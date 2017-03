La victime et les coupables

Jacques Lanctôt 03-03-2017 | 10h00

Il semble que l'époque actuelle est à la grande fatigue, à l'épuisement général. On se bagarre depuis des années, on donne des coups et on en reçoit immanquablement, on se retrouve bien souvent seul dans son coin, même si des encouragements se font entendre de temps en temps.

Et puis soudain on déclare forfait, on laisse tomber les gants et on se déclare fatigué, épuisé, sans ressource pour continuer le combat. Si la grande sortie est bien orchestrée, si le clan auquel on appartient se trouve du bon bord, celui des médias officiels, aussitôt on se voit offrir des micros pour qu'on puisse s'expliquer sur ce «je n'en peux plus» des gros mots, des quolibets, des sarcasmes, des menaces. Peut-être même nous offrira-t-on un micro permanent où l'on pourra tout de même continuer le combat, mais dans des conditions optimales, dans le confort douillet d'une grosse salle de rédaction ou d'un studio ouaté, où les menaces et les critiques virulentes seront du passé. Y'a rien de plus réconfortant que d'être du bon bord.

Pour ma part, ça ne fait pas sept ans que je lutte, je suis dans le ring depuis plusieurs décennies, et si j'ai eu des moments de faiblesse et de grand découragement, au cours de cette période qui commence avec le début des années soixante, je dois dire que je n'ai jamais baissé les bras. S'il y a bien une chose que je n'ai pas faite, c'est de me plaindre des coups reçus. J'ai été matraqué à quelques reprises, j'ai reçu des plombs dans les jambes lors de la manifestation contre la Murray Hill, pendant la grève des policiers à Montréal, j'ai été gazé, j'ai été arrêté et emprisonné, j'ai connu l'exil, j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai tout perdu et plusieurs fois recommencé ma vie à zéro à cause de mon militantisme, et j'ai souventes fois craint pour ma vie, mais je ne me suis jamais considéré comme une victime. J'ai toujours pensé que quand on lutte, quand on donne des coups, il est normal d'en recevoir. Je ne suis donc pas une victime.

Encore aujourd'hui il m'arrive de recevoir des menaces. On m'insulte violemment et me traite de tous les noms que je ne peux reproduire ici. Ainsi, lorsque j'aborde les questions concernant Cuba, il s'en trouve toujours pour me dire d'y retourner et de ne plus revenir, sinon... Et lorsque je prends position publiquement, comme souvent je le fais, pour défendre le projet souverainiste, on se déchaîne sans bon sens. On va jusqu'à déplorer le fait que je ne me sois pas retrouvé dans le vol 370 de Malaysia Airlines et on me conseille de le prendre rapidement. Ce n'est pas du sexisme, soit! Ce n'est pas tout à fait du racisme, soit! Mais c'est surtout de la haine. Je le dis aujourd'hui, mais on ne m'offrira pas demain un micro à Radio-Canada ou à La Presse pour en parler plus abondamment.

Si je continue de prendre la parole, sans me cacher, dans un espace public comme canoe.ca, c'est pour exprimer mon opinion, à mes risques et périls. Ce n'est pas une tribune où j'expose toutes mes cicatrices. Si je le fais aujourd'hui, c'est que je trouve un peu déplacé qu'une personne comme la chroniqueuse du journal Métro se soit plainte de sa fatigue, des coups reçus, du climat belliqueux qui prévaut ici et là. Comme pour nous faire sentir que nous l'avons intimidée, par nos critiques de ses propos acérés ou par notre silence. Je refuse de jouer ce jeu. S'il y a eu des propos haineux à son égard, des propos sexistes, des propos intimidants, on persiste et signe. Et s'il y a menace à l'intégrité physique, on prend les grands moyens et on porte plainte auprès des autorités compétentes. C'est du moins mon humble opinion.