Québec-La Havane

Je suis de nouveau à La Havane, le temps des funérailles de mon ami Jean-Guy Allard, dont je vous ai parlé à deux reprises. Ses cendres ont été, selon sa volonté, dispersées dans la mer, devant le monument à Pierre Le Moyne d'Iberville, la terreur des Anglais. Ce fut, pour moi et pour tous ceux qui étaient présents, un grand moment de chagrin.

La Havane est pour moi une ville enchanteresse. Si Paris me comble de ses beautés froides, La Havane me comble de ses beautés remplies de chaleur. Je ne parle pas à double sens et je ne fais pas allusion à la beauté des femmes d'ici. Non, je parle de l'âme de cette cité, de ses non-dits qui nous obligent à être complices pour les découvrir, de ses espoirs et de ses rêves cachés qui vont et viennent au rythme des vagues qui frappent sans arrêt les rochers qui s'érigent comme des remparts devant le malecon, ce front de mer qui court sur un ou deux kilomètres, de l'est vers l'ouest ou vice versa.

Dans quelques semaines, une délégation du Québec, avec le premier ministre Couillard en tête, débarquera à La Havane, dans l'espoir d'y brasser de juteuses affaires, avant l'arrivée supposée des Américains, lorsque les États-Unis se décideront à lever définitivement le blocus qui pénalise toujours Cuba, malgré les belles paroles du président Obama. Pour l'instant, aucun citoyen américain n'est autorisé, par ce gouvernement censé représenter le plus fort symbole de liberté et de démocratie, à faire du tourisme à Cuba, et c'est ce qui explique qu'on voit pour l'instant très peu d'Américains sur les plages de Varadero. Pour se rendre dans l'île, le citoyen américain doit obligatoirement faire partie d'une des douze catégories autorisées par son gouvernement, comme les échanges culturels, sportifs, religieux, universitaires, scientifiques, la réunification familiale, le travail, etc. Tous les visiteurs américains doivent garder pendant cinq ans un «journal de bord» qui fait état de leurs va-et-vient et de leurs rencontres dans l'île communiste.

Du côté du Québec, c'est tout le contraire et de nombreux contacts se sont tissés depuis cinquante ans à tous les niveaux. Maintenant, il semble exister une volonté, de la part du gouvernement québécois, d'accélérer le pas pour être les premiers à se positionner pour le boom immobilier qu'on prévoit à moyen terme. On prévoit ouvrir une délégation temporaire avec du personnel permanent (on avance le chiffre de trois personnes pour l'instant). Une grosse délégation d'hommes d'affaires, avec le premier ministre Couillard en tête, partira bientôt pour rencontrer des décideurs économiques cubains. La ministre Saint-Pierre y sera vraisemblablement, elle qui m'avait déjà insulté sur les ondes de Radio-Canada, à l'émission de Marie-France Bazzo. J'aimerais bien voir sa tête lorsque serrera la main de «méchants» dirigeants communistes qui, comme tout le monde le sait, «ont les mains tachées de sang».

Quoi qu'il en soit, le Québec du Parti libéral n'a aucune vision d'ensemble de ce que doit être une véritable politique internationale. Il n'a qu'une perspective économique. On y va pour «brasser des affaires», point à la ligne. On n'a pas le temps d'apprendre l'idiosyncrasie du peuple cubain, de découvrir son histoire, ses us et coutumes, ses luttes et ses espoirs pour assurer le mieux-être de la population. Il y a fort à parier que dans de telles conditions, la délégation d'affaires pilotée par le premier ministre Couillard reviendra bredouille de son voyage à Cuba, faute d'avoir pu s'entourer de personnes qui ont déjà travaillé avec les différents organismes cubains. Ce ne sera que partie remise. Un jour, lorsque le Québec sera indépendant, nous aurons alors une véritable politique de relations internationales qui ne sera pas uniquement basée sur les affaires commerciales. À ce chapitre, le Québec a beaucoup à apprendre du gouvernement canadien (vous me voyez attristé de devoir l'admettre), qui a toujours maintenu des relations diplomatiques avec Cuba, malgré l'opposition du gouvernement américain, et a toujours condamné l'inhumain blocus contre l'île communiste, année après année.

