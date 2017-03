Attention: fanatisme en vue!

31-03-2017 | 10h37

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on risque d'assister à une surenchère des déclarations tonitruantes, pour impressionner la galerie et tenter de récupérer le mécontentement de la population à l'égard du gouvernement Couillard, en prévision des élections générales qui auront lieu dans un peu plus d'un an.

On connaît le discours coloré et populiste du chef de la CAQ, François Legault, mais c'est certainement celui, plus punché, de Manon Massé, porte-parole (pour l'instant) de Québec solidaire, qui a retenu l'attention cette semaine pour commenter le budget Leitao: «Ça ne prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte pour comprendre...» a-t-elle lancé en point de presse. Cette phrase a fait mouche et a retenu l'attention de tout le monde. Même si on n'en saisit pas nécessairement le sens. Car si le pogo n'est pas l'aliment le plus équilibré et recommandé pour les enfants, j'avoue qu'il sert souvent de dépannage lorsque vient le temps de préparer un repas à la va-vite aux enfants, qui généralement en redemandent. Après tout, on ne demande pas à un innocent pogo de réfléchir et de comprendre, et il fait la job, comme on dit. À côté de cela, le point de presse de Nicolas Marceau, du Parti québécois, fait figure d'enfant bien sage, ce qu'il ne faut pas être en politique lorsqu'il s'agit de retenir l'attention et de marquer des points sur l'adversaire.

Force est d'admettre que QS a le vent dans les voiles depuis l'arrivée de Gabriel Nadeau Dubois. Radio-Canada/La Presse lui déroulent le tapis rouge et en font leur vedette du moment. Il est plutôt inusité et étonnant de voir quelqu'un qui se propose de détruire le système capitaliste jouir d'une aussi belle couverture médiatique, surtout auprès de ceux qui le défendent (le système) bec et ongles.

J'avoue que je suis jaloux, enfin, pas moi comme tel, mais jaloux de ce traitement qui contraste fort avec celui qui est accordé au Parti québécois et à Jean-François Lisée, son chef. Le calcul est simple. Pour qui s'oppose à l'indépendance du Québec, dont entre autres les dirigeants de Radio-Canada/La Presse, il faut diviser les votes progressistes, semer la bisbille dans la large mouvance indépendantiste. Comme on l'a fait avec la rumeur voulant que ON se saborde pour joindre les rangs de QS. Une enflure médiatique, rien de plus, pour nuire au PQ qui apparaît alors incapable de rassembler les votes contre le gouvernement Couillard.

Cette stratégie réussit à merveille. Il faut lire sur les médias sociaux ou asociaux les commentaires haineux des partisans de QS à l'égard de ceux qui s'affichent ouvertement en faveur du principal véhicule capable de mener le Québec, à court terme, à l'indépendance. La dernière victime, si je peux dire, c'est Roméo Bouchard, un «vieux» militant souverainiste qui a été de tous les combats contre le néo-libéralisme et pour la revalorisation des régions, l'énergie propre, la dignité et la solidarité. Les militants QS tombent dans l'âgisme le plus primaire en l'accusant d'être trop vieux et de faire partie «d'une génération nostalgique qui refuse de s'ouvrir aux immigrés, aux jeunes et à l'avenir». Pour la simple raison qu'il ne partage pas leur vision du multiculturalisme, il est classé à droite et est considéré «comme une sorte de pestiféré à ne pas fréquenter, même si on a mené des luttes de gauche toute sa vie». Ça promet pour l'avenir.

Les petits caporaux khmers rouges que certains dirigeants de QS admiraient dans les années soixante-dix semblent avoir fait des petits. Je ne parle pas ici de purges et de bains de sang, qu'on se rassure (un peu comme Manon Massé ne parlait pas vraiment de pogo), mais de dogmatisme, d'intransigeance, de fanatisme, de fermeture d'esprit, d'arrogance et d'intimidation. On n'ira pas bien loin avec de telles attitudes belliqueuses et blessantes.