Encore la religion

10-03-2017 | 10h21

Je trouve qu'on parle beaucoup de religion en ce moment. Radio-Canada a même fait un reportage, il y a quelques jours, sur un groupe d'une vingtaine de femmes, de toutes croyances, qui se réunissent quelques fois par année pour discuteur de différents sujets. Ce groupe s'appelle Maria'M et réunit des femmes de différentes croyances, musulmanes, catholiques et anglicanes. Pour y adhérer, il faut donc être femmes et croyantes.

Pourquoi accorder tant d'importance à de telles activités religieuses, qui ne concernent qu'une vingtaine de personnes seulement, je me le demande. N'avons-nous pas un statut d'État laïque au Québec? Va-t-on devoir nous réunir, nous militants laïques, qui comprennent aussi des féministes, faut-il le préciser, par petits groupes de vingt, pour parler de «discrimination, de pauvreté ou des enjeux sociaux» pour que la télévision d'État nous accorde de la visibilité?

Je viens de lire et corriger un manuscrit de roman qui sera publié bientôt. C'est l'histoire d'un jeune homme qui pour payer ses études classiques -il fréquente le Petit Séminaire de Québec - va travailler, durant l'été de ses seize ans, dans un asile, en fait un immense complexe asilaire, véritable cité dans la cité, l'hôpital Saint-Michel-Archange, qui comprend plusieurs bâtiments, mais qu'on peut comparer à un vaste pénitencier. Les fous comme on les appelait à l'époque - nous sommes aux premiers balbutiement de la Révolution tranquille -, et autres malades mentaux, débiles profonds ou légers, les enfants mongoliens, les suicidaires, les schizophrènes et ceux souffrant de psychose légère, les gangrenés, les maniaques sexuels dangereux, les alcooliques et drogués en cure de désintoxication, tout ce beau monde était sous l'autorité d'une puissante communauté religieuse, les mal nommées Sœurs de la charité ou Sœurs grises, en raison de leur habit gris.

Sous couvert d'humanisme chrétien et de générosité, les religieuses vont administrer cet hôpital d'une main de fer, sans vraiment se préoccuper du bien-être des pensionnés, encore moins de leur guérison et de leur éventuelle réinsertion sociale. Quand tu y entrais, c'était pour la vie, et pour y mourir, en étant enterré dans une fosse commune, parce que la majorité des familles se désintéressaient, à la longue, du parent qui y était enfermé.

Sous couvert d'humanisme chrétien, les religieuses recrutaient leurs employés - ils étaient plus de 1500 -parmi les gens peu instruits et souvent analphabètes (ils étaient incapables de lire les posologies des médicaments). Ils n'avaient aucune empathie pour leurs patients et aucune notion de base des soins à administrer en milieu psychiatrique. On y était pour la paie, même si on travaillait au salaire très minimum. Soigner les malades mentaux consistait, pour les psychiatres de l'époque, à leur administrer du Largactil et des électrochocs et à faire des trépanations. Les plus réfractaires étaient mis sous contention avec une camisole de force et envoyés dans des cachots sinistres, abandonnés dans leurs déjections. D'ailleurs les médecins n'étaient présents sur place que très rarement.

Sous couvert d'humanisme chrétien, les religieuses n'autorisaient qu'un bain par semaine et l'eau de la baignoire n'était changée qu'après dix bains. Les malades n'avaient aucune éponge ni débarbouillette, ils étaient lavés à l'aide d'une brosse à plancher rugueuse enduite d'un savon grossier fabriqué sur place.

Pour faire leurs besoins dans les toilettes, les patients n'avaient pas droit à du papier hygiénique, mais à des coupures de journal, et pas n'importe quel journal. Le Soleil, le principal quotidien de la ville de Québec, avait été banni à cause de ses positions anticléricales. Les religieuses utilisaient donc pour leurs malades le journal L'événement, sans doute plus doux à cause de sa neutralité. Mais pour les religieuses et le personnel, on utilisait du papier de toilette normal.

Sous couvert d'humanisme chrétien, les sœurs soumettaient les malades à leur horaire personnel en les réveillant à cinq heures, parce que la messe et autres exercices religieux commençaient vers cinq heures trente. Pendant ce temps, les malades devaient attendre béatement, assis sur des chaises, leur petit, très petit déjeuner qui n'était servi qu'à sept heures trente. Aucune activité valorisante, ni culturelle ou sociétale, aucun téléviseur ni poste de radio. Le grand vide en attendant la mort.

Je pourrais continuer encore longtemps. Même la mère du jeune étudiant se fait sermonner par le curé de la place parce qu'elle n'a que deux enfants! Le jeune homme s'amourachera d'une jeune fille, d'origine française. Après des fréquentations plus ou moins cachées, la jeune fille tombera enceinte et son père, furieux, la ramènera en France pour qu'elle se fasse avorter. Elle ne s'en sortira jamais. Cela se passait il y a environ cinquante ans au Québec sous le règne de la sacro-sainte religion catholique..

Alors, quand on me montre des images de crucifix ou des scènes bucoliques de bonne entente entre personnes de différentes confessions religieuses, permettez-moi d'être dégoûté. La religion, c'est fini pour moi, comme c'est fini les diktats des curés, anciens ou nouveaux, en robe ou en civil, catholiques, musulmans ou anglicans.