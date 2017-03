Non-assistance de personnes en danger

24-03-2017 | 09h35

À l'ère d'Internet, des TIC et de l'instantanéité de la nouvelle, alors que l'information, fausse ou vraie, circule à profusion sur les mal nommés réseaux sociaux (mal nommés car dans certains cas il s'agit de réseaux asociaux), difficile de penser qu'une vidéo tournée et diffusée par un homme réputé violent ne puisse pas être détectée et signalée aux autorités compétentes pour qu'elles envoient non pas un drone de destruction ciblée, mais la bonne vieille patrouille humaine pour parer à toute éventualité assassine ou violente.

Pourtant, c'est bien ce qui s'est produit. Non pas une mais deux autos patrouilles, avec quatre policiers à bord, sont venus rencontrer la victime terrorisée sur son lieu de travail, à la suite d'un appel de détresse, mais ils sont repartis comme ils sont venus, avec la satisfaction du travail accompli, en laissant la victime à ses peurs sans doute jugées non fondées. Bof! Une querelle de plus entre un mari jaloux et une femme sans défense. Quant au chum violent, on l'a laissé tranquille et il a réussi à berner tout le monde.

Quelques heures plus tard, cette jeune femme, qui avait dit craindre le pire, se faisait assassiner. Le seul suspect est cet homme de la vidéo, que la police a finalement arrêté. Dans cette vidéo, il avouait avoir piraté le compte Facebook et le téléphone intelligent de sa copine qu'il soupçonnait d'infidélité.

Chaque fois que se produisent de tels drames, où un chum jaloux, un mari jaloux, un homme jaloux passent à l'acte et agressent leur amie, blonde, femme - et je ne parle même pas des cas de viols -, je me sens interpelé, pointé du doigt et ciblé. J'ai beau argumenter que ce ne sont pas tous les hommes qui sont violents, force est d'admettre que l'immense majorité des agressions et des crimes contre les femmes sont commis par des hommes. Chaque fois, j'ai mal dans ma peau, dans mon âme, dans mon sexe de gars. Il suffit d'un moron, d'un autre Guy Turcotte qui commettent l'irréparable pour que j'éprouve une honte terrible. Je suis sans doute un cas pour psychologue, mais c'est ainsi que je me sens.

Entre janvier 1989 et la mi-novembre 2009, soit sur une période de vingt ans, 919 femmes et enfants ont été tués par des hommes au Québec, soit 720 femmes et 199 filles et garçons. Ces crimes ont été commis par un conjoint, ex-conjoint, père, fils ou membre de la famille ou un partenaire sexuel ou violeur. Dans de nombreux cas, des plaintes avaient déjà été portées auprès des corps policiers ou de la DPJ et des signalements d'hommes violents existaient. Ces statistiques ont de quoi nous glacer le sang. Et on ne parle même pas des autres agressions, physiques et verbales, des menaces et autres plaintes retirées à cause de la peur.

Mais là où le bât blesse, c'est que ce drame terrible, où une jeune fille qui avait tout l'avenir devant elle, est lâchement assassinée par un chum jaloux et violent, aurait pu être évité si les policiers avaient fait leur travail selon les normes établies en de telles circonstances.

Il y a quelques jours, un témoin racontait que lors de la tempête de neige qui a paralysé l'autoroute 13 pendant une dizaine d'heures, des policiers, immobilisés eux aussi sur ladite autoroute, n'ont rien fait pour venir en aide aux personnes dans le besoin. En aucun cas ils ne sont sortis de leur véhicule pour prêter assistance aux personnes, dont des enfants, qui étaient inquiets et qui souffraient du froid.

Comme l'avait dit la jeune femme de Mont-Saint-Hilaire, Daphné Boudreault, peu avant d'être agressée à mort: «Va-t-il falloir qu'il me tue pour que la police puisse agir ?» On appelle cela non-assistance à personne en danger. C'est grave, très grave.

Si on ne peut pas prévoir quand un fou de Dieu va foncer sur la foule avec son véhicule pour tuer le maximum d' «infidèles», on devrait tout de même tenir compte des signaux de détresse lancés par des personnes qui se sentent en danger et des menaces de mort à peine voilées qui circulent sur les médias asociaux.

