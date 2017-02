Pas d'amalgame, qu'ils disaient!

10-02-2017 | 09h37

On n'a jamais autant parlé de religion publiquement depuis le crime odieux d'Alexandre Bissonnette. «Nous avons assisté à un rare moment d'islamisation de la démocratie en direct», affirme la militante et écrivaine Djemila Benhabib. Ces irruptions soudaines du religieux dans nos univers ont conduit à un ras-le-bol qui pourrait se résumer en paraphrasant le candidat de la gauche radicale en France, Jean-Luc Mélanchon: C'est notre tour de vous demander de nous respecter. Foutez-nous la paix avec vos histoires de religion. Faites ça chez vous, dans votre cœur, dans votre pratique. Montrez que vous êtes bons, montrez que vous obéissez aux principes de votre religion. Mais là, il y en a assez. Laissez-nous tranquilles. Le Québec ne va pas passer son temps à discuter de religion.

Il s'en est dit des choses dans les médias depuis le terrible carnage à la mosquée de Québec. Curieusement, il s'est dit peu de chose à propos de l'auteur de ce carnage et de ses motivations. Après l'élan sincère de solidarité - on aurait bien aimé voir un tel émoi pour les six Québécois assassinés au Burkina Faso par des djihadistes islamistes -, on s'est lancé sans plus attendre à l'assaut du mouvement souverainiste. Il fallait trouver un coupable et on n'a pas tardé à le montrer du doigt: les souverainistes, les opposants au multiculturalisme, les militants laïques, les défenseurs de la langue française, tous qualifiés d'extrémistes, de repliés sur soi, de suspects, de racistes, de suprématistes blancs qui pratiquent un «discours national-populiste», de terroristes antimusulmans.

C'est donc dire que la moitié du Québec était désormais coupable d'exister. Nous serions tous responsables de l'assassinat des six citoyens Québécois de religion musulmane, c'est nous qui aurions pointé du doigt la mosquée de Québec. C'est nous qui aurions armé le jeune Bissonnette. C'est nous qui aurions alimenter la peur de l'autre, l'intolérance, en annonçant l'«envahissement imminent de l'islamisme politique». Ni plus ni moins. L'amalgame qu'on dénonçait hier était désormais dirigé contre nous. On ne se privait pas pour faire un lien entre le débat identitaire, la laïcité, le nationalisme, la charte des valeurs et l'attaque lâche de la mosquée de Québec.

La palme de cette pratique ridicule de l'amalgame revient à Michèle Ouimet de La Presse. Sa chronique du 31 janvier dernier est un concentré de tout ce mal dont nous souffririons, nous fiers Québécois : «baril de poudre identitaire», «dérapages islamophobes», «chasse au voile», «laïcité intégriste», «féminisme obtus» (à propos de celles qui critiquent le port du voile islamiste), «marécage du nationalisme», «boue identitaire», «pureté», «intolérance», «peur de disparaître», «épiderme sensible», «dérives xénophobes», «peur de l'autre», «repli sur soi», «hordes de migrants». Et j'en passe. Avouez que pour une chronique de quelque sept cents mots, on a affaire à une analyse plutôt primaire d'un geste criminel condamnable au plus haut point. Entre ça et les radios-poubelles...

Mais comme on a bon caractère, qu'on est habitués à tendre l'autre joue, ce vieux réflexe de notre fonds chrétien encore très présent, ces attaques, ces accusations de xénophobie ne servent qu'à nous faire sentir un peu plus coupables d'exister. Comment peut-il en être autrement lorsque notre premier ministre entonne le cri de guerre des islamistes: «Allahou Akbar»? Pierre Karl Péladeau a levé le poing au moment de son intronisation dans la circonscription de Saint-Jérôme et La Presse et Radio-Canada en ont fait tout un plat. Qu'aurait-on dit s'il avait lancé un joyeux «Nous vaincrons!»? Qu'il est un dangereux felquiste? Et Philippe Couillard alors?

Notre culture bafouée, notre minorisation accélérée au sein du Canada, notre langue menacée, l'absence des leviers nécessaires pour contrôler notre économie, et on nous reproche de vouloir nous protéger, en voulant une vraie charte de la laïcité et en rejetant le multiculturalisme et le communautarisme? Au contraire, ce qu'il nous faut, pour éviter de nouvelles dérives meurtrières, c'est une vraie charte de la laïcité, qui établisse clairement les balises de ce vivre-ensemble tant galvaudé.

Non, le Québec n'est pas une société raciste. Et arrêtons de nous sentir coupables.