Deux ou trois choses que je sais du Québec

24-02-2017 | 10h16

Il existe actuellement une tendance à faire croire que le racisme au Québec n'a jamais été aussi présent et menaçant. Chez Rogers, entre autres, une entreprise vouée à la défense du fédéralisme et du pancanadianisme, on a passé la commande en haut lieu. Ainsi, dans un article paru dans le magazine L'actualité, le 22 février dernier, au titre on ne peut plus alarmiste: «La haine se propage au Québec», comme s'il s'agissait d'une épidémie du virus Ebola ou du virus H3N2, on laisse croire que la défense de la culture, de la langue et de l'identité québécoises serait l'apanage d'une «frange ultranationaliste» et de l'extrême droite québécoise. Le choix des mots n'est pas innocent. Comme affirmation tendancieuse, on ne fait pas mieux. Je me demande en quoi la défense de notre langue ou de notre culture ou de notre identité peut s'apparenter à une quelconque forme de racisme.

Poursuivant sa diatribe contre le Québec, la journaliste affirme : «On retrouve dans la province une concentration particulièrement forte de skinheads d'extrême droite parfois violents.» J'aurais aimé avoir plus de statistiques, savoir sur quoi se base-t-on pour laisser entendre, par de telles formules, que le Québec renfermerait plus de skinheads d'extrême droite violents qu'ailleurs au Canada.

Voici ce que rapportait La Presse, un 26 août 1991, à la suite d'affrontements entre skinheads et punks devant les Foufounes électriques, rue Sainte-Catherine Est :

«Nous, on attaque personne. On se défend, c'est tout. On n'est pas comme les punks, c'est des drogués. Nous on est des nazis, contre la drogue, la prostitution, le métissage et l'avortement. On veut que les autres races respectent notre mentalité. J'ai envie d'aller dans l'armée plus tard», a-t-il indiqué sous les hochements de tête de ses jeunes compagnons. Une témoin, qui a souhaité garder l'anonymat, a raconté à La Presse qu'environ 25 skinheads, dont certains armés de matraques, se sont promenés hier sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Papineau et Berri. «Ils faisaient peur aux gens. Voir arriver ça avec des insignes nazis partout... Après, ils se sont séparés en deux groupes à hauteur de la rue Saint-André. Ils avaient l'air de chercher quelqu'un», a dit le témoin. Fin de la citation.

C'est quand la dernière fois qu'on a vu de telles scènes à Montréal? L'épidémie durerait-elle depuis 26 ans? Une simple recherche sur la Grande Toile aurait permis à la journaliste d'apprendre que ce phénomène existe aussi à Toronto, Ottawa et Vancouver, entre autres.

Une recherche aurait permis aussi de découvrir que la question nationale est très souvent évacuée dans ces organisations racistes et suprémacistes. «Les petites querelles anglo/franco ne font plus aucun sens ici au Québec. Tous les blancs doivent s'unir, on reparlera d'indépendance lorsque le Canada et le Québec seront de nouveau blancs...» Ceci a été écrit avant que la soi-disant épidémie se propage au Québec, c'est-à-dire il y a une bonne douzaine d'années. La question nationale n'a donc rien à voir avec ces racistes, qui ne veulent pas d'un Québec libre mais un Canada blanc. Pourquoi alors associer les deux, lutte pour la souveraineté du Québec et racisme?

Le mythe du Québec blanc n'existe que dans la tête de cette poignée de suprémacistes, qui n'ont rien à voir avec notre combat, et de certains journalistes. Le Québec n'a jamais été blanc, nous sommes, pour la majorité d'entre nous, des gens métissés, notre sang a été mêlé depuis belle lurette avec celui de nos frères amérindiens, et nous en sommes fiers. Et puis qu'on se rappelle, pour ne parler que des plus récentes, des vagues migratoires libanaises, chiliennes, haïtiennes et vietnamiennes, où tous ces réfugiés et exilés ont été accueillis à bras ouverts par les Québécois.

Ce que nous voulons, c'est tout simplement un Québec français et laïque, avec les pleins pouvoirs d'un État souverain, où l'égalité entre hommes et femmes et la justice sociale soient consacrées dans une charte.