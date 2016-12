Quelle époque!

23-12-2016 | 10h30

Il y a quelques jours, j'écoutais d'une oreille distraite la très littéraire émission de Marie-Louise Arsenault, à la radio de Radio-Canada, Plus on est de fous plus on lit. J'étais plongé dans la lecture des lettres de François Mitterrand à «Mademoiselle Anne Pingeot», sa maîtresse mystérieuse avec laquelle il a eu une enfant, Mazarine. Une correspondance ardente qui s'étale sur plus de trente ans. Une splendeur littéraire. François Mitterrand était un grand styliste.

Il y parle très peu de politique. Presque exclusivement d'amour. S'il mentionne ici et là ses activités officielles, ses repas protocolaires, ses nombreuses allées et venues à travers la France, son emploi du temps qu'on imagine chargé, lui qui fut deux fois président de la République française, c'est pour mieux déplorer que ces activités grugent le temps qu'il pourrait consacrer à l'amour. On le devine enflammé, amoureux fougueux, toujours inquiet, piaffant d'impatience jusqu'au prochain rendez-vous de moins en moins secret. Il écrit: «J'aime mes mains qui ont caressé ton corps, j'aime mes lèvres qui ont bu en toi, j'aime le goût de ton être mêlé de soleil et de lumière, avant de m'endormir j'ai évité de frotter la journée de mon corps à grande eau comme je fais toujours pour garder ta trace, ton parfum, ta présence vivante sur lui.» Aussi: «Je garde ta chaleur de la nuit et la sensation de ton corps lisse. [...] Je bénis ce visage, ma lumière. Il n'y aura plus jamais de nuit absolue pour moi. La solitude de la mort sera moins solitude. Anne, mon amour.» Rien de grossier. Rien d'immoral. On dirait l'amour à l'état pur, celui qu'on aimerait vivre au moins une fois dans notre vie, car un tel amour ne peut se vivre deux fois, il est absolu, comme notre premier vrai amour, celui qui nous fait voir la beauté des choses qui nous entourent, la lumière du ciel dans les yeux de l'être aimé, le miel de sa bouche, le satin de sa peau.

Pourquoi je vous raconte tout cela et quel est le rapport avec l'émission de Marie-Louise Arsenault? C'est qu'à un moment donné, on y a fait jouer une chanson dont les paroles m'ont fait sursauter. Une chanson d'Émile Bilodeau, intitulée Tu me dirais-tu tirée de l'album Rites de passage. C'est l'histoire d'un gars qui «aime caler des Coors Light» et qui ne se trouve pas très «bright» (ça rime). Il s'est fait larguer par sa blonde. Il dit: «crisser là». Puis voilà qu'il se questionne sur la raison de la rupture et qu'il demande à celle qui l'a trompé, carrément: «Tu me dirais-tu/Si ç'a valu la peine/Tu me dirais-tu/Si la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne...» Tel quel! Je n'ai rien inventé. La «graine» et sa longueur.

Je sais, on va dire: réveille, le père, tu n'es plus au temps des collèges classiques où on étudiait Ronsard et Baudelaire, Lamartine et Prévert, Anne Hébert et Gabrielle Roy. N'empêche, je ne m'explique pas qu'on puisse diffuser sur la radio publique une chanson qui exprime de telles trivialités (le mot est faible). Je ne m'explique pas non plus comment on peut aujourd'hui s'adonner publiquement à de tels questionnements, mais ça c'est une autre histoire. Libre à ce chanteur de parler de son pénis en des termes qu'il lui plaît, qu'il se questionne sur sa longueur comme si cela avait une incidence sur les sentiments amoureux (je pensais qu'un tel questionnement était d'une autre époque, justement, de la mienne où on écoutait Brassens et Brel et Ferré), mais de là à nous offrir cette chanson en pâture pendant une émission à caractère littéraire (on n'est pas à «Juste pour Rire»), il y a une limite qu'on ne devrait pas franchir.

Moi qui m'évertue à apprendre à mes enfants la beauté de la langue française, à cultiver le sens de l'expression juste, à distinguer les propos de vestiaire de ceux qu'on prononce en public, à ne jamais être vulgaire, jamais je ne les laisserais s'exprimer de cette façon. Je dois être vieux jeu.