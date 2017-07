Les écolos, les progressistes et les autres

22-07-2017 | 18h11

J'ai récemment lu une drôle de réflexion à propos du combat des écologistes : « Conservateurs dans l'âme, les écolos essaient donc de défendre ce qu'il y a : s'il y avait eu des écologistes au XVe siècle, ils auraient dénoncé avec virulence l'abattage des arbres pour construire des navires, si bien que nous nous ébattrions en pagne dans la Pampa... » C'est de l'écrivain argentin Martin Caparros.

Si tel eût été le cas, nous serions sans doute encore en France ou en Irlande, à barater notre beurre ou à mouler à la louche notre fromage, ou encore à brasser notre bière. Il n'y aurait pas eu cette mixité, ce métissage qui explique un peu nos origines actuelles et notre culture. Et les Amérindiens, seraient-il encore à trapper les animaux pour leur nourriture et leurs vêtements, faute d'avoir pu développer d'autres techniques, comme la poudre noire pour les armes à feu ? Chose certaine, le Québec ou le Canada, tels que nous les connaissons aujourd'hui, n'existeraient pas. Tout serait propre propre propre et intact des deux côtés de l'Atlantique. Et les écolos s'endormiraient la conscience tranquille, en se disant qu'il n'est plus besoin de changer le monde. Voilà le monde que nous voulons.

Bon, c'est une supposition et je n'ai rien contre le combat des écolos. Mais j'en ai contre ceux qui oublient un combat qui me semble encore plus important, le combat pour le pays et pour notre langue. Ce qu'oublient très souvent les progressistes bienheureux et les écolos à la peau sensible, qui ont l'indignation facile et qui pensent comme les Grands Moralisateurs de la Nation, en se donnant bonne conscience et en empruntant des avenues déjà balisées, sans prendre vraiment de risque.

Ces grands progressistes sont très présents dans les universités et dans les médias, surtout à Radio-Canada, où ils forment la vaste Confrérie des Valeurs Sûres. Alors que pour nous, militants de la première heure, notre combat était pour l'avènement d'un pays, ce qui était la meilleure façon de changer le monde et de créer une véritable révolution populaire, sans effusion de sang si possible, pour eux, les progressistes bienheureux, la protection des libertés individuelles est devenue leur cheval de bataille et passe devant le combat national. Ils se veulent les chiens de garde de cette démocratie de pacotille et dénoncent avec ardeur toute attaque à ces concepts abstraits.

On les a vus récemment monter aux barricades - façon de parler car un progressiste tranquille ne se mouille jamais sur une barricade - pour dénoncer le processus d'Assemblée constituante populaire au Venezuela visant à rétablir l'ordre dans ce pays, mais jamais ces mêmes progressistes n'ont dénoncé la violence organisée des groupes fascistes, des groupes équipés de matériel létal et d'armes de combat, qui s'en prennent au gouvernement Maduro, à son personnel et aux bien de l'État depuis des mois, dans le but de le déstabiliser et de lui soustraire toute légitimité, avec le soutien des États-Unis et des autres gouvernements de droite dans la région. Une sorte de révolution orange à la sauce vénézuélienne.

Au Québec, ces progressistes vertueux dénoncent aujourd'hui le « spectre de l'identité nationale des Québécois », nouvel épouvantail qui doit servir de repoussoir à toute revendication nationaliste qualifiée de identitaire, le vilain mot à la mode que tout bon progressiste se doit de dénoncer. Le « vieux fonds canadien-français » est perçu comme « une dérive nationaliste ». Ce sont les spécialistes de la gomme à effacer. Nous serions désormais une civilisation spontanée, qui naît en une nuit comme les champignons, sans véritables racines. Nous ne serions plus qu'« une réalité en transformation à travers les interrelations entre ses diverses composantes » Je n'invente rien, c'est de Jacques Pelletier (L'Université : fin de partie, éditions Varia). Rappeler notre vieux fonds canadien-français serait entretenir une « nostalgie revancharde ». Ouf ! Et moi qui me croyais des plus modernes...

Il faudrait tout de même se décider : la colonisation a-t-elle été une bonne affaire, malgré l'abattage des arbres pour construire des bateaux ? Elle aurait tout de même permis certaines « interrelations »...