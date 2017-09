Le chien qui se mord la queue

22-09-2017 | 09h47

Difficile de s'y retrouver dans la valse hésitation des accusations visant 1) la Sûreté du Québec (SQ), véritable police politique dont le directeur est nommé par le premier ministre; 2) l'Unité permanente anticorruption (UPAC), dont le directeur est nommé par le premier ministre; 3) certains membres du gouvernement actuel, qui, en avril dernier, n'avaient pas été nommés par l'accusateur. Ouf! N'en jetez plus, la cour est pleine.

L'accusateur, c'est le policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Yves Francoeur, chef de son syndicat. Il avait alors avoué ne plus avoir confiance dans l'UPAC qu'il accusait de bloquer la bonne marche des enquêtes visant le financement illégal du Parti libéral du Québec (PLQ) car des élus du gouvernement libéral de Philippe Couillard y étaient impliqués.

Or, cinq mois plus tard, le même policier du SPVM revient à la charge en nommant les deux élus libéraux visés par ces accusations de financement illégal, dont le ministre en poste Jean-Marc Fournier. Du même coup, il nomme ce maintenant ex-haut gradé de la SQ qui selon lui bloquait l'enquête criminelle pour fraude et trafic d'influence : Robert Pigeon, qui fut directeur de la Commission Charbonneau entre 2011 et 2014. Rien de moins! Aujourd'hui, M. Pigeon est directeur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Et quelle est la raison pour laquelle il aurait bloqué l'enquête visant deux ministres libéraux? Selon le policier Francoeur, l'ex-enquêteur de la SQ était un grand ami de l'ex-ministre libéral de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, qui s'est bien entendu empressé de réfuter cette affirmation d'amitié intime avec l'ex-policier de la SQ. Mais le policier Francoeur, celui qui dénonce, cite également le patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, nommé par le premier ministre Couillard. Lui aussi aurait demandé de bloquer l'enquête et d'arrêter la surveillance. Pas facile à suivre, tout ça. Et tout cela se serait passé, il faut le rappeler, pendant cette grande séance de lavage de linge sale que fut la Commission Charbonneau.

Pourquoi revient-il à la charge cinq mois plus tard? Parce que rien n'a bougé depuis? Sur le coup, le ministre Fournier déchire sa chemise, verse une larme pour attendrir la galerie et annonce qu'il va réfléchir sérieusement à son avenir politique, affirmant du même coup que tout est faux et qu'il n'a rien à voir dans ces affirmations du policier Francoeur. Le lendemain, il n'est plus question de démissionner (pour l'instant?) pour le ministre Fournier, qui y va d'une timide menace de poursuites judiciaires si le policier Francoeur ne se rétracte pas. Mais cela restera lettre morte, à n'en pas douter, je vous laisse conclure pourquoi...

Que fait, pendant ce temps, le chef de la Coalition Avenir Québec (CAC), François Legault? Lui si prompt à dégainer et à faire flèche de tout bois, il est demeuré aphone ou presque. Bien sûr, l'arrivée de Sonia Lebel, ex-procureure-chef adjointe de la Commission Charbonneau, comme chef de cabinet adjointe de François Legault, l'incite à la plus grande prudence. Car l'intégrité de cette commission d'enquête est remise en cause dans les déclarations du policier Francoeur. Or, on apprend que la CAQ avait organisé un cocktail de financement dans le condo d'un militant, Mark Bruneau, au 1000, rue de la Commune. C'est à ce même endroit, chez ce même Mark Bruneau, que le ministre Fournier a participé à une activité de financement pour le PLQ et pour lequel il aurait fait l'objet d'une enquête criminelle. De là à dire que la CAQ et le PLQ, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, je vous laisse, là aussi, conclure...

Aux dernières nouvelles, on apprenait que la SQ allait ouvrir une enquête sur les allégations du policier Francoeur. Une enquête de plus, avec la collaboration du SPVM et du SPVQ. On dirait le chien qui se mord la queue.