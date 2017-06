Le Che du Nord au Sud

09-06-2017 | 12h43

Saviez-vous que les éditions Parti pris, alors dirigées par le poète et journaliste Gérald Godin (entre 1965 et 1976), ont été les premières à publier en français le Journal de Bolivie du Che, en 1969, bien avant les éditions Maspero en France? Les éditions Parti pris et la revue du même nom constituaient, à cette époque, un véritable pôle d'attraction pour tous ceux qui militaient en faveur de l'indépendance du Québec, du socialisme et de la laïcité. Ces trois volets vont guider le choix éditorial de la petite équipe de Parti pris, sans sectarisme aucun, en publiant des écrits d'ici et d'ailleurs. Ainsi on publiera aussi bien Pierre Vallières que Guevara et Mao Tsé-Toung. Ça, c'était avant que les indépendantistes deviennent racistes aux yeux de QS.

Mais il y a plus. Les éditions Parti pris, par leur position géographique, sont au coeur de l'Amérique, sur les premières lignes du combat contre l'hégémonie étatsunienne. Elles luttent également pour imposer leur présence dans un marché francophone dominé par la France, dont les livres entrent ici sans tarifs douaniers, faisant directement concurrence, une concurrence déloyale, faut-il le préciser étant donné notre petit marché local, aux éditeurs québécois. C'est l'éternel combat de David contre Goliath, qui n'a pas tellement changé aujourd'hui. Les Nègres blancs d'Amérique, de Pierre Vallières, sera traduit en espagnol et les droits vendus à deux maisons d'édition, l'une mexicaine et l'autre, uruguayenne. Pour Gérald Godin, la révolution doit partir d'ici pour aller vers l'international. Ici étant l'Amérique. Dans ce « ici », il y a le Québec au nord qui lutte pour son indépendance, il y a la lutte des Noirs aux États-Unis, représentés par les Black Panthers, et il y a, au sud, l'Amérique latine en ébullition, avec Cuba en tête, qui donne l'exemple.

La démarche du cinéaste Jules Falardeau s'inscrit dans cette même préoccupation, de renouer avec les luttes de ce continent. Che Guevara a été assassiné il y a cinquante ans cette année, le 9 octobre 1967, à La Higuera, en Bolivie. Le Che avait pris l'habitude de tenir un Journal, comme il l'avait déjà fait, plus jeune, lors de son fameux périple à travers l'Amérique latine qui a donné lieu au Voyage en motocyclette. Il y raconte au jour le jour les hauts et les bas de la progression de sa petite colonne de guérilleros au coeur de la Bolivie, où il tente d'implanter un foyer de lutte qui pourrait irradier et s'étendre à d'autres pays voisins, dont l'Argentine, le Pérou, le Chili, le Brésil, qui ont tous des frontières avec la Bolivie.

Le Che, Fidel ainsi que d'autres révolutionnaires sont désormais convaincus que la survie de la Révolution cubaine passe par la solidarité internationale, c'est-à-dire par l'arrivée d'autres gouvernements socialistes en Amérique latine. Il faut préciser que depuis le début des années 1960, tous les pays d'Amérique, sauf le Mexique et le Canada, suivant les recommandations de l'OEA (l'Organisation des États américains, un organisme paravent de la CIA), ont fermé leur ambassade à La Havane et mis fin à tout échange commercial, sans parler du blocus commercial imposé par les États-Unis contre l'île cubaine.

Le cinéaste québécois, qui a déjà séjourné en Bolivie pendant trois mois dans le cadre d'un projet d'enseignement du cinéma, se propose de marcher sur les traces du Che, en suivant son périple tel que décrit dans le Journal que le Guérillero Héroïque a tenu pendant un peu moins de douze mois à partir de son arrivée en Bolivie, en novembre 1966, à la tête d'un petit groupe de combattants, l'Ejercito de liberacion nacional. Il veut savoir pourquoi le Che a choisi la Bolivie. Savoir aussi ce qu'en pensent eux-mêmes les Boliviens. Et il se demande si, finalement, le Che a réellement échoué, lorsqu'on constate que ce pays andin est gouverné depuis une douzaine d'années par un gouvernement socialiste, qui s'apprête justement à marquer à sa façon le triste anniversaire.

Pour mener à bien son projet de film, il a demandé une bourse de 25 000$ au Conseil des arts et des lettres du Québec, qui lui a été refusée pour des raisons loufoques.

Mais comme il tient modicus à son projet de film, et que le temps presse, Falardeau a lancé une campagne de financement populaire ou de financement participatif pour amasser la somme nécessaire au transport de sa petite équipe de trois personnes et à l'achat de matériel divers comme lentilles, micros-cravates, batteries, disques durs externes, etc. Vous pouvez contribuer en allant sur le site de laruchequebec.com. Pour vingt dollars, vous aurez votre nom au générique du film dont la sortie est prévue, si tout va bien, en octobre 2018. Je suis pour!