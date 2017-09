Lisée, Trudeau, Dubois

Jacques Lanctôt 01-09-2017 | 09h17

Il est trop facile, intellectuellement parlant, de comparer la culture du raisin avec celle des pommes. L'une et l'autre ont leurs particularités et leurs différences. C'est pourtant ce raccourci qu'ont pris joyeusement Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé et Sol Zanetti dans leur texte publié dans Le Devoir cette semaine. La lutte pour l'indépendance du Québec n'est guère comparable à celle des Écossais ni à celle des Catalans. S'il fallait lui trouver à tout prix un comparable, ce serait plutôt du côté de Porto Rico qu'il faudrait regarder.

Notre combat pour notre survie en terre d'Amérique a toujours été marqué par notre besoin de conserver notre langue et notre culture dans une mer anglophone. Ce sentiment d'urgence et de menace permanente a toujours existé, surtout depuis l'échec des rébellions de 1837-1838 et des exactions qui ont suivi. Il en est résulté une insécurité chronique qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Voilà plus d'un siècle que nous luttons contre les diverses tentatives d'assimilation, et le rapport Durham, dès 1839, est venu confirmer qu'il n'y en aurait pas de facile. Nous avons été maintenus volontairement dans un état d'indigence depuis cette date. L'Acte d'union de 1840 n'est rien d'autre qu'une tentative réussie de nous éloigner des grands centres de décision concernant notre avenir en tant que peuple : finances publiques, commerce extérieur, travaux publics, chemins de fer, voies fluviales, recherches, etc. Des historiens aussi importants que Maurice Séguin l'ont répété ad nauseam mais on semble l'oublier trop facilement malgré ce « je me souviens » qui nous sert de devise.

Voici ce qu'en dit l'historien Martin Lavallée dans son récent ouvrage sur Denis-Benjamin Viger : «Lord Durham préconisait d'attirer les hommes «ambitieux» aux affaires publiques pour que, ce faisant [et de citer Durham], «grâce à la loi de l'intérêt économique, social et politique», ces «élites» en viennent «à abandonner leur langue et à renier leur nationalité», entraînant progressivement le peuple avec eux dans cette voie.» C'est clair comme de l'eau de roche et nous avons à Ottawa un premier ministre canadien qui cadre parfaitement avec ce portrait du parfait assimilé. Lord Durham a de quoi être fier, d'autant plus que des Justin Trudeau, il y en a aussi au sein de notre Assemblée nationale à Québec.

Comment en sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous pu perdre notre dignité et notre sens de la solidarité qui caractérisait notre société, au profit du libéralisme marchand? Taper sur quelqu'un qui est par terre est devenu un sport national. Trudeau est notre pire ennemi mais personne, surtout dans nos médias, ne lui tape dessus. Jean-François Lisée, le chef du seul parti souverainiste, ose quelques déclarations concernant l'immigration, ce que pense ni plus ni moins monsieur Toutlmonde, et aussitôt on lui tombe dessus parce qu'il n'a pas la cote actuellement. On voit surgir un peu partout des «Pékulogues» pour lui faire la leçon, le conspuer, l'achever.

On a vu et entendu, entre autres à l'émission Gravel le matin, à la radio de Radio-Canada, Gabriel Nadeau-Dubois, un des deux porte-parole de Québec solidaire, y aller d'une véritable profession de foi envers la souveraineté du Québec. Et je ne parle pas des coups bas qu'il a portés à Jean-François Lisée. Pendant son interview, il a répété au moins une dizaine de fois qu'il était en faveur de la souveraineté du Québec, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il démontre ainsi qu'il est un politicien comme les autres, opportuniste et démagogue, qu'il profite de l'occasion où Lisée semble déstabilisé par les critiques de ses adversaires pour s'accaparer certaines idées auxquelles son parti ne croit pas manifestement. J'ai hâte de l'entendre tenir le même discours, lors de la campagne électorale, devant les militants de son parti. Schisme en vue. À moins que les masques tombent, une fois pour toutes.