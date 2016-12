Quand l'arbre cache la forêt

04-11-2016 | 09h38

Attention, cette chronique n'est pas une petite tape dans le dos de la police pour la féliciter. Et elle risque de choquer.

L'«affaire Lagacé», comme on l'appelle désormais, c'est-à-dire la mise sous écoute électronique des journalistes susceptibles de recevoir des informations confidentielles de la part de personnes ayant été témoins d'affaires louches, personnes qu'on appelle les lanceurs d'alerte, a fait grand bruit.

Dans ce tollé de condamnations où nombre de chemises ont été déchirées, dans ce concert d'indignation ubuesque, j'ose poser une question : Pourquoi les journalistes seraient-ils intouchables, alors que le commun des mortels ne l'est pas? Ils seraient les gardiens de la démocratie et de la liberté de parole? Les chiens de garde des institutions? Ils seraient investis une mission sacrée d'information? D'où leur vient cette mission? De Dieu? D'un patron de presse? D'un gouvernement?

La première fois que j'ai appris que j'avais fait l'objet d'une écoute électronique, c'est par courrier. J'étais revenu au Québec après une dizaine d'années d'exil, j'avais passé onze mois en liberté provisoire, sous cautionnement, en attendant ma sentence, je venais d'être condamné à trois ans de pénitencier, et c'est en prison que j'ai reçu un courrier de la Sûreté du Québec m'apprenant qu'en vertu de la loi (on mentionnait le libellé de la loi), on devait m'aviser que j'avais fait l'objet d'écoutes téléphoniques entre telle période et telle période. On me l'annonçait après coup, bien évidemment. Je n'ai nullement été surpris d'une telle surveillance, mais l'avis me semblait ridicule puisqu'on me l'annonçait alors que j'étais hors d'état de nuire, si ça se pouvait. Depuis ce temps, je me suis toujours senti sous écoute, je me suis toujours senti surveillé. Sans verser dans la paranoïa, je m'y suis habitué. N'étant pas journaliste, mais un simple citoyen militant pour l'indépendance de mon pays, je devais m'y faire, même si je n'avais rien à me reprocher. À la guerre comme à la guerre, comme on dit. J'avais appris, pendant mes années de braise et la clandestinité, les règles élémentaires de la sécurité, de la protection et de la défense personnelle.

Rien de plus normal, pour la police, de tenter de savoir qui, dans ses rangs, laisse couler des informations sensibles ou hautement confidentielles. N'importe quel corps social s'en inquiéterait. On s'en offusque à Radio-Canada? Il n'y a pas de quoi fouetter un chat et notre système démocratique n'est certainement pas menacé pour autant. Il y a tellement d'autres abus à dénoncer, messieurs les journalistes, qui menacent justement la paix sociale. Tous les jours, autour de nous, on est témoin de cas d'injustices et d'abus flagrants, dans les hôpitaux, dans les foyers pour jeunes ou pour vieillards, dans les prisons, dans les quartiers défavorisés, dans les «réserves indiennes», dans les usines, dans les écoles, à l'université, au sein même de l'administration gouvernementale, etc.

Faire de Patrick Lagacé le pilier de la démocratie, c'est pousser un peu fort, vous ne trouvez pas. Faire de la «protection des sources» une condition sine qua non au maintien de la démocratie, je ne marche pas. Lagacé ou tout autre journaliste sont loin d'être des justiciers, ils sont payés pour faire de la nouvelle par un patron de presse qui cherche du tirage, de l'attention médiatique pour ses placements publicitaires. Gesca n'est pas une entreprise de bienfaisance et ses intérêts corporatifs ne coïncident pas avec les miens.

Si vous me parlez de la radio de Radio-Canada, là je peux comprendre, il n'y a aucune publicité sur les ondes de la radio publique (contrairement à la télévision publique). On cherche des «cotes d'écoute», certes, mais rien à voir avec la surenchère du placement publicitaire comme à la télévision et dans les journaux. Et encore... car la convergence entre Radio-Canada et La Presse a été établie depuis belle lurette. Et la convergence avec le Parti libéral du Québec vient, encore une fois, d'être étalée au grand jour avec la nomination de Michel Bissonnette à la vice-présidence principale de Radio-Canada. L'homme a dirigé la campagne électorale libérale de 2012. Cet ancien employé de BCP/Publicis (on se souviendra du rôle qu'a joué cette agence de communication dans le scandale des commandites) nous garantit très certainement que la liberté de presse dont les journalistes se gargarisent actuellement sera bien défendue.

Parlant de chien de garde, je crois davantage aux syndicats qu'aux grands médias pour dénoncer toute forme d'abus et d'injustices. La police sera toujours la police, le gouvernement du Parti libéral n'a jamais réussi à prouver qu'il n'était plus le parti de la corruption (encore moins avec les récentes allégations de corruption de trois importants collecteurs de fonds du PLQ) et la grosse presse à Gesca ne défendra jamais les intérêts de la population et le bien commun. Alors, à la guerre comme à la guerre. On se retrousse les manches et on se remet au travail, en toute prudence.

