Pourquoi célébrer le 375e anniversaire de Montréal?

05-05-2017 | 09h39

Plus l'année avance, plus on se demande qu'est-ce qui a bien pu motiver le maire de Montréal, libéral et fédéraliste notoire, à mettre en place une organisation plus ou moins confuse pour célébrer un anniversaire qui n'en demandait pas tant. (Si je parle de confusion, c'est qu'en ce début du mois de mai, on ne voit pas encore les effets escomptés d'un tel déploiement d'énergies et de gros sous.) Pourquoi célébrer en effet le 375e anniversaire de Montréal, après le 350e et avant le 400e?

Ce qui saute aux yeux, à première vue, c'est la coïncidence avec le 150e anniversaire de la confédération canadienne. On voulait très certainement donner un caractère local, québécois, à un événement, le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, qui n'allait pas susciter, de toute évidence, l'enthousiasme du Québec. En d'autres mots, il s'agissait de noyer le poisson dans l'eau. Ou de nous passer un autre sapin en douce. Mettre à profit des installations montréalaises sous juridiction fédérale, comme les ponts et le vieux-port (pourquoi pas le ciel, tant qu'à y être? Il faudra s'attendre très certainement à quelque chose de «spécial» lors du festival des feux d'artifices) pour mélanger les deux célébrations. Les gens n'y verront que du feu. Vive Montréal! Vive le Canada! On imagine déjà les hordes de touristes applaudissant à ces vivats.

L'illumination du pont Jacques-Cartier entre justement dans cette catégorie de collaboration entre les deux administrations responsables des anniversaires, le gouvernement canadien et la mairie de Montréal. Je n'ai rien contre, là n'est pas la question, cet événement sera une preuve de plus que le Canada et Montréal s'entendent à merveille. Où est le problème? entend-on. Ce sera l'occasion de biffer un peu plus la spécificité québécoise, au profit de notre tant célébrée « montréalité ». Il est en effet très à la mode actuellement de se dire montréalais plutôt que québécois, affirmant ainsi notre côté cosmopolite, multiculturel, bilingue, ouvert à toutes les cultures, y compris la québécoise perçue comme étant, dans cette optique, le mélange de toutes les cultures qu'on trouve sur le territoire montréalais. Ouf! Plus ouvert que ça, tu meures écartelé comme Tupac Amaru.

Le spectacle «Bonne fête Montréal» qui aura lieu au Centre Bell, le 17 mai prochain, est un autre exemple de notre belle et grande ouverture et de notre esprit de collaboration. Sur le site officiel du groupe Rozon/Juste pour rire, on vante la diversité, le bilinguisme et le multiculturalisme et on «promet de représenter sans compromis la richesse de la culture bien enracinée au coeur de la métropole». Et Montréal serait-il le coeur atrophié du Québec de plus en plus malmené? De culture québécoise, il n'est pas question encore une fois nulle part. Comme si on en avait honte. Pourtant les Louis-José Houle, Robert Charlebois, Diane Dufresne, Ariane Moffatt, Marie-Mai, Yannick Nézer-Séguin, Laurent Paquin, Guy A. Lepage, Serge Denoncourt, Boogat, Rufus & Martha Wainwright et quelques autres artistes populaires et éclectiques d'ici» qui vont participer au spectacle ne viennent pas de la planète Mars. On a dû se défendre, devant certaines critiques, des accusations de conflits d'intérêts, étant donné que Gilbert Rozon est commissaire et porte-parole des célébrations du 375e et réputé très près du gouvernement fédéral «Ce spectacle n'a reçu aucune subvention!» clame-t-on. Même s'il s'inscrit dans le cadre du 375e anniversaire et qu'il coïncidera avec l'illumination du pont Jacques-Cartier, événement-phare du 150e.

Pour ma part, quand j'entends la chanson de Charlebois: «Je reviendrai à Montréal/Dans un Boeing bleu de mer/J'ai besoin de revoir l'hiver/Et ses aurores boréales...», je me rappelle avec beaucoup d'émotion mon propre retour à Montréal, le 6 janvier 1979, en compagnie de ma femme et de nos trois enfants, après neuf ans d'exil. C'était en effet dans un Boeing d'Air Canada, c'était en plein hiver, j'avais le coeur gros, quelques larmes et le désir immense de poursuivre le combat pour l'indépendance du Québec, avec d'autres moyens.