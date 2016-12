150 ans, c'est long, Philippe!

18-11-2016 | 10h35

Le lavage de cerveau pour le 150e anniversaire du Canada est maintenant commencé. Les agences de publicité doivent rouler sur l'or en ce moment, comme au bon vieux temps du scandale des commandites. Les cerveaux des publicistes doivent rivaliser d'originalité pour vendre le Canada multiculturel, la mosaïque culturelle par excellence, un produit inodore, insipide, édulcoré, voire visqueux, sans aspérités et surtout sans histoire, sauf l'histoire officielle, celle qui fait de John A. Macdonald, ce bourreau de Louis Riel, un héros, à une population qu'on suppose bébête, docile, naïve, sans racines, prête à tout gober pour assurer son bien-être, sa joie de vivre, sa prospérité et son «brillant avenir».

Tous les Canadian Tire d'une mer à l'autre, toutes les banques royales et autres CIBC, toutes les Sun Life, toutes les compagnies ferroviaires et autres transporteurs, des journaux et certains empires de communication, et surtout Radio-Canada, se donnent la main «cross to cross» pour célébrer ce grand magma teinté de rouge, qui jadis a tenté de combler son manque de substance en cueillant au Québec ses principales sources d'inspiration, dont le nom même de Canada, puis la feuille d'érable et le Ô Canada.

Déjà, sur les réseaux sociaux, on s'active. On a créé un site Internet: Canada 150 - Canada.ca. On y apprend que le compte à rebours a commencé il y a quelques mois pour arriver au 31 décembre. La fin d'année promet d'être grandiose avec des feux d'artifice et des spectacles dans dix-neuf endroits qui mettront en vedette «la riche diversité culturelle, linguistique et géographique du Canada». Le Canada n'a pas une culture propre, le Canada a une culture diversifiée, multiple, et tralala. Il y aurait ici autant de cultures qu'il y a de nationalités ou de communautés différentes sur son sol. Tout le contraire de la notion de «creuset», avec des valeurs communes de respect démocratique, d'égalités des sexes, de laïcité, de séparation des pouvoirs politiques et juridiques.

On demande la collaboration du public pour faire connaître «des histoires peu connues qui méritent d'être racontées» en envoyant nos suggestions à une adresse courriel qui ne cache pas ses origines et qui ne se donne même pas la peine d'être bilingue: historylost@concordia.ca. Celle de John A. Macdonald ferait-elle partie de ces «histories lost», peu connue par Mélanie Joly, la ministre du Patrimoine canadien qui, il n'y a pas si longtemps, vantait les mérites de cet ancien premier ministre du Canada, John A. Macdonald, un politicien corrompu et alcoolique à qui on doit cette phrase on ne peut plus odieuse: «Louis Riel sera pendu, même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur.» Les six membres du jury qui condamna Louis Riel à la pendaison étaient tous protestants anglais et écossais, selon les désirs de Macdonald. Le seul qui parlait français ne put se présenter en cour pendant les six jours que dura le procès, raconte-t-on.

Parmi les centaines d'organismes et de compagnies qui participent à ce great project, on trouve, entre autres, la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal (le bon maire Coderre ne pouvait pas être en reste), l'Écomusée du fier monde (?), la Fondation du Grand Montréal, Impôt Estrie (qui arbore sur son site, à la rubrique «à propos», une photo du parlement canadien en plein discours du trône!), la Foulée Mauricienne dont on apprend qu'il s'agit d'un club équestre. Entre autres projets éclairants, on lit que le 12 novembre 2016, c'est-à-dire il y a quelques jours, «le Secrétariat fédéral Canada 150 se chargera d'illuminer le Canada en rouge dans le cadre de la prochaine étape du compte à rebours de Canada 150. Pour marquer cette étape, nous allons illuminer en rouge les édifices et les sites. Vous allez peut-être en apercevoir et en parler à vos amis...»

Avez-vous noté quelque chose, vous, dans le ciel québécois à part la grosse lune vaguement rougeâtre de mardi dernier?

Tout cela est bien loufoque et pas drôle du tout à vrai dire, malgré le côté grotesque de la chose. Quand le Bloc québécois réussira-t-il à nous dévoiler combien toute cette mascarade nous coûtera, à nous, contribuables québécois? À moins de mettre l'équipe d'Infoman là-dessus?