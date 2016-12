Faire flèche de tout bois

25-11-2016 | 10h35

Désormais, le Parti québécois, s'il veut faire in ou s'il veut bien paraître face à la «gogauche» bien pensante, devra appuyer tout ce qu'il y a de contestataire dans l'actualité québécoise. Pour l'énergie verte et contre les énergies fossiles, pour les pistes cyclables et contre l'augmentation du parc automobile, pour le végétarisme et contre les abattoirs, pour les espaces verts et contre l'étalement urbain, pour de meilleurs soins de santé mais pour des baisses d'impôts, contre l'islamophobie et la xénophobie mais pour la banalisation du racisme séculaire envers les Québécois, pour l'ouverture à l'autre et contre le renforcement de la loi 101, pour le féminisme et contre le rejet du voile islamique, ce symbole de l'oppression féminine, pour la laïcité mais pour les accommodements qui diluent ce principe, pour l'autodétermination des Autochtones mais pour la mise en veilleuse de l'autodétermination de la nation québécoise, etc. Bien sûr, je caricature et j'exagère, mais admettez qu'il y a un fond de vérité dans cette surenchère à la rectitude politique.

Jusqu'à maintenant, la CAQ était passé maître dans l'art du racolage et du minaudage. Dès que surgissait un conflit, dans n'importe quel secteur, dès qu'un dérapage se produisait, dès qu'une tuile tombait de haut, on voyait Legault ou un autre porte-parole de la CAQ prendre aussitôt le micro pour appuyer ou dénoncer vertement les responsables. Par pur intérêt électoral. Car depuis quand ce parti fédéraliste appuie-t-il les travailleurs, les gagne-petits, les défavorisés? Vous y croyez, vous, à cette pureté d'intention de François Legault? C'est comme si on croyait le ministre Gaétan Barrette lorsqu'il affirme son empathie pour les pensionnaires des CHSLD. C'est comme si Trump le milliardaire versait une larme chaque fois que quelqu'un du 99 % se blessait au travail, perdait son emploi, ne pouvait faire soigner adéquatement son fils ou sa fille, ou encore n'arrivait plus à payer son loyer et sa liste d'épicerie.

Peu à peu, les trois ténors de Québec solidaire ont compris que cette attitude était payante et ils ont imité les gestes et prises de position de la CAQ, parfois en plus spectaculaire, pour bien marquer le coup. Sachant qu'ils n'ont aucune chance de prendre le pouvoir, ni à court ni à moyen terme, ils font flèche de tout bois et se font les champions du jusqu'auboutisme, avec une prétention qui ne cesse de m'étonner. Le pouvoir, c'est nous, semblent-ils dire. La solidarité, c'est nous! L'écologie, c'est nous! L'humanitaire, c'est nous! La social-démocratie, c'est nous! Le salaire minimum à 15 $ l'heure, c'est nous! Les Premières Nations, c'est nous! Un peu plus et on les entendrait lancer à la Trudeau: «Just watch me! » Un peu plus et ils affirmeraient avoir inventé le bouton à quatre trous ... de gauche! Appuyer la veuve et l'orphelin, je veux bien, qui est contre la vertu? Moi aussi, je ne peux tolérer les injustices et les inégalités. Mais QS lave plus blanc que vous et moi, et il se veut le champion des minorités tous azimuts, sexuelles, multiculturelles, visibles et invisibles.

Cette soudaine et inattendue main tendue vers le Parti québécois a de quoi surprendre dans de telles circonstances. Pour moi, c'est une pelure de banane qui ne vise qu'à gagner du temps, le temps nécessaire pour faire perdre la face au nouveau dirigeant du seul Parti indépendantiste capable de prendre et d'exercer le pouvoir. Pour ensuite en récolter quelques miettes. De miettes en miettes, on prendra le pouvoir d'ici soixante ans, croit-on.

Des ennemis célèbres comme les FARC colombiennes et le gouvernement de droite de Juan Manuel Santos ont pu s'entendre sur un plan de paix, mais il semble bien que le vieux fond stalinien de Françoise lui interdira de s'allier avec le mal en personne, ces méprisables militants péquistes qui ne connaissent rien à l'humanitaire, à l'écologie, à l'islam, aux Premières Nations et au partage. En plus, ils sont tous de droite, racistes et islamophobes, ces péquistes. Qu'est-ce qu'elle a à gagner, Françoise? Rien.