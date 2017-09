Seul dans la tempête

15-09-2017 | 10h48

Cette année a été particulièrement difficile en désastres « naturels ». Et la saison des ouragans n'est pas terminée. Il y a eu Harvey, Irma, Jose et Katia (ce dernier ou cette dernière a surpris le Mexique du côté du Pacifique presque en même temps que le terrible tremblement de terre qui a fait plusieurs dizaines de morts).

Les populations locales ont été durement affectées. L'île de Saint-Martin a été détruite à 90%, il ne reste donc que 10% des structures et infrastructures sur lesquelles on devra s'appuyer pour reconstruire le pays. Au moins, on se console, la France sera présente pour la reconstruction et l'aide humanitaire.

À Cuba, la plus grande île des Antilles, qui est toujours frappée depuis plus de cinquante ans par un autre type de cyclone, le terrible blocus économique et financier des États-Unis, on a vu des scènes extrêmement pénibles dans les rues de La Havane où les gens peinaient à marcher avec de l'eau à la hauteur des aisselles. Ils ont tout perdu, meubles, vaisselle, appareils électroménagers, matelas, vêtements, souvenirs, mais pas leur dignité heureusement. Aucune grande puissance derrière Cuba pour l'aider à récupérer et à rebâtir ses villages côtiers, ses ports de pêche, ses infrastructures électriques, ses réseaux de communication et de distribution d'eau potable et de gaz, ses installations touristiques, une des plus importantes sources de devises du pays.

Il y a quelques jours, on a vu des brigades de monteurs de ligne d'Hydro-Québec partir à la rescousse de l'opulente Floride, mais aucun geste similaire de solidarité jusqu'à maintenant en faveur de Cuba. Pourtant, je verrais bien quelques centaines de travailleurs de la construction, fournis bénévolement pendant quelques semaines par les grandes centrales syndicales, FTQ, CSN, CSQ, et par les cols bleus de la ville de Montréal, donner un coup de main à leurs confrères cubains dans la récupération, la reconstruction de maisons et surtout de toitures qui on volé au vent, de routes endommagées par la puissance des vagues. Je verrais aussi des équipes de Vidéotron aller réparer les réseaux de communication sérieusement malmenés.

Aucun éditorialiste n'a mentionné cette possibilité d'aider un petit pays sans grandes ressources comme Cuba. Pourtant, plus d'un d'entre eux se sont attardés à ridiculiser les touristes qui, alors qu'ils étaient coincés sur une île des Antilles frappée par Irma, réclamaient l'aide de leur gouvernement pour les rapatrier de façon la plus sécuritaire possible et blâmaient leur inertie. On veut bien croire que ce n'est pas la job du gouvernement d'aller les secourir dans des lieux à risques calculés, mais c'est quand même la job du gouvernement de se questionner sur les causes de ces catastrophes « naturelles » de plus en plus violentes. C'est prouvé qu'il y a une relation directe entre les changements climatiques, c'est-à-dire l'augmentation de la température globale, et la violence extrême des ouragans. Ce déchaînement des éléments naturels a sa source dans le réchauffement de la planète, avec la montée des océans, due à la combustion de matières fossiles.

Alors, monsieur le journaliste de La Presse, qui est à blâmer? Selon moi, le gouvernement canadien est à blâmer, sans l'ombre d'un doute, car il a sa part de responsabilités dans le réchauffement de la planète, donc dans le déchaînement de plus en plus violent des phénomènes dits naturels. Le gouvernement Trudeau n'a-t-il pas encouragé le projet de pipeline Énergie Est qui doit transporter le pétrole sale des sables bitumineux de l'ouest canadien, le projet le plus polluant de la planète? Alors, qu'il déploie son aide un peu partout pour secourir ses citoyens victimes de ses politiques assassines est tout à fait justifié dans de telles circonstances. À moins d'être un climato-sceptique.

On n'attend pas « un projet de loi pour rendre illégaux les ouragans », monsieur le journaliste, mais bien un projet de loi pour rendre illégale l'exploitation des sables bitumineux, entre autres. Il y aurait très certainement moins de citoyens incommodés par leurs effets pervers.

Au moment où j'écris ces lignes, des milliers de citoyens cubains, y compris des artistes et des sportifs connus, ont abandonné pour un jour ou deux leur travail habituel pour ramasser les débris qui jonchent leurs rues, leurs boulevards et leurs routes. Des équipes spécialisées s'affairent à réparer les réseaux électriques et de communication, la distribution de gaz et d'eau potable. Ils sont capables de s'en sortir seuls, comme ils l'ont déjà démontré par le passé. Mais ce serait tellement mieux, tellement plus rapide, s'ils pouvaient compter sur l'aide internationale immédiate, dont celle du Québec. J'éprouverais, quant à moi, quelque chose comme une grande fierté.