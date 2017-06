«Entre deux joints, tu pourrais te grouiller le cul...»

Jacques Lanctôt 23-06-2017 | 15h27

J'avais l'intention de vous parler de la marijuana dont on s'apprête à légaliser l'usage. Cette chanson, composée par un ardent militant nationaliste, Pierre Bourgault, et popularisée par Robert Charlebois qui a construit son fonds de commerce sur cette même vague nationaliste, signifiait beaucoup. On relit aujourd'hui les paroles de cette chanson composée en 1973 et on se dit que rien n'a changé :

«Si tu fais comme ton père tu vas t'faire fourrer/Ah j'sais qu't'es en hostie pis qu't'en as jusque-là/Mais tu peux changer ça vite, ça presse en maudit [...]

«T'as un gouvernement qui t'vole à tour de bras/Blâme pas l'gouvernement mais débarasse-toé z'en/Couche-toé pas comme un chien pis sens-toé pas coupable/Moé j'te dis qu't'es capable c'pays-là t'appartient.»

Cette incitation à «faire quelque chose», entre deux joints ne peut être plus claire. Je n'ai jamais fumé de la marijuana, sauf à une ou deux occasions, lors de la vague du flower power, popularisée entre autres par les Beatles et leur album «All you need is love», autour de 1967, et cela n'avait pas été concluant. Je m'étais dit alors que je préférais être toujours en contrôle de moi-même, et je détestais cet état semi larvé, où on perd le nord en sombrant dans une béatitude artificielle. Je n'ai jamais récidivé.

Je me souvenais également que les Black Panthers aux États-Unis avaient passé le mot d'ordre d'éliminer, même physiquement, tous les vendeurs de drogue (dure) car celle-ci faisait des ravages parmi la population noire. On organisa plusieurs opérations où on mit fin aux transactions de trafiquants de drogue. On publiait même des photos des trafiquants et on les dénonçait à la police.

Alors, je me dis que le gouvernement fédéral a sûrement quelque agenda secret dans le fait de légaliser la consommation de marijuana. Quand on est « stoned », c'est-à-dire quand on est défoncé, on ne milite plus, on ne revendique plus, on s'écrase dans l'attente du nouveau joint. Et cela ne peut que faire l'affaire du gouvernement fédéral. La quête du pays québécois va partir en boucane.

J'exagère sans doute un peu. Je suis pour la décriminalisation de fumer un joint mais, au risque de passer pour vieux jeu, je suis contre l'organisation de la vente de marijuana dans des commerces officiels.

Mais je laissais entendre, au début de cette chronique, qu'il y avait un autre sujet dont je voulais parler, puisqu'on est à la veille du 24 juin, fête nationale du Québec. Comme on nous accuse à tort d'être racistes en revendiquant notre droit d'exister et de vivre en français au Québec, je ne pouvais passer à côté du plaisir de vous citer un passage du Livre noir du Canada anglais (éditions Les Intouchables), de Normand Lester :

«Ce dernier [Mackenzie King, alors premier ministre libéral du Canada], de plus en plus fasciné par Hitler, décide même d'aller en Allemagne le rencontrer. Le Berlin que Mackenzie King visite en 1937 est sous le coup des lois antisémites de Nuremberg : les Juifs sont exclus des diverses professions; ils sont interdits dans plusieurs hôtels et centres de villégiature... tout comme en Ontario. Et comme Toronto et Ottawa, Berlin est couvert d'affiches qui avertissent que les Juifs ne sont plus les bienvenus dans différents établissements. Cela ne choque nullement Mackenzie King, qui voit tous les jours la même chose, notamment au Club Rideau. Le premier ministre canadien profite de son passage à Berlin pour signer un accord commercial avec l'Allemagne nazie; il passe ensuite une soirée à l'opéra avec Goering. Quand Hitler tient devant lui des propos outrageusement antisémites, King ne s'objecte pas; le ton sur lequel il les note dans son journal intime montre même qu'il y souscrit : ''... They [les Juifs] were getting control of all the business, the finance, and had really taken advantage of the people. It was necessary to get them out...''»

Sans commentaires! Cela se passait après les tentatives de génocide amérindien du général Amherst, le rapport Durham, la pendaison de Louis Riel et autres Speak White du colonialisme britannique. On aurait intérêt à se rappeler que les racistes ne sont pas toujours ceux que l'on pense.

Je vous souhaite une bonne Fête nationale!