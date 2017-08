Objectif : renverser Couillard

18-08-2017 | 16h46

Gaston Miron le répétait fréquemment : l'accès au cégep francophone est la clé de voûte d'une complète intégration à la culture québécoise. Et il expliquait que si le jeune immigrant, qui a fréquenté l'école primaire et secondaire en français, par obligation, choisit, une fois rendu au niveau post-secondaire, d'aller plutôt dans un cégep anglophone, en raison de toutes les possibilités que lui offrent soi-disant l'accès au monde anglophone, c'est quelqu'un qu'on perd définitivement.

Et d'expliquer que si le jeune de niveau primaire ou secondaire n'est pas vraiment un grand consommateur de culture, il en est tout autrement pour le niveau cégep. C'est à cet âge qu'on commence à être autonome, différent de nos parents, et que nos choix culturels et politiques se précisent et se confirment. On commence alors à consommer de la culture : cinéma, musique, concert, chansons, livres, magazines et journaux, danse, arts visuels, etc. Et qui dit consommation dit également intégration, dit également argent. Alors, le jeune cégépien s'éloignera petit à petit de ce qu'est la culture québécoise. La lecture obligatoire de Bonheur d'occasion, par exemple, ou le dernier François Gravel, ou encore la poésie d'Émile Nelligan deviendront rapidement un vague souvenir. Ces jeunes nouvellement anglicisés s'éloigneront de nos créations culturelles. On ne les verra pas dans les théâtres, les salles de spectacles, les cinémas, les librairies, les expositions, sauf s'il s'agit de productions anglophones. Ils ne s'intégreront plus à la culture québécoise francophone, majoritaire pour l'instant, mais deviendront des citoyens anglophones, coupés de la majorité francophone. Je serais même portés à dire « plus jamais », car les retours sont plutôt rares, une fois qu'on fait partie de la culture « majoritaire ». Ils ne feront que confirmer la tendance à l'anglicisation progressive, surtout à Montréal où le phénomène est plus qu'évident.

Mais je ne crois pas qu'il faille en faire une question de vie et de mort lors du prochain congrès du Parti québécois, en septembre. On sait que cette question entre les partisans d'une extension de la loi 101 aux cégeps et les contre risque de diviser les membres de ce parti et de remettre en question le leadership de Jean-François Lisée, qui voudra ménager la chèvre et le chou, à un an du déclenchement des prochaines élections générales. Cette question doit faire l'objet d'un débat, certes, mais elle doit surtout être bien étayée, bien documentée, chiffres à l'appui, pour qu'elle fasse l'objet d'un vaste consensus parmi la population, et non pas seulement parmi les apparatchiks du PQ.

Le PQ a bien d'autres chats à fouetter, à commencer par le projet de loi sur la neutralité religieuse et le port des signes religieux chez les agents de l'État, ou cette ignominieuse commission sur le racisme « systémique » dont souffrirait le Québec. Il faut se concentrer sur Philippe Couillard et sur les deux ou trois bonnes façons de le chasser du pouvoir. Jamais un premier ministre québécois n'a été aussi à plat ventre devant Ottawa, jamais un premier ministre québécois n'a autant bafoué notre fierté, notre identité, jamais un premier ministre québécois nous autant baladés à propos de la confédération canadienne en invitant Justin Trudeau à de nouvelles discussions pour que le Québec puisse intégrer la constitution, jamais un premier ministre québécois n'a osé parler de la loi 101 comme d'une chiffon et d'une béquille. C'est odieux et inacceptable. Ce premier ministre doit être chassé du pouvoir lors des prochaines élections, il attise la haine entre Québécois. Il faut donc chercher les alliances possibles pour le faire, sans pour autant vendre son âme au diable. Un vrai leadership s'impose. Le PQ est le seul instrument qui peut nous mener jusqu'à l'indépendance du Québec. Poussons tous dans ce sens.