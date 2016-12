Les religions qui tuent

28-10-2016 | 10h00

Dans une récente étude menée par le groupe Sherpa, un organisme de recherche qui œuvre en contexte pluriethnique, on apprend que plus on est religieux, moins on favorise la radicalisation violente. La pratique religieuse aurait un effet protecteur contre la radicalisation. Admettez qu'il y a de quoi être étonné.

Moi qui ai connu les pères fouettards qui agissaient toujours au nom de la religion catholique, aussi bien à la maison qu'à l'école, le chapelet en famille à sept heures du soir, sept jours par semaine, à genoux et les bras en croix pour la cinquième dizaine, la fameuse «strappe» en cuir accrochée au mur à côté du crucifix, les menaces d'enfer et de brûlures éternelles si on ne vivait pas selon les préceptes de la religion catholique, avec les inévitables cauchemars que ces menaces et condamnations suscitaient, la peur des sept péchés capitaux considérés comme autant de souillures avec obligation de s'en confesser à un curé en soutane, la discrimination active à l'égard des homosexuels, les livres et les films censurés, la honte du sexe et l'obligation pour les femmes de procréer sans jamais connaître la jouissance, l'obligation, pour les «filles-mères», d'abandonner dans une institution religieuse leur enfant conçu en dehors du mariage, les mains baladeuses des curés qui nous enseignaient au collège, le racisme qui prônait la supériorité des Blancs sur les Noirs, les enfants de Duplessis et autant de vies brisées, le sort réservé à nos frères amérindiens, qu'on a voulu faire disparaître en tant que nation en les parquant dans des réserves et en les privant des outils nécessaires pour perpétuer leur culture, etc. (j'en oublie sûrement!), je ne comprends pas comment la religion peut être un signe d'apaisement. Cette religion-là était plutôt une déclaration de guerre à l'humanité.

Et je ne remonte pas à l'époque des croisades, de l'Inquisition et des guerres de religion. Je ne remonte pas à l'époque de Cortés et des Espagnols qui massacrèrent au nom de cette même religion des centaines de milliers d'Aztèques et les dépossédèrent de leurs territoires et de leurs richesses. Je ne remonte pas à l'époque du franquisme où des milliers de républicains furent fusillés, pendus, ou garrotés au nom de cette même religion. Je parle d'événements plus ou moins récents, qui se sont déroulés au cours des cinquante ou cent dernières années ici même. Je parle de gestes extrêmement violents, perpétrés au nom de la religion catholique et qui ont brisé des vies par milliers.

Mes enfants n'ont pas été élevés sous le joug de cette religion, fort heureusement, et je pense qu'ils s'en portent beaucoup mieux. Malgré tout, ils ne sont pas portés à la radicalisation violente, contrairement à ce que laisse entendre la fameuse étude menée auprès de la clientèle de huit cégeps.

Car il est bien dit, dans ce rapport: «Les personnes qui ne se réclament d'aucune religion et les migrants de deuxième génération expriment un plus grand soutien à la radicalisation violente que les personnes qui se réclament d'une religion et les immigrants de première génération.» Les «migrants de deuxième génération», je ne sais pas. Mais j'aimerais savoir qui sont ces personnes qui ne se réclament d'aucune religion. N'est-ce pas la grande majorité des étudiants québécois? Ces jeunes sont nos enfants, les miens et les vôtres, et s'il faut en croire la tendance, c'est-à-dire la désaffection des pratiques religieuses, les églises étant vides ou n'étant fréquentées que par une population fort vieillissante, ces cégépiens n'ont certainement pas été élevés dans la religion catholique. Ils seraient donc susceptibles d'être recrutés pour commettre des actions violentes, selon l'étude citée plus haut? Pour qui nous prend-on?

Je pense moi, bien humblement, que les religions, loin d'être des «protecteurs face au soutien à la radicalisation violente», sont des incubateurs de violence, certaines religions plus que d'autres. Hier la religion catholique, aujourd'hui l'islam. Et ces religions ne sont nullement des remparts contre la radicalisation, tout au contraire.

Permettez-moi de douter du sérieux de cette recherche, qui rate complètement sa cible, celle de l'islamisme radical. A-t-on voulu nous enfumer encore une fois avec une telle étude bidon?