Le fléau des «humeuristes»

07-04-2017 | 10h19

J'aime beaucoup les humoristes. Du temps où j'étais éditeur, j'avais une collection «humour» où j'ai publié quelques recueils de textes provenant de diplômés de l'École nationale de l'humour, avec laquelle je collaborais. La directrice de l'ÉNH, Louise Richer, dirigeait même la collection. J'avais aussi publié tous les monologues d'Yvon Deschamps et ceux de Clémence Desrochers. Deux monuments de l'humour au Québec. Les Zapatistes avaient aussi mon admiration et il me souvient d'avoir publié des chroniques de François Parenteau. Ces ouvrages, ajoutés à mon catalogue littéraire, représentaient pour moi une grande fierté.

Peut-être est-ce l'âge, peut-être est-ce ma propre fatigue culturelle ou mon désenchantement, peut-être suis-je tout simplement déconnecté de la réalité actuelle, mais je trouve les nouveaux humoristes, qu'on se plaît à appeler «humeuristes», surtout ceux qui sévissent à Radio-Canada, parlent tous un même langage, celui de la vulgarité, avec des expressions truffées d'anglais et d'anglicismes, racontent tous les mêmes balivernes, veulent tous nous faire la morale, nous donner des leçons et nous faire sentir honteux, frappent tous sur le même clou, celui de la culpabilité, s'expriment tous sur un même ton qu'on veut faussement percutant, en parlant le plus rapidement possible pour créer un effet d'étourdissement bébête, sans doute, pour qu'on gobe tout sans discernement. Ah! ah! Vite fait! On est censé rire jaune. Cinq minutes plus tard, on n'a rien retenu, sauf le sujet : on s'est moqué des gros cons qui ne pensent pas comme la bien-pensance radio-canadienne, de tous ceux qui craignent pour leur survie menacée, pour leur identité menacée, pour leur langue menacée, pour leur histoire nationale maquillée, toutes ces broutilles immatérielles, non palpables, qui semblent tellement ridicules à côté des souffrances des Syriens, des Congolais, des Haïtiens.

Toutes nos craintes, bien évidemment, sont injustifiées, car nous sommes si différents des autres, nous nous en faisons tellement pour rien, nous sommes tellement portés sur l'exagération. Notre poids politique diminue à l'intérieur du Canada? Bof! L'anglicisation nous menace, surtout à Montréal? Bof! Le gouvernement est toujours aussi corrompu? Bof! Nous ne contrôlons pas réellement notre immigration? Bof! L'islamisme radical peut nous menacer, nous aussi, en raison de la participation du Canada aux frappes de l'OTAN? Bof! Rions plutôt des gros jambons qui s'expriment si maladroitement, qui ont peur pour rien et surtout de «la différence», ou de ce voile, ce bout de tissu si innocent. Rions aussi du Parti québécois qu'on dit menacé par le populisme. Et donnons la parole à un petit parti de gauche qui ne menace surtout pas l'ordre établi et qui ne risque pas de chasser les libéraux du pouvoir.

Pas pour rien qu'on avait chassé François Parenteau de Radio-Canada car il dérangeait manifestement les grands patrons de la boîte. Ceux-ci n'appréciaient pas qu'on puisse s'afficher en faveur de l'indépendance du Québec par le biais d'un humour caustique. Qu'on rit de ceux qui y croient encore, ça oui, c'est encouragé fortement, mais chassez-moi ces dévots, ces attardés qui refusent d'abandonner le navire en soi-disant perdition et qui croient toujours que le Québec a le droit d'être un pays souverain. Place aux grands combats non partisans contre l'oléoduc, le réchauffement de la planète, la pollution des mers et de notre environnement, le sexisme, le machisme, l'inégalité entre hommes et femmes, l'analphabétisme, etc. Personne ne peut être contre la vertu. Tous les partis politiques s'entendent à propos de ces nobles préoccupations. Du moins, en théorie. Ainsi, on ne risque pas d'être accusé de partisanerie. Les humeuristes semblent bien l'avoir compris et ils roulent dans le bon sens, celui qu'on leur montre de façon subtile dans la grosse boîte et ses succursales comme La Presse. Pour le côté rebelle, décapant, on repassera. Pourvu que c'est drôle.

Je ne me ferai pas de nouveaux amis avec cette chronique, mais comme diraient les humeuristes, WTF.