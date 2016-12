Quand ça va mal...

21-10-2016 | 11h01

Sainte-Foy

Vous ne trouvez pas curieux qu'avec tous ces témoignages recueillis par les corps policiers au sujet des agressions sexuelles contre des femmes qui se sont produites récemment sur le campus de l'Université Laval, la police n'ait pas encore produit un seul portrait-robot du ou des agresseurs? On a pourtant installé sur les lieux du crime un poste de commandement pour mieux interroger d'éventuels témoins. On a également en main des bandes vidéos. Que nous cache-t-on? Habituellement, ils sont plus rapides sur le crayon. Un tel silence laisse planer de nombreux doutes. Veut-on protéger quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie politique ou administrative, un artiste connu, une minorité visible? La population est en droit de savoir, il me semble.

Verdun

Un vent d'Albanie, comme celui qui soufflait à l'époque du pur et dur Enver Hoxha, semble s'abattre sur la circonscription de Verdun, en prévision des élections partielles. Déjà, l'état major de Québec solidaire mobilise ses troupes pour pointer l'ennemi principal, le Parti québécois et son «manipulateur en chef», Jean-François Lisée. Les colonels Françoise, Manon et Amir (Andrés comme petit caporal?) ont sorti l'artillerie lourde pour fustiger celui qui propose tout simplement de présenter un candidat unique, qui ne soit membre d'aucun parti souverainiste ou soi-disant souverainiste, mais qui veut absolument chasser du pouvoir le PLQ, sans s'allier avec le diable. Une grossière manœuvre de diversion pour nuire à QS, argumente-t-on dans les assemblées de cuisine de cette organisation qui prétend détenir le monopole des idées progressistes et qui est affligée manifestement d'une paranoïa aigüe.

Prenons, par exemple, le chanteur Paul Piché ou encore le sculpteur Armand Vaillancourt, qui sont tous deux souverainistes et de gauche mais qui ne sont pas membres du Parti québécois, je crois. Pourrait-on s'entendre sur un candidat de cette envergure pour tenter de déloger le candidat libéral? Le Parti québécois, au cours des deux élections précédentes, a toujours été bon deuxième, talonnant de près le candidat libéral. Il pourrait tenter l'impossible et faire cavalier seul, mais il estime qu'en unissant les forces progressistes, il y aurait plus de chance de chasser les libéraux de leur château-fort et de dénoncer les politiques rétrogrades du PLQ. Les forces progressistes? Grossière erreur! Pour QS, le Parti québécois n'en fait pas partie. C'est un parti de bourges, de réac, d'islamophobes, d'obsédés identitaires, de carriéristes, bref de droite.

Peut-on imaginer une telle initiative venant de QS? C'est-à-dire que QS propose au Parti québécois et au Parti Vert de présenter un candidat unique qui ne soit membre d'aucune de ces trois formations politiques mais qui soit reconnu pour ses idées progressistes et qui soit souverainiste? Le but: déloger le candidat libéral et montrer à la population qu'en s'unissant, on peut atteindre nos objectifs? Je ne le crois pas. Car le propre de cette formation politique, qui croit détenir le monopole des idées progressistes, c'est d'être sectaire, un vilain mot qu'on utilisait fréquemment dans les années soixante-dix pour qualifier les organisations maoïstes, comme le PCO et En lutte! dont sont issus bon nombre de membres de QS. «Caso cerrado», comme dirait le camarade Andrés Fontecilla.

Haïti-Cuba

Récemment, la partie occidentale d'Haïti a été frappée de plein fouet par l'ouragan Matthew, qui a semé la dévastation sur son passage et fait près de mille morts (on ne s'entend pas sur le nombre de victimes). Le même ouragan a aussi dévasté la partie orientale de Cuba. Là aussi, de nombreux dégâts, des pertes incalculables, mais, chose importante, aucune mort due au cyclone. En Haïti, force est d'admettre que c'est un régime capitaliste qui gouverne le pays. Des hommes d'affaires canadiens et surtout américains tentent d'y développer tant bien que mal une industrie touristique, en rêvant de ce qu'était Cuba avant la Révolution. Mais le pays fait du sur place. Haïti a longtemps été livrée (et elle l'est encore) à la voracité du capitalisme sauvage. On a dévasté ses forêts pour vendre ses bois précieux, de sorte que le sol n'est plus en mesure de retenir les eaux abondantes lors d'un tel cataclysme naturel. Aucune planification économique qui tienne, aucun plan de développement à court ou à moyen terme. En temps normal, tout ce qui concerne Haïti suscite notre compassion, imaginez maintenant. Pourtant, Haïti n'est frappée d'aucun blocus économique, financier et commercial, comme l'est sa voisine Cuba. Cuba est gouverné par un «méchant» régime communiste, et c'est la raison pour laquelle, sans doute, on dirait que l'ouragan Matthew ne l'a pas frappée même s'il l'a frappée. Car elle est déjà sur un pied de guerre en train de réparer les dégâts, rebâtir les maisons, reconstruire routes et ponts détruits.

Un gouvernement qui se préoccupe du sort de sa population, un peu d'aide internationale provenant des Nations Unies et du Venezuela et beaucoup d'huile de coude, voilà comment s'en sort Cuba.