Les vacances

07-07-2017 | 09h58

La période des grandes vacances était pour nous un moment de grande libération. Nous avions immanquablement reçu, à la fin de l'année scolaire, un paquet plus ou moins gros de livres, selon notre degré de réussite scolaire, et la première chose qui nous importait était de nous plonger dans ce nouveau roman qui allait nous procurer des heures de bonheur de lecture. J'adorais les romans d'aventure, surtout ceux de la collection «Signe de piste». Chaque fois, après le repas du midi, ma mère aurait de la difficulté à m'arracher à ma lecture pour me demander de l'aider à essuyer la vaisselle. Faut dire qu'avec neuf enfants à table, la vaisselle était une véritable corvée.

Puis venait le doux temps où me parents partaient pendant deux semaines à la mer. Old Orchard ou Atlantic City, des noms qui évoquaient pour nous nous non pas la mer mais la liberté totale. Mes parents partaient seuls dans leur «station wagon» et ils nous laissaient, en toute confiance, entre les mains d'une vieille tante à moitié sourde, avec laquelle nous pouvions nous permettre les pires conneries, sans être punis, car elle ne se préoccupait que de la cuisine, ce qui était tout de même une tâche à temps complet.

Derrière la maison, la liberté pour tous. C'était des champs à perte de vue. Rosemont en haut se développait lentement mais nous avions autour de nous amplement de terrains vagues pour nous divertir. Et aussi quelques maisons en construction pour nous y cacher et jouer au cowboy, les fins de semaine, lorsque les travailleurs n'y étaient pas. Jamais je ne me plaçais du côté des bons, des cowboys, je préférais toujours jouer les Indiens. À moi l'arc et les flèches, confectionnés sur place, plutôt que les révolvers vendus dans les 5-10-15. L'issu des combats entre les uns et les autres n'était jamais définitive, chaque camp revendiquant la victoire.

Dans les champs des alentours, il y avait de nombreuses fleurs sauvages, avec leurs odeurs et parfums particuliers. Avec aussi leurs cortèges d'abeilles et de faux bourdons, ainsi que des insectes en grandes quantités, dont les sauterelles qui m'impressionnaient toujours. Pendant que les cigales s'activaient dans le vieux pommier, nous leur construisions une cage en carton et on les enfermait pour mieux les observer. Fourmis, criquets, sauterelles et parfois quelques vers de terre, tout le monde devait cohabiter. Pour les abeilles, nous les attrapions avec un gros pot Masson pendant qu'elles butinaient sur une fleur. Nous avions percé des trous dans le couvercle pour qu'elles puissent respirer et nous leur mettions quelques fleurs à l'intérieur pour qu'elles continuent à fabriquer leur miel. Le lendemain matin, elles étaient malheureusement mortes et nous nous demandions pourquoi. La captivité ne leur convenait pas, c'était une grande leçon de vie qu'elles nous donnaient sans le savoir.

Il y avait aussi quelques «Anglais» dont les parents avaient combattu durant la Seconde Guerre mondiale et à qui le gouvernement canadien avait donné de jolies maisons construites en rangée. On les appelait les «War Time». Cela donnait lieu parfois à quelques luttes épiques. Nous nous construisions des épées avec des bouts de bois trouvés sur les chantiers et un couvercle de poubelle nous servait de bouclier. Comme les Canadiens français étaient plus nombreux, nous réussissions toujours à mettre en fuite l'ennemi. C'était notre douce revanche sur les Plaines d'Abraham, dont nous avions vaguement entendu parler à l'école ou par nos parents. Ce n'était jamais bien méchant. D'ailleurs, j'étais secrètement amoureux d'une petite voisine anglophone, Pamela. C'est vous dire que l'amour est plus fort que la guerre. Souvenez-vous du film de Truffaut, Jules et Jim...

Le retour de nos parents, après deux ou trois semaines de ce régime, était un autre moment de grâce. Ils nous ramenaient toujours des surprises. Je me souviens d'un cerf-volant qui vola pendant des jours autour de la maison. Il y avait aussi de grosses oranges, un fruit rare et exotique à l'époque, dont nous nous régalions. Puis, nos parents nous montraient quelques films qu'ils avaient tournés avec l'appareil 8mm. Nous assistions, médusés, à l'entrée de notre mère dans les vagues de la plage d'Old Orchard. La mer, un rêve si lointain, à l'époque.

(À suivre)