général du puissant Parti communiste bolivien dirigé par Mario Monje, qui finalement n'a pas fourni l'aide promise, s'alignant sur les positions de l'Union soviétique, très réticente à appuyer la lutte armée.

Le lendemain, 9 octobre, les hautes autorités militaires, en accord avec la CIA arrivée sur place, donnent l'ordre d'assassiner le Che. Un sergent de l'armée bolivienne, Mario Teran Salazar, est désigné pour l'abattre à sang froid.

Lorsque le militaire pénétra dans la petit salle où se trouvait le Che, celui-ci se leva et lui dit : « Vous venez pour me tuer. Ne soyez pas lâche, sergent, visez bien, vous n'allez abattre qu'un homme. » Le militaire raconte, dans une déclaration écrite qu'il fit à ses supérieurs, qu'il recula d'un pas. Sur le seuil de la porte, il ferma les yeux et tira une première rafale dans les jambes. Le Che s'écroula en se tordant de douleur. Le militaire se ressaisit et lui tira une deuxième rafale, cette fois-ci dans le haut du corps. C'est ainsi que le Che est mort.

Malgré l'échec de la guérilla en Bolivie, son exemple d'abnégation et de générosité a inspiré de nombreuses générations de militants. Ici au Québec, nous étions nombreux, à la fin des années 1960, à répéter son mot d'ordre : « Peu importe où la mort nous surprenne, qu'elle soit bienvenue si notre cri de guerre est entendu par une oreille réceptive et qu'une autre main se tende pour prendre nos armes... »

C'était une autre époque, bien sûr. Les luttes aujourd'hui se mènent de manière différente. Mais sa condamnation de l'impérialisme américain n'a jamais été aussi actuelle, lorsqu'on constate les agissements du président Trump, qui tente de reconquérir ce qu'il considère son arrière-cour, l'Amérique latine, à travers les guerres de basse intensité, en ciblant Cuba et le Venezuela, de maintenir le colonialisme culturel américain à travers toute la planète, y compris au Québec, et de menacer l'humanité d'une guerre nucléaire.

Les balles du sergent bolivien ont effectivement mis fin à la vie d'Ernesto Guevara mais elles n'ont pas mis fin aux revendications de justice, de liberté et de fraternité. Une anecdote pour le prouver. Vers 2004, Cuba et le Venezuela ont lancé un programme d'aide humanitaire appelé « Operación Milagro » qui consistait à soigner les maladies de l'oeil, comme la cataracte. Le gouvernement cubain, ce pays d'où était parti le Che, envoya au Costa Rica, au Salvador, au Guatemala, en Équateur, en Colombie, en Argentine, en Uruguay, au Venezuela et en Bolivie des brigades de médecins.

Parmi les personnes venues se faire soigner, il y avait un certain Mario Teran, le sergent qui avait assassiné le Che quelques décennies auparavant. À la retraite, il était devenu plus ou moins aveugle à cause d'une cataracte et il n'avait pas d'argent pour se payer une opération. Ce sont les médecins cubains qui lui ont redonné la vue. Gratuitement. C'est là un enseignement du Che.