Couillard-Trump, même combat!

Ma grand-mère disait toujours de quelqu'un qui ne sait pas vivre : «Y est pas du monde.» Ne pas savoir vivre pouvait signifier beaucoup de choses: être irrespectueux, grossier, salaud, menteur, fourbe, croche, calculateur, violent, manipulateur, etc.

Aujourd'hui, elle n'hésiterait pas à dire de Philippe Couillard qu'il n'est pas du monde, tout comme elle le dirait pour Donald Trump. Voici deux gaillards, l'un dirige une province, l'autre aspire à diriger la première puissance militaire au monde, qui ont tous deux des comportements odieux et belliqueux.

Philippe Couillard nous a caché la vérité sur ses revenus et ses activités pendant toutes ces années où il a habité en Arabie saoudite où il a exercé comme neurochirurgien entre 1992 et 1996 et comme conseiller du ministre de la Santé de ce pays ou membre du comité consultatif international du ministre de la santé de ce pays. Pour la transparence, on repassera. Cela semble une tradition au Parti libéral du Québec. Jean Charest avait, lui aussi, caché la provenance d'une partie de ses revenus, entre autre ce salaire secret de 75 000$ par année que lui versait le PLQ en catimini.

Donald Trump est tout aussi menteur. Il ne dit pas la vérité sur ses avoirs, sur sa fortune et se targue de ne pas payer d'impôts. Tous les jours, nous en apprenons un peu plus sur sa misogynie et ses comportements grossiers.

Philippe Couillard a voulu se montrer poète à ses heures, en saluant, à l'Assemblée nationale, le départ de Sylvain Gaudreault comme chef intérimaire du Parti québécois. Mal lui en prit. Quiconque analyse sommairement son soi-disant poème découvrira qu'il suinte la mesquinerie, la petitesse et le mépris et qu'il est une offense à la véritable poésie. Son soudain déguisement en troubadour ridicule ne peut faire oublier qu'il est un individu dangereux dont les mots ne dépassent jamais la pensée. Il y a quelques jours, il l'a prouvé en réaffirmant que ce qu'il avait dit à Reykjavik, en Islande, à propos de Jean-François Lisée, le nouveau chef du PQ, n'était pas une réflexion à la légère et correspondait tout à fait à ce qu'il pense de Lisée.

Plutôt que de saluer l'arrivée du nouveau chef de l'opposition avec lequel il aura à discuter et à croiser le fer à l'Assemblée nationale, il a préféré le traîner dans la boue et l'associer à tout ce qu'il y a de plus vil en politique, l'extrême-droite et le racisme. Associer Lisée à la xénophobie, au racisme, au nationalisme d'assiégé et au populisme (mot qui a une forte connotation fasciste et démagogique), relève de la calomnie et devrait être condamné par les tribunaux. Couillard l'avait déjà fait, il y a un an ou deux, avec Janette Bertrand, qu'il avait accusée de «susciter la xénophobie des Québécois». Décidément, c'est une véritable obsession chez lui.

Ce n'est pas Jean-François Lisée qu'il a insulté, c'est tous nous autres, c'est plus de 50 % des militants qui ont élu Lisée, c'est tout le Parti québécois, qui compte plus de 90 000 membres et qui a prouvé, tout au long de son histoire de près de cinquante ans, qu'il portait les plus belles valeurs du Québec, celles de l'honnêteté, de l'intégrité, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la justice, de la transparence et de l'amour pour ceux qui font, avec leur travail, leur art, leurs mots, leur inventivité, ce pays différent.

Il a, entre outre, poussé l'outrecuidance d'associer le député péquiste d'origine camerounaise Maka Kotto à son délire odieux, ce qui a soulevé la colère du principal intéressé : «Le premier ministre Couillard et la ministre des Relations internationales Christine St-Pierre pataugent dans une enflure verbale qui ne les honore pas dans leurs fonctions respectives», a-t-il dénoncé. Car la ministre Saint-Pierre s'est également avilie en renchérissant avec des propos tout aussi indignes. Dans son cas, ce n'est pas la première fois qu'elle use de ce langage abusif et avilissant.

Couillard comme Trump ne cherchent qu'à salir leurs adversaires et tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Je suis indigné.

