Éloge de la nostalgie

20-01-2017 | 10h16

La nostalgie n'a pas la cote par les temps qui courent. Elle est synonyme de passéiste, de vieux accroché à son passé, de misérable désenchanté. Ce serait quelqu'un qui ne veut pas accepter la réalité dans laquelle il vit et qui préfère vivre dans son monde d'hier. «Dans mon temps, c'était comme si, ou comme ça...» Bref, un être malheureux qui est incapable de profiter du moment présent.

Pourtant, la nostalgie peut être quelque chose de positif, un bagage rempli d'enseignement et de riches expériences. Prenez la période dans laquelle nous sommes plongés depuis le début du XXIe siècle. Je n'y vois pas beaucoup de projets emballants. Les grands chantiers sont pratiquement inexistants. Où sont les travaux collectifs qui vont changer la face du monde ou du Québec à court, à moyen ou à long terme? Je n'en vois point.

Bien sûr, il y a eu une lueur d'espoir lors du «printemps érable» en 2012, avec d'abord la mobilisation étudiante, puis l'adhésion d'une bonne partie de la population qui tantôt se joignait aux manifestations étudiantes, tantôt sortait tous les soirs dans les quartiers populaires de Montréal pour sonner la casserole. Il y eut aussi l'émergence de nouveaux jeunes leaders. Mais ce vaste mouvement de protestation, qui laissait entrevoir des espoirs de changement, s'est essoufflé et la réalité a vite repris le dessus.

Alors, quoi faire pour recommencer à rêver? On peut tenter de se remémorer le temps où nous étions bien au chaud dans le ventre de notre mère. Seul au monde. Ou encore nous rappeler le doux temps de notre enfance où les problèmes ne nous apparaissaient pas insurmontables. C'est souvent une chanson que notre mère chantait, une odeur de cuisine, son parfum des grandes occasions, une photo de famille ou d'école. Mais ce temps idyllique ne reviendra jamais.

Par contre, on peut espérer revivre, un jour, une certaine époque qui fut, indéniablement, des plus stimulante. Pour certains, ce sont les huit années du président Obama. Pour moi, ces sont les années soixante, où le fond de l'air était rouge. La guerre du Vietnam faisait rage, mais des millions de personnes se donnaient la main pour dénoncer cette guerre injuste. La Révolution cubaine avait triomphé, en janvier 1959, puis la Révolution algérienne avait vaincu les colonialistes français, trois ans plus tard. Deux exemples phares de nos engagements passés. Un grand révolutionnaire africain, Amilcar Cabral, disait même: «Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à La Mecque et les révolutionnaires à Alger.»

À la suite de ces victoires, tous les espoirs étaient permis. Plusieurs foyers insurrectionnels s'installaient dans d'autres pays, en Afrique et en Amérique latine principalement. «Cette grande humanité a dit Basta! et elle s'est mise en marche», avait lancé Che Guevara dans son discours à l'ONU. Mandela était en prison mais des solidarités au-delà des frontières tentaient de briser l'encerclement et l'apartheid. Des fronts communs apparaissaient sur les trois continents, Afrique, Asie et Amérique latine, pour mieux affronter l'impérialisme et le colonialisme et instaurer des sociétés nouvelles. Et toutes ces actions et discussions étaient répercutées dans une floraison de revues engagées, des maisons d'édition et des librairies militantes.

Au Québec, pas une semaine sans une manifestation pour l'indépendance, la langue française, les revendications ouvrières. Ça jouait dur. Les premières actions du FLQ avaient ébranlé les colonnes du temple fédéraliste. Un premier ministre clamait «Maîtres chez nous!», un autre «Égalité ou indépendance» et un général président venu de France lançait à Montréal un vibrant «Vive le Québec libre!»

Vous trouvez que je suis trop nostalgique? Vous croyez que ces luttes, avec ses cortèges de morts, de déracinés, de blessés, n'ont servi à rien? Vous pensez que ce passé récent ne reviendra jamais? L'Histoire ne doit jamais se répéter et je ne voudrais pas revivre l'insécurité, la peur, les blessures, l'emprisonnement, l'exil. Je dis que chacune de nos actions étaient une quête d'amour et de bonheur. L'espoir était au bout de l'action.

Aujourd'hui, je ne vois rien venir à l'horizon. Le fond de l'air est beige.