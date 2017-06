À Porto Rico comme au Québec

Jacques Lanctôt 30-06-2017 | 11h31

Ici comme ailleurs, très peu connaissent l'histoire d'Oscar Lopez Rivera.

Lopez Rivera est un militant indépendantiste portoricain. Porto Rico, c'est un peu comme le Québec. Ce pays pas tout à fait indépendant fait partie politiquement du vaste ensemble des États-Unis, mais une partie de la population de cette île des Caraïbes rêve que leur pays acquière son indépendance, comme une bonne partie des Québécois rêve que le Québec soit un vrai pays.

Les Portoricains ont un territoire bien délimité, c'est une île, comme nous au Québec nous avons notre territoire bien délimité, à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Ils ont une langue commune, l'espagnol, et non pas la langue anglaise des États-Unis, comme nous au Québec nous parlons français. Ils ont une culture latine différente de la culture anglo-saxonne des États-Unis, un peu comme nous, Québécois, avons une culture française différente de la culture anglaise du Canada. Cela concerne aussi bien les habitudes alimentaires, l'habillement, l'école, la façon de penser, de s'amuser et même de rêver le futur individuel et collectif. Comme nous au Québec, nous avons nos propres habitudes, notre style de vie différent de celui des Canadiens anglais. Leur religion est également différente de celle des Étatsuniens. Quand, à Porto-Rico, on dit « nous », c'est des Portoricains dont il s'agit et non pas des Américains ou Étatsuniens, tout comme au Québec, ce « nous » signifie les Québécois. On peut dire, sans peur de se tromper, que les Portoricains ont leur culture propre, culture dans le sens large du terme. Culture comme dans idiosyncrasie. Comme au Québec.

Oscar Lopez Rivera revendiquait l'indépendance de son île. En 1981, il a été arrêté et accusé de conspiration séditieuse en raison de ses liens avec l'organisation clandestine des Forces armées de libération nationale de Porto Rico (FALNP). Il a refusé de collaborer avec la justice américaine lors de ses procès et a été condamné à 55 ans de prison à purger dans un pénitencier fédéral. Il s'est toujours considéré comme un combattant anticolonial. Selon lui, la violence politique est justifiée lorsqu'il n'y a plus d'autres solutions : « En vertu du droit international, un peuple colonisé a le droit de lutter contre le colonialisme par tous les moyens nécessaires, y compris le recours à la force. »

En 2016, avant de quitter la Maison Blanche, Barak Obama lui a accordé le pardon. Il était grand temps, car ses proches et supporters, dont l'archevêque Desmond Tutu, menaient depuis des années une campagne pour sa libération totale. Il était le plus vieux prisonnier politique des États-Unis. En février, il a été transféré d'une prison américaine à une maison de transition sur le territoire même de Porto Rico et le 17 mai dernier, il a pu recouvrer sa pleine et entière liberté. Il a donc passé plus de 35 ans dans les prisons américaines, dont 12 ans dans des cellules d'isolement. Mais toutes ces années de privation de liberté n'ont pas modifié ses opinions politiques. D'ailleurs, le président Clinton, en 1999, avait offert à Lopez Rivera de le libérer à la condition que le militant indépendantiste renonce à ses idées de libération, mais celui-ci avait refusé de le faire.

Pour Lopez Rivera, le colonialisme est un crime contre l'humanité. Tolérer le colonialisme, c'est être complice de ce crime. Pour le Québec, c'est le même combat. Le Québec est une colonie au sens que lui accorde les Nations Unies. Nous ne sommes pas maîtres chez nous et les principaux leviers de décision sont entre les mains du gouvernement fédéral. La lutte contre le colonialisme est un devoir pour toute personne qui aspire à la liberté. Nous devons décoloniser notre pays, le Québec, encarcané depuis 150 ans dans cette constitution que nous ne reconnaissons pas.