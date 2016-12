Toute ressemblance avec des personnes existant...

09-12-2016 | 10h21

Faisons ensemble un rêve ou un cauchemar.

Le OUI l'a emporté au dernier référendum de 1995 à 51,6 %. Jacques Parizeau a aussitôt entamé des négociations avec le ROC. Pas facile. Il s'est ensuite rendu à l'ONU pour annoncer fièrement l'arrivée d'un nouveau pays dans le concert des nations. Le Québec sera le 194e pays à être membre de cet organisme international. Comme prévu, la France a aussitôt reconnu l'indépendance du Québec. D'autres pays ont suivi, dont de nombreux pays africains, des pays des Antilles, comme Haïti qui fut le premier pays d'Amérique à acquérir son indépendance le 1er janvier 1804, des pays d'Amérique latine. Bref, tous ces pays qui figurent en bas de cette ligne qui sépare le nord du sud et qui ont été fortement influencés par la lutte de résistance de Cuba. Pour l'instant, les puissants États-Unis demeurent neutres et préfèrent attendre la suite des événements. Un silence qui pèse lourd.

De retour à Québec, Jacques Parizeau entreprend les démarches pour convoquer une assemblée constituante qui va jeter les bases de la future constitution du Québec. Le premier ministre deviendra le président du nouveau pays, il va de soi.

Pendant ce temps, le Canada anglais s'active. C'est l'état de panique, ni plus ni moins. Même si on s'était préparé à toute éventualité, il semble bien qu'on ne croyait pas à une victoire du OUI. Il y a péril en la demeure et on proclame donc l'état d'urgence. Un comité spécial est mis sur pied dans le plus grand secret. Il regroupe des sommités politiques des trois grands partis politiques fédéraux, ainsi que des représentants de la Gendarmerie royale, du SCRS et des forces armées. On place l'armée canadienne en alerte permanente et des détachements d'infanterie sont désormais postés aux frontières est et ouest du Québec. Quant aux détachements militaires basés à l'intérieur de nos frontières, ils sont priés de se rassembler à la base militaire de Longue pointe, à Montréal et de demeurer prêts à intervenir.

Devant de telles menaces, Jacques Parizeau décide d'organiser la riposte en mettant sur pied des groupes de défense du Québec libre (GDQL). Un peu partout au Québec, d'anciens militaires favorables à l'indépendance du Québec acceptent d'enseigner les premiers rudiments d'auto-défense et le maniement des armes à feu. La France s'offre à nous vendre de l'armement défensif. Des milliers de personnes, jeunes et moins jeunes, se portent volontaires, à la grande surprise d'Ottawa, qui misait d'abord sur une campagne de peur. Cette mobilisation a le grand mérite de calmer ses ardeurs bellicistes. On va agir autrement. Une guerre larvée ou froide débute.

Dans un premier temps, on va interdire aux provinces de l'ouest d'approvisionner le Québec en céréales, en viande de bœuf et en pétrole, dans le but de créer un fort sentiment de mécontentement envers le gouvernement indépendantiste avec des pénuries de toutes sortes. Puis on va interdire aux provinces voisines et limitrophes de négocier avec le Québec. Les surplus d'électricité du Québec ne pourront plus être écoulés, entre autres. Et les États-Unis vont entrer dans la danse. Ils vont fermer les frontières aux Québécois tout en favorisant l'immigration illégale, et refuser de reconnaître la déclaration d'indépendance. L'association des manufacturiers annonce, pour sa part, que ses partenaires refusent de collaborer avec le nouveau gouvernement indépendantiste. Des sièges sociaux commencent à déménager à l'extérieur de nos frontières. Les syndicats, pour leur part, demandent à Québec d'agir énergiquement.

Le jeune gouvernement indépendantiste les a entendus et il va se durcir, malgré l'opposition libérale et caquiste, en minorité à l'Assemblée nationale. Il commence à nationaliser les grosses corporations américaines et canadiennes, en commençant par les banques, et crée sa propre monnaie. Bombardier est placé sous contrôle gouvernemental. La majorité des médias dénoncent ces mesures et tentent d'isoler le gouvernement indépendantiste. On lance des campagnes de salissage contre certains députés et ministres et on incite la population à descendre dans la rue pour exiger la démission du gouvernement.

Devant ces appels à la sédition, Jacques Parizeau n'a plus le choix. Il annonce la nationalisation de La Presse et transforme Radio-Canada en Radio et Télé-Québec, avec interdiction de transmettre de fausses rumeurs et des appels au renversement. On crie à la censure et à la mise à mort de la liberté d'expression. Parizeau effectue un gros ménage également dans les forces policières, surtout à la Sûreté du Québec, qui devra se mettre au service de la population.

Pour le gouvernement canadien, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il se dit justifié d'intervenir militairement contre ces tentatives de bâillonner l'expression démocratique de la population et de ses principaux porte-parole. L'Angleterre et les États-Unis appuient cette démarche.

Quant aux Premières Nations, elles demeurent passablement divisées. Parizeau a délégué son meilleur ministre pour négocier leur appui.

Est-ce que ce scénario, quoique boiteux, je l'admets, vous rappelle quelque situation qui s'est déjà produite dans le passé, dans d'autres pays qui luttaient tout autant pour leur indépendance?