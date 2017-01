Carte postale pour la nouvelle année (suite)

06-01-2017 | 10h26

Dans ma précédente chronique, je faisais état de du profond mécontentement de l'administration Obama pour la soi-disant ingérence du gouvernement russe dans le processus électoral américain lors des dernières élections présidentielles. On croirait revoir une nouvelle version du film L'arroseur arrosé.

Sans vouloir rappeler les nombreuses interventions américaines, publiques et secrètes, militaires ou douces comme ces révolutions oranges, dans les affaires internes des nations, il y en a tout de même une qui a marqué notre imaginaire, du moins celui des gens de mon âge. C'est le coup d'État qui a renversé le président Allende au Chili.

Il faut se situer dans le climat de l'époque pour bien comprendre la panique des États-Unis. La Révolution cubaine avait triomphé par les armes dix ans auparavant. Cette victoire avait donné des ailes et de l'espoir à tous les damnés de la terre, surtout sur ce continent meurtri d'Amérique latine. L'exemple cubain faisait tache d'huile au Venezuela, en Colombie, en Argentine, au Guatemala, au Pérou, entre autres.

En septembre 1970, un gouvernement socialiste est élu au Chili, en jouant le jeu de la démocratie. Il était donc possible de triompher des forces conservatrices par les urnes. C'était un bel exemple et de nouveau, les espoirs repartirent à la hausse, après les durs échecs de plusieurs foyers de guérillas, dont la plus célèbre, celle du Che Guevara en Bolivie. C'était une première.

Bien sûr, auparavant il y avait eu d'autres tentatives d'instaurer des gouvernements populaires, comme au Nicaragua mais l'assassinat, en 1934, d'Augusto Sandino, le «général des hommes libres», par le général Anastasio Somoza, avec la complicité des Américains, était venu mettre un terme aux espoirs démocratiques. Il y avait eu aussi le Guatemala avec le gouvernement de Jacobo Arbenz, renversé en 1954 par la CIA et la United Fruit, puis la République dominicaine, avec le gouvernement de Juan Bosch, renversé en 1963 par des militaires et des troupes américaines, et aussi le Brésil, avec Jao Goulart renversé en 1964 par un coup d'État militaire, avec l'aide des États-Unis. Sans oublier d'autres interventions moins publicisées, comme en Argentine et au Pérou, en 1962, au Honduras en 1963 et en Bolivie en 1964.

Donc, l'exemple chilien devenait hautement symbolique: une révolution sans violence. Mais la réaction n'allait pas tarder à se manifester. Six semaines après l'élection d'Allende, un commando d'extrême-droite abat de trois balles le général René Schneider, alors chef des forces armées chiliennes, qui avait déclaré vouloir respecter la constitution du pays. La CIA était dans le coup depuis longtemps et avait elle-même élaboré un plan avec les militaires factieux pour préparer le terrain à un coup d'État contre le nouveau président élu. Plusieurs attentats à la dynamite avaient été perpétrés contre des édifices publics, des banques, des supermarchés, des antennes de télévision, de façon à créer un climat de peur. L'attentat contre le général Schneider s'inscrivait dans la stratégie du Plan Condor et portait la signature de nul autre que Henry Kissinger, alors secrétaire d'État. Les enfants du général assassiné ont intenté un procès à Washington contre Kissinger et Richard Helms, l'ex-directeur de la CIA, mais Kissinger et Helms ont tous deux été blanchis des accusations de complicité dans l'assassinat de leur père.

Pour la CIA et les forces de droite, ce n'était que partie remise. Pendant les trois années suivantes, Kissinger a maintenu le cap sur la préparation d'un coup d'État contre le gouvernement légitime d'Allende. La CIA organisa le chaos, sabota l'économie et suscita le mécontentement parmi la population en fomentant des grèves avec l'aide des syndicats américains comme la puissante AFL-CIO qui contrôlait le syndicat des camionneurs chiliens. On créait artificiellement des pénuries de produits divers, et surtout alimentaires. Jusqu'à ce que l'armée réussisse enfin son coup d'État auquel elle avait rêvé dès le début du mandat de Salvador Allende, trois ans plus tôt.

Allende mourut les armes à la main pour défendre son pays contre les putschistes. Ceux-ci ont instauré une dictature qui durera dix-sept ans, au cours desquels les disparitions, la torture, les exécutions sommaires allaient se multiplier, entraînant dans son sillage des milliers d'exilés, dont plusieurs vinrent s'installer chez nous, au Québec.

Curieux retour des choses. Aujourd'hui, les Américains se plaignent qu'on applique contre eux la médecine qu'ils ont utilisée contre d'autres nations. Mais l'ingérence de soi-disant hackers russes ne serait-elle qu'un prétexte pour se lancer dans une nouvelle opération guerrière? Le rapport que viennent de produire les différentes agences américaines de renseignement à propos du piratage de courriels ne prouve absolument rien et semble au contraire confirmer la recherche d'un prétexte. Cette opération rappelle trop les fameuses armes de destruction massive en Irak, dont on cherche toujours la trace.