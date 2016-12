Faut se parler

16-12-2016 | 17h04

Noël arrive avec ses incontournables partys de bureau pour ceux qui travaillent à l'extérieur de leur domicile, mais qu'en est-il de ceux qui travaillent à la maison et qui ne sont reliés physiquement à aucun bureau, sauf celui, virtuel, où ils expédient leurs chroniques? Du temps où j'étais éditeur, je participais joyeusement à ces fêtes de fin d'année, qui étaient souvent l'occasion de rapprochements, de confidences et, à l'occasion, de célèbres règlements de compte, l'alcool aidant.

J'avoue que ces rassemblements me manquent. On en profitait toujours pour faire le point, pour rebrasser les cartes, pour découvrir nos collègues sous un jour différent. Mais pour moi qui, comme des milliers d'autres, fais partie de la cohorte des travailleurs dits autonomes, «à mon propre compte», comment et quand fêter? Me sentir lier à d'autres collègues aux prises avec les mêmes contingences, ne serait-ce que de les voir et d'entendre leur voix, échanger nos expériences respectives, nos rêves, nos vœux pour la nouvelle année, cela semble malheureusement de l'histoire ancienne pour moi. À quand un party de bureau pour nous, les travailleurs autonomes? Pas un party virtuel, mais un party dans un vrai lieu, avec du vrai monde.

Bien sûr, il y aurait sans doute des sujets sensibles à éviter, pour ne pas que cette fête dégénère en affrontements épiques, dont, entre autres, tout ce qui concerne la chose politique. Si tout le monde s'entend sur la nécessité de mettre fin à la corruption aux différents niveaux de la politique, la division apparaît aussitôt lorsque vient le temps d'envisager des solutions et de favoriser un parti politique plutôt qu'un autre. Bien sûr, sortir de chez soi suppose sortir de sa zone de confort, aller au-delà de l'autre et faire face aux différences, aux débats, mais ce n'est pas nécessairement le lieu ou le bon moment... Sortir de mon cocon Facebook au moins une fois par année? Pourquoi pas.

C'est comme cette réflexion d'un professeur de sociologie, Stéphane Kelly, publiée hier dans Le Devoir et intitulée «Pourquoi nous sommes divisés». Auparavant, dit-il, au Québec français, la famille représentait l'instance suprême. Il y avait des familles bleues et des familles rouges. La famille représentait plus ou moins un bloc monolithique. On votait rouge ou on votait bleu, selon ce que disait le père de la famille, et cela de générations en générations. Aujourd'hui, autour de la dinde, on découvrira «que le père a voté CAQ, la mère PQ, le fils Option nationale, la fille Québec solidaire».

Comment reconnaît-on une famille francophone d'une famille anglophone? La réponse est simple, selon le professeur Kelly: cette dernière aura voté de façon monolithique, en bloc, comme les élites de la société, c'est-à-dire selon ce que leur martèlent ad nauseam les médias anglophones à propos du Parti québécois, de René Lévesque, de la loi 101, des déclarations de Parizeau, de la charte des valeurs, etc. Par contre, le vote éclaté chez les francophones depuis vingt ans conduit inévitablement à un suicide politique, dit-il, et à un «déclassement social au bénéfice de qui? Au grand bénéfice des élites». Tandis que «le consensus anglophone, avant d'être imposé par les médias, ou encore par le système scolaire, se reproduit à chaque génération au sein de la famille».

Pour Kelly, il faut rétablir la verticalité dans les rapports parents-enfants, afin de pouvoir transmettre certaines valeurs. «Si je traite d'égal à égal avec mon fils de huit ans, qu'est-ce qui m'autorise à lui dire que René Lévesque fut un grand homme? Que le Canada a humilié le Québec en 1982? Qu'un despote a emprisonné 500 innocents sans raison en octobre 1970? Que le référendum a été volé en 1995?» Il ne faut donc pas hésiter à le renseigner, avec une certaine forme d'autorité. Plus tard, il se fera sa propre opinion.

Alors, faute de party de bureau, je me rabattrai sur les fêtes de famille, où on se parle, de toute façon.