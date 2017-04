La France à un tournant capital

28-04-2017 | 12h25

Récemment, j’essayais d’expliquer à mon fils de onze ans ce qui se passe actuellement en France avec les élections présidentielles. Déjà que ce n’est pas facile pour lui d’essayer de comprendre la situation politique particulière au Québec avec les allégations de corruption, alors imaginez avec la France…

Maintenant qu’il n’y a plus que deux options, Macron/Le Pen, les choses ne sont pas plus simples pour autant. Jean-Luc Mélenchon, qui était mon choix lors du premier tour, refuse de se prononcer pour l’instant. On l’accuse même, en refusant de se prononcer, de favoriser ainsi Marine Le Pen. Mais pourquoi exhorterait-il ses partisans à reporter leurs voix sur le candidat de la droite et de l’oligarchie, Emmanuel Macron, plutôt que sur la candidate de la droite nationaliste Marine Le Pen, dont le programme est plus proche du sien par ses mesures sociales et sa défense des emplois. On rappelle, un peu partout, que Mélenchon avait demandé de bloquer Le Pen au deuxième tour lors des dernières élections présidentielles, mais aujourd’hui la situation est loin d’être la même.

S’agit-il vraiment de choisir entre la peste et le choléra?

Pour un Québécois qui s’oppose au multiculturalisme canadien, on doit admettre que la posture de Macron s’apparente fort à celle de Trudeau, dans ce qu’elle a de plus exécrable: cosmopolitisme joyeux, dénonciation du nationalisme associé au fascisme, mondialisme à gogo, dilution de l’identité et de la culture nationales au profit des communautés, etc. Macron, c’est le candidat de «l’extrême centre», le représentant de l’oligarchie qui a la main haute sur l’Europe. Quand on est Mélenchon, on ne peut donc pas voter pour quelqu’un qui nie nos valeurs, plaide en faveur de l’abolition du principe des nations et livre en pâture l’économie de la France aux lois du marché international et au néolibéralisme.

Le banquier Macron, candidat du 1%, jouit de l’appui des grands médias de communication, alors que Le Pen, qu’on personnifie en Jeanne d’Arc moderne, est nettement défavorisée et subit un traitement de pestiférée. Entre David et Goliath, mon cœur ne balance pas très longtemps. Cette évidente injustice dans le traitement médiatique la rend plutôt sympathique à de nombreuses personnes.

Marine Le Pen apparaît donc comme une candidate près du petit peuple et des travailleurs, ouverte aux préoccupations qui sont les mêmes que les nôtres, indépendantistes québécois. Car le parallèle saute aux yeux. Dans un contexte québécois, elle serait indépendantiste, militerait en faveur de la laïcité et de l’identité québécoise, distincte de celle du Canada, s’opposerait à Trudeau en ce qui a trait à l’immigration, favoriserait l’intégration rapide des immigrants par une francisation accélérée, et pratiquerait une politique de souveraineté économique en défendant l’achat au Québec. Notre culture étant le meilleur rempart contre l’anglicisation sournoise, elle prendrait des mesures fortes pour la défendre bec et ongle.

Maintenant, on peut se demander si son discours alarmiste sonne faux, si ses prises de position en faveur des défavorisés sont pure démagogie, si son patriotisme économique cache des intentions malveillantes de propagande électorale.

Quoi qu’il en soit, il y a un gros hic. Comment oublier le passé de Marine Le Pen et de son parti, le Front national? Comment oublier la négation de l’holocauste par son père, autrefois dirigeant de ce parti et son fondateur? Ces taches honteuses à son blouson ne peuvent s’effacer du jour au lendemain, ne peuvent être lavées à la machine avec une baguette magique. Mon père était antisémite et j’ai toujours cherché à m’en détacher. Toujours. Je ne me vois donc pas appuyer une personne dont le passé est associé à l’antisémitisme et au racisme. On peut toujours s’en remettre au présent, au programme actuel du Front national, mais l’un ne peut oblitérer l’autre. Je passerais donc mon tour.

Heureusement, je n’ai pas à faire ce choix. Mon fils s’y retrouvera-t-il, lui, dans mes explications? À suivre…