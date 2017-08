Mon Réjean Ducharme à moi

25-08-2017 | 11h49

Toute ma vie d'éditeur ou presque, j'aurai couru après Réjean Ducharme, tout comme je l'ai fait pour Hubert Aquin, dont le premier roman, Prochain épisode, est paru un an plus tôt. J'ai lu L'avalée des avalés dès sa parution, en 1966, comme des milliers d'autres. Puis j'ai attendu le suivant et le suivant.

On était avide de nouvelle littérature, qui décrochait des romans traditionnels que nous avaient fait lire les curés dans les collèges classiques, une littérature qui parlait de nous, de notre culture, de notre univers, après avoir découvert celle des Europes. À vrai dire, je connaissais, sans jamais y être allé, mieux Paris que Montréal. Avec Ducharme, je découvrais des gens qui me ressemblaient, une langue vivante qui jouait avec les mots, un univers fascinant de liberté vraie, une révolte qui me nourrissait.

Éditeur pendant près de 25 ans, j'ai toujours rêvé de publier Réjean Ducharme. Je me suis mis à le courtiser, je lui envoyais des lettres et des invitations qui demeuraient sans réponses, bien évidemment. Jusqu'au jour où j'ai pu parler à Claire Richard, sa compagne, sa muse, sa gérante. Nous avons développé une certaine amitié. Rien de plus naturel, d'ailleurs, puisque nous avions comme amis communs Pauline Julien et Gérald Godin. Elle m'appelait parfois pour me soumettre un projet, mais ce n'était jamais celui que j'attendais.

Comme Ducharme était lié à la maison d'édition Gallimard, il fallait que je trouve quelque chose qui sortait des sentiers battus. J'avais une collection de chansons où j'avais publié Michel Rivard, Paul Piché, Claude Dubois, Sylvain Lelièvre, Geneviève Paris, pour ne mentionner que ceux-là. Et je savais que Ducharme avait écrit de nombreuses chansons pour Robert Charlebois, et aussi pour Pauline Julien. Avec le professeur de littérature André Gervais, nous avons rapaillé toutes les chansons connues de Ducharme, celles qu'il était possible de trouver sur la place publique. Et nous avons soumis le projet à son auteur, à travers Claire Richard. Nous avons essuyé un premier refus. C'est vrai que Réjean Ducharme avait été offusqué par les propos que Charlebois avait tenus à son égard. Il avait en effet dit à un journaliste qui le questionnait sur les chansons de son répertoire qu'il avait un petit nègre qui lui écrivait ses chansons. On avait rapporté ces propos à Ducharme et celui-ci avait été très choqué. Il avait alors promis qu'il n'enverrait plus jamais de chansons à Charlebois. Mais des textes de Ducharme, Charlebois en avait plein ses tiroirs car Ducharme lui en envoyait pratiquement un par jour.

Mais je ne me suis pas découragé pour autant. J'ai demandé à Gérald Godin d'intervenir. Il m'a dit : « Jacques, offre-lui un bon à-valoir, Réjean a besoin d'argent. » Je lui ai offert 10 000$ mais rien, nouveau refus. C'est vrai que le couple vivait de façon très modeste. Comme il ne publiait qu'un roman tous les cinq ou six ans, les droits d'auteur ne couvraient pas tous les besoins. Cela, c'était jusqu'à ce qu'il remporte la première bourse Gilles Corbeil pour l'ensemble de son oeuvre. Alors, il a pu déménager de son logement de la rue Notre-Dame pour s'installer enfin chez lui, dans une vieille maison du quartier Saint-Henri. Au troisième étage, il avait installé son atelier où il fabriquait ses « trophoux », des assemblages et collages d'objets hétéroclites trouvés dans les rues au hasard de ses pérégrinations.

Je n'ai jamais pu publier ses chansons, qui pourtant étaient de petits bijoux. Qu'on pense seulement à la chanson Manche de pelle, qui consiste en une énumération de noms propres de gens inconnus, sans rien d'autre! Faut le faire! Alors, quand deux collectionneurs sont venus me proposer de publier des photos de leur soixantaine de Trophoux, ces assemblages et collages d'objets hétéroclites trouvés dans la rue au hasard des pérégrinations de Réjean Ducharme, ce chercheur de mots et de trésors, pour reprendre l'expression de Lise Gauvin, j'ai tout suite accepté. Il fallait publier le recto et le verso. Car au dos de chaque oeuvre, il y avait, outre la date et la signature de l'alter ego de Ducharme, Roch Plante, son titre écrit à l'aide de coupures de journaux, un titre qui constituait en soi une petite histoire, un clin d'oeil, une référence : « Vieux snoro », « Apathie et patata », « Ramasseux de caps de roues », « Grossier perce-neige », « Qu'est-ce qu'on a tant pour être heureux », etc.

Ce livre n'existe plus aujourd'hui. Il a été pilonné. Il ne me reste que ce précieux exemplaire. Kerouac en 1960. Hubert Aquin en 1965. Réjean Ducharme en 1966. C'était l'époque où les livres pouvaient encore changer le monde.