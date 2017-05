De catastrophe et de générosité

12-05-2017 | 10h15

Le Québec vit actuellement un nouveau drame collectif dû à des intempéries que d’aucuns attribuent aux changements climatiques.

Pour l’instant, faute de preuves convaincantes, disons que ces inondations ne pouvaient sans doute pas être évitées, étant donné l’abondante neige qui est tombée cet hiver et les pluies tout aussi abondantes de ce printemps. Mais plusieurs spécialistes affirment qu’il aurait été possible de mieux se préparer et de se protéger si seulement le gouvernement du Québec avait un plan pour le faire, au lieu de dépendre des autres et de la bonne volonté de ses citoyens.

À Cuba, par exemple, petit pays du tiers monde sans grande ressource, on a déjà vu «neiger». Lorsqu’un cyclone s’abat sur une partie du territoire, le plan d’urgence est déjà mis en place avant son arrivée et toutes les énergies se concentrent vers l’aide rapide aux sinistrés et à la réparation des infrastructures endommagées. Et ça fonctionne.

Cette catastrophe naturelle a été l’occasion de belles et grandes manifestations de solidarité émanant de la population. Spontanément, des gens, des voisins, des inconnus aussi sont venus en aide aux sinistrés. On n’a pas réinventé la roue mais on a prouvé que l’être humain est capable d’empathie et de générosité. Bien sûr, dans de tels moments dramatiques, où l’on a parfois l’impression d’être seuls au monde alors qu’on voit tous ses biens ou une bonne partie de ses biens être détruits, il y a toujours des manifestations moins glorieuses. Certains politiciens en profitent pour se faire ou se refaire un capital politique avec le malheur des uns. On a vu un premier ministre donner un point de presse en refusant de s’abriter sous les parapluies. On l’a vu chausser des bottes et des cuissardes pour effectuer quelques pas de danse dans des rues inondées. Le symbole était gros : je me mouille pour les victimes. Et hop! On ne parle plus des enquêtes de l’UPAC.

Dans tout ce flot de nouvelles, d’images, de commentaires et de promesses gouvernementales, il y a toujours un petit comique parmi les journalistes pour souligner que les Québécois ne sont pas «naturellement» des donneurs. Génétiquement, nous ne serions pas portés sur la générosité. Curieusement, ce sont en général les mêmes qui affirment que nous n’avons pas vraiment de culture propre, que notre histoire, notre langue, notre passé, notre façon d’appréhender le présent ne font pas de nous un peuple distinct du ROC. Mais pour nous trouver des défauts, là, oui, on nous trouve une belle différence avec le reste du Canada.

À première vue, et sans entrer dans les calculs et les statistiques, je me dis que si on donne moins, c’est qu’on a moins à donner. Il me semble que ça ne prend pas un doctorat en études stratégiques sur les donations philanthropiques et héritages d’une chaire universitaire quelconque pour comprendre cela. Si je suis pauvre, je ne peux pas donner ce que je n’ai pas. N’est pas philanthrope qui veut. Par contre, si je suis riche, j’aurai tendance à investir dans des œuvres de bienfaisance, qui me donneront un crédit d’impôt et mon nom apposé sur une plaque. J’attends le jour où tous les contribuables et payeurs de taxes auront leurs noms apposés sur une telle plaque.

Je continue à penser que la majorité des grandes fortunes au Québec est encore entre les mains de la population et des entreprises anglophones. Westmount est encore Westmount. Il faut s’y promener pour le constater. Savez-vous que l’Université McGill est de loin beaucoup plus riche que l’Université de Montréal? Non seulement, elle a hérité, à cause de notre situation de conquis, du patrimoine qui remonte au temps de la Nouvelle-France, du moins ce qui n’a pas été brûlé lors de l’incendie du parlement à Montréal, en 1849, par des Anglais suprématistes. Mais elle continue de recevoir des donations millionnaires des principales fortunes de Montréal et du Canada, qui sont encore et toujours majoritairement anglophones. Ce n’est pas de la jalousie, ni de l’envie, c’est un simple constat. Et je ne parle pas du surfinancement dont jouit McGill depuis longtemps, autant du gouvernement du Québec que du fédéral. Ces dons et ce mécénat privés, provenant d’entreprises comme Microsoft, Rio Tinto Alcan, de pétrolières, de grandes banques, de sociétés minières et même d’États comme le Koweït, permettent à cette université de rayonner partout dans le monde et d’attirer les meilleurs professeurs, et soutenir des recherches de pointe dans de nombreux domaines. L’argent attire l’argent, et le prestige suit le même parcours.

Alors, ras-le-bol de ceux qui disent que nous sommes pingres génétiquement!