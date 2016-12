Grosse déception

02-12-2016 | 10h57

Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Toujours est-il que ce n'est pas toujours facile de vivre minoritaire dans ses choix de pensée et qu'il est plus aisé de suivre la vague et de répéter les mêmes nouvelles et commentaires dont nous abreuvent les médias à satiété. Cette dernière semaine a été particulièrement éprouvante. Elle marque pour moi une ligne de séparation, une frontière, presque un point de non-retour. Je commence sérieusement à remettre en question mon appui à Jean-François Lisée que je trouve, finalement, un piètre politicien, et par ricochet au Parti québécois qui m'a terriblement déçu. Ah! Plusieurs diront que ma possible défection n'est pas une grande perte pour l'humanité et vous aurez bien raison. Plusieurs diront: Qu'il s'en retourne vivre à Cuba, comme je l'entends et le lis très souvent, et vous aurez bien raison.

Il y a quelques jours, Jean-François Lisée s'est joint à la CAQ de François Legault pour rejeter la motion présentée par le Parti libéral du Québec, avec l'appui de Québec solidaire, de rendre hommage à l'ex-dirigeant cubain récemment décédé et se joindre au deuil du peuple cubain. La motion proposait tout simplement que l'Assemblée nationale du Québec transmette ses condoléances au gouvernement comme au peuple cubain en soulignant la mémoire de «ce personnage marquant du XXe siècle». Il n'y avait pas là de quoi fouetter un chat. Les mots étaient bien pesés. Il ne s'agissait pas d'appuyer le communisme à Cuba, ni de dénoncer l'impérialisme américain, non, simplement un geste qu'on pose dans de pareilles circonstances, un geste de sympathies, de condoléances entre personnes civilisées. Et de plus, cette motion était présentée par un Parti qui n'est pas réputé être à gauche, le PLQ. Que Québec solidaire s'est joint à la demande n'est rien de plus que le gros bon sens en faisant preuve de savoir-vivre.

La même situation plus ou moins similaire s'est produite à Ottawa, au parlement canadien. Au Sommet de la francophonie, à Madagascar, Justin Trudeau a tenu à exprimer sa profonde tristesse à la suite du décès de l'ex-président Fidel Castro. «Aujourd'hui nous pleurons avec le peuple cubain la perte d'un leader remarquable», a-t-il affirmé. Il n'en fallait pas plus pour que le petit bigot de la Beauce, Maxime Bernier, s'encolère de façon ridicule pour ces paroles de sympathies qu'on prononce dans de telles circonstances. Alors que Justin Trudeau junior remontait dans mon estime - oui oui, je n'ai pas peur de le répéter, Trudeau junior remontait dans mon estime et je commençais à trouver qu'il avait un certain courage -, malheureusement, il a, à la suite des coups de butoir de ses adversaires conservateurs et des médias, reculé et plié l'échine en répétant le prémâché qu'on entend unanimement sur toute les tribunes de presse d'ici.

Heureusement, le maire de Saint-Sauveur, Jacques Gariépy, est venu briser cette pensée unique en mettant le drapeau cubain en berne pendant trois jours devant son hôtel de ville, sans se cacher, en présence des médias locaux. Sa seule intention est «de témoigner notre sympathie et notre amitié envers le peuple cubain qui est en deuil et avec qui on entretient une amitié depuis de longues années.» Il a fait un parallèle avec la perte que subirait un ami. «C'est au même titre que si j'avais un ami très proche qui a perdu son père ou sa mère, j'irais lui témoigner ma sympathie sans nécessairement être au courant ou endosser ce que ses parents ont fait.»

Voilà ce que des hommes politiques comme Jean-François Lisée ou Justin Trudeau auraient dû dire et faire. Lisée a eu peur de faire peur. Imaginez ce que ce sera lorsque viendra le temps de taper du poing sur la table...

Lisée, Legault, Bernier, même combat?