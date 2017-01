27-01-2017 | 10h21

L'annonce qu'un recours collectif vient d'être autorisé concernant une ex-détenue, Arlene Gallone, qui a passé quelque neuf mois dans le «trou», une cellule d'isolement à la prison de Joliette, a fait remonter à la surface de mauvais souvenirs.

J'avais dix-sept ans et je devais subir mon procès pour avoir «attaqué» une caserne militaire avec un cocktail molotov. Je m'étais fait arrêter quelques jours plus tard, à la suite de mes deux complices. C'était en 1963 et la majorité des membres du FLQ avaient été arrêtés quelques mois plus tôt. En attendant mon procès, on m'avait envoyé à la vieille prison de Bordeaux, dans la section réservée aux mineurs. C'était mon premier contact avec la prison. Je n'avais aucun frère, sœur, mère ou père qui m'y avait précédé et préparé mentalement, contrairement à la majorité des codétenus qui me semblaient, eux, entretenir avec la prison un sentiment de proximité et de familiarité.

Nous dormions dans un dortoir et la nuit, des gardiens venaient s'acharner sur moi et sur d'autres détenus. On essayait toujours de me prendre les parties génitales et je devais me débattre pour les éloigner. C'était un rituel assez éprouvant et j'avais peur de m'endormir. J'attendais donc que les gardiens se soient éloignés pour le faire.

Un jour, un gardien décida de nous priver de télévision. C'était un samedi soir et on devait regarder un match de hockey du Canadien. Nous avons décidé, un petit groupe de détenus et moi, de protester et nous avons commencé à malmener le mobilier autour de nous. En moins de deux, un groupe d'une dizaine de gardiens appartenant manifestement à une unité spéciale de sécurité firent irruption dans notre local et nous fûmes menottés sans ménagement puis conduits au «trou». On me jeta violement dans une cellule où il n'y avait qu'une plate-forme en bois qui servait de lit, sans matelas, sans couverture, et on referma rapidement la porte. Il n'y avait aucun éclairage et il faisait noir comme chez le diable. J'appris, le lendemain, que je devais faire mes besoins dans une chaudière enduite de chaux, qu'on appelait «bocket».

Le lendemain matin, je passai devant le shérif de la prison, un homme imposant, immense, terrifiant, et je fus condamné à «trois jours porte noire». On ouvrait la porte en bois de la cellule une demi-heure le matin pour me servir le déjeuner, une demi-heure le midi et une demi-heure le soir pour le repas du soir. Une demi-heure, c'était le temps que ça me prenait pour me frotter les yeux et m'habituer à la lumière de la prison. Le détenu qui m'apportait mon repas en profitait pour me décrire à mes voisins de cellule et ceux-ci m'offraient du tabac en échange de mes petites culottes ou de mon sperme qu'il suffisait de déposer dans une petite boîte d'allumettes en bois. J'avoue que pour moi, c'était la découverte de l'horreur et j'avais peur.

Pendant ces longues heures passées dans l'obscurité la plus totale, j'avais le temps de penser et de rêver. Surtout à ma blonde dont j'étais sans nouvelle. Au point d'avoir des hallucinations. Je pensais avoir résolu le mystère des apparitions, si fréquentes dans la religion catholique. Pendant ce temps, des rats couinaient sous le fameux «bocket» qui bouchait le trou d'égout. Certains venaient même gratter le métal et je craignais que l'un d'eux ne réussisse à soulever la chaudière et me saute dessus. J'avais déjà aperçu des rats énormes dans la salle où nous passions nos jours et nos nuits et je les savais capables d'agression. Je n'avais droit à aucune sortie, à aucune communication, à aucune visite. L'enfer.

Ce furent les trois jours les plus stressants de ma vie. Aussi, j'appuie totalement la démarche de cette ex-détenue. Les services correctionnels canadien et québécois ont utilisé des pratiques inhumaines par le passé et il semble bien qu'ils continuent de le faire. Si cela était possible, j'entamerais, moi aussi, des procédures en recours collectif pour que de telles situations d'abus ne se reproduisent plus.